"Селтик" после победы над "Астаной" со счетом 5:0 в следующем домашнем матче ЛЧ пропустил пять голов от ПСЖ

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед Базель 3:0
Олимпиакос Спортинг Л 2:3
Барселона Ювентус 3:0
Селтик ПСЖ 0:5
Бавария Андерлехт 3:0
Челси Карабах 6:0
Рома Атлетико М 0:0
Бенфика ЦСКА М 1:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
Марибор Спартак М 1:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Шахтер Д Наполи 2:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Сарыарка Рубин 2:3 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Горняк 3:4 Б
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Арлан Темиртау 3:2
Кулагер Алматы 1:0 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 3:5
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 1. Фредериксберг - Kalundborg (176.6 km) 16:50
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Дои 2:1
Путинцева Дуань 2:1
Дияс, Сюй Хозуми, Като 0:2
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайсар (мол) Окжетпес (мол)
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 01:00
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 22:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 16:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
Динамо М Лада 22:30
СКА Металлург Мг 22:30
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 18:30
Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 12:00
Кукушкин Пелья 12:00
Попко Шварцман 14:00
Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 16:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 09:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат
Кайрат Аят
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Селтик" после победы над "Астаной" со счетом 5:0 в следующем домашнем матче ЛЧ пропустил пять голов от ПСЖ

У парижан отметились голами новички Неймар и Мбаппе.

38 Комментариев
Фото Reuters©
Фото Reuters©
Футболисты шотландского "Селтика" крупно проиграли французскому ПСЖ в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра первого тура группы B на "Селтик Парке" завершилась со счетом 0:5. Уже в первом тайме в воротах хозяев побывало три мяча. 

В составе ПСЖ дубль оформил уругвайский форвард Эдинсон Кавани, который на 40-й минуте реализовал пенальти, а на 85-й забил с игры. Кроме того, на 19-й минуте отличился бразилец Неймар, а на 34-й юный Киллиан Мбаппе - оба игрока перешли в ПСЖ летом. Еще один мяч "Селтик" отправил в свои ворота - на 85-й минуте неудачно сыграл шведский защитник Микаэль Люстиг

Отметим, что "Селтик" не дал выйти в групповой раунд "Астане", победив в раунде плей-офф квалификации с общим счетом 8:4. После крупной домашней победы (5:0) в столице Казахстана шотландский клуб проиграл с минимальным результатом (3:4). В итоге "Астана" сыграет в групповом раунде Лиги Европы, где ее соперниками станут испанский "Вильярреал", чешская "Славия" из Праги и израильский "Маккаби" из Тель-Авива. 

  Комментариев: 38
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Дмитрий Дианов 13 сентября 02:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 164
Месть от ПСЖ от нас
Ответить 2
 
Даурен Ибраев 13 сентября 02:53
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Ха ха ха
Ответить 1
 
Даниял Смагулов 13 сентября 02:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
ПСЖ это реально машина.
Ответить 2
 
Владимир Хамов 13 сентября 03:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 185
Бумеранг
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov 13 сентября 03:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Ахаха
Ответить 1
 
WBOKING 13 сентября 03:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1558
Представь как Астана сделал кэмбэк и выйграл Селтик 7-1, а теперь представь что псж сделал бы с Астаной ))))
Ответить 0
 
Blackwolf ! 13 сентября 03:30
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2514
WBOKING, Это футбол ! Волка боятся в лес не ходить ! Не расстреляли же ! Видел товорняк Аргентина-Бразилия .....10-1 !
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov 13 сентября 14:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
WBOKING,а ты че уже и футбол кз коментируешь? я то думал ты только новости про GGG с завистью ждешь.
Ответить 0
 
тигр котовский 13 сентября 03:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Так и надо шотлажкам мало
Ответить 2
 
Шах Ермекулы 13 сентября 03:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Ох, какие счета сегодня на табло!
Ответить 2
 
Стратег 13 сентября 05:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
А я говорил что Селтик средненькая команда, даже не средняя и ПСЖ это доказал и теперь можно смело заявлять что фкАСТАНА команда ниже среднего. Бумажная одним словом
Ответить -8
 
Blackwolf ! 13 сентября 07:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2514
Стратег ,неСОпоСтавимые сравнения ! Это говорит о том , шо вы дилетант от спорта !
Ответить 2
 
