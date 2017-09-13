Голкипер ЦСКА Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче группового этапа Лиги чемпионов

В последний раз он отыграл на ноль в группе ЛЧ 1 ноября 2006 года в матче против "Арсенала".
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 40-м подряд матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Евроспорт".
Акинфеев не сохранил ворота сухими в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики". На 50-й минуте забил Харис Сеферович. Ранее Акинфеев прервал серию, но только в квалификации Лиги чемпионов. В группе голкипер пропустил в 40-м матче подряд.
Стоит отметить, что в последний раз Акинфеев отыграл на ноль в группе Лиги чемпионов 1 ноября 2006 года в матче против "Арсенала". Обновить рекорд 31-летний голкипер сможет уже 27 сентября - в Москву прибудет английский "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что футболисты московского ЦСКА в Лиссабоне обыграли португальскую "Бенфику" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча группы А завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев, в составе которых отличились Витиньо (63-я минута, с пенальти) и Тимур Жамалетдинов (71). У "Бенфики" гол забил Харис Сеферович (50).