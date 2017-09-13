"Селтик" после победы над "Астаной" со счетом 5:0 в следующем домашнем матче ЛЧ пропустил пять голов от ПСЖ

У парижан отметились голами новички Неймар и Мбаппе.
13 сентября 02:41
Фото Reuters©
Футболисты шотландского "Селтика" крупно проиграли французскому ПСЖ в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первого тура группы B на "Селтик Парке" завершилась со счетом 0:5. Уже в первом тайме в воротах хозяев побывало три мяча.
В составе ПСЖ дубль оформил уругвайский форвард Эдинсон Кавани, который на 40-й минуте реализовал пенальти, а на 85-й забил с игры. Кроме того, на 19-й минуте отличился бразилец Неймар, а на 34-й юный Киллиан Мбаппе - оба игрока перешли в ПСЖ летом. Еще один мяч "Селтик" отправил в свои ворота - на 85-й минуте неудачно сыграл шведский защитник Микаэль Люстиг.
Отметим, что "Селтик" не дал выйти в групповой раунд "Астане", победив в раунде плей-офф квалификации с общим счетом 8:4. После крупной домашней победы (5:0) в столице Казахстана шотландский клуб проиграл с минимальным результатом (3:4). В итоге "Астана" сыграет в групповом раунде Лиги Европы, где ее соперниками станут испанский "Вильярреал", чешская "Славия" из Праги и израильский "Маккаби" из Тель-Авива.
Игра первого тура группы B на "Селтик Парке" завершилась со счетом 0:5. Уже в первом тайме в воротах хозяев побывало три мяча.
В составе ПСЖ дубль оформил уругвайский форвард Эдинсон Кавани, который на 40-й минуте реализовал пенальти, а на 85-й забил с игры. Кроме того, на 19-й минуте отличился бразилец Неймар, а на 34-й юный Киллиан Мбаппе - оба игрока перешли в ПСЖ летом. Еще один мяч "Селтик" отправил в свои ворота - на 85-й минуте неудачно сыграл шведский защитник Микаэль Люстиг.
Отметим, что "Селтик" не дал выйти в групповой раунд "Астане", победив в раунде плей-офф квалификации с общим счетом 8:4. После крупной домашней победы (5:0) в столице Казахстана шотландский клуб проиграл с минимальным результатом (3:4). В итоге "Астана" сыграет в групповом раунде Лиги Европы, где ее соперниками станут испанский "Вильярреал", чешская "Славия" из Праги и израильский "Маккаби" из Тель-Авива.