Мурат 007. Можно просто Мурат))))). 13 сентября 08:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 942
Blackwolf !,Вот Вы все время говорите и спорите. Болелы Кайрата, что Астана бумажный чемпион. С чего это? То Что Самурык Казына рулить? А Вы на секунду задумались о хозяевах Кайрата? Это Боранбаев и Кулибаев. Газ и Банк. Если про президентские связи, то наверное у Кайрата больше отношении, чем у Астаны. Кайрат, конечно повышает свой уровень, но то что в команде 4 года тренерская чехарда, это сказывается на результатах. Думаю новый вектор развития Кайрата приведет к общему знаменателю и Кайрат станет чемпионом в свое время. Пусть Астана реально так и продолжает выступать. Стойлову респект, за то что три года дает нам радость. А остальные команды надо подтягиваться. То что бюджетные деньги со следующего сезона будут меньше, это и покажет уровень развития футбола в регионах. Будут бегать искать инвесторов и спонсоров. Хватить жрать народные деньги. И хватить ХАЙТЕРАМ писать о том что Кайрат и Астана антигонисты. Они с одного котла кушают.
Ответить 5
 
Стратег 13 сентября 11:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Blackwolf !,почему же не сопоставимые Селтик у себя дома проигрывает 0-5 , заметь не 0-1или 1-2 разве это не говорит о классе команды которая в своё время опустила Астану 5-0 . Получается средняя команда Селтик и ниже среднего Астана которая всех опозорила. Я претендую на знатока футбола но все познаётся в сравнении а оно самое не завидное именно у фк АСТАНА
Ответить 0
 
Стратег 13 сентября 12:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
Стратег ,не претендую на знатока
Ответить 0
 
#23 13 сентября 07:07
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
Стратег ,а теперь представьте какая команда Кайрат в таком случае. Дворовая
Ответить 2
 
Абай Сансызбаев 13 сентября 07:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Стратег, ну бумажная или нет, а чемпионы страны вот уже будут в 4 раз подряд! Просто наш футбол - это футбол очень низкого уровня. От этого никуда не деться! С Селитиком еще могут играть, а с топами - это вряд ли!
Ответить 3
 
TROLLJEGEREN 13 сентября 06:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Стратег, судя по твоей логике, кто тогда Кайрат, который вообще не проходит на следующие стадии еврокубков и который уже несколько лет не может обойти Астану в чемпионате? Если Астана бумажный чемпион, то, получается, Кайрат это туалетно-бумажный чемпион с вечно-вторым местом.
Ответить 3
 
Стратег 13 сентября 11:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1004
TROLLJEGEREN,Я же написал что не претендую на знатока футбола просто сравниваю уровень команд и результаты между тремя командами
Ответить 0
 
Алишер Абилбек 13 сентября 06:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1280
А другие результы?
Ответить 0
 
Ерлан Масалимов 13 сентября 07:28
Статус: Юниор
Рейтинг: 93
Как я и говорил в ЛЕ хоть шансы есть а в ЛЧ что бы сделали эти гранды. С ПСЖ счет был бы примерно 11-1
Ответить 1
 
Ahiless 13 сентября 08:02
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Селтик стал лучше? Вот вам и Селтик
Ответить 0
 
Ahiless 13 сентября 08:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Выскочка Скотт Браун плачет в подушку
Ответить 0
 
GGG 13 сентября 08:29
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Ну и какой резон выходить был в группу чтобы так позориться на своём поле?
Ответить 1
 
Ahiless 13 сентября 08:30
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Лучше бы Астана прошла, хоть дома не проигрывают
Ответить 0
 
#23 13 сентября 09:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
Ahiless,точняк))) заморозили бы неженку Неймана и Ко
Ответить 1
 
Boris Alimon 13 сентября 09:47
Статус: Профи
Рейтинг: 483
Какое счастье, что Астана не вышла в группу ЛЧ. Рекорды по самому крупному счету ЛЧ пока подождут.
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov 13 сентября 14:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1220
Boris Alimon,да да
Ответить 0
 
Arlan Beybarys 13 сентября 10:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
Кто говорил, что селтик сильная команда ))))) Ха-ха-ха. Какая боль 5:0. ПСЖ зажигает,а юбочники в трауре! Можно же бить этих на их же хваленом стадионе.
Ответить 2
 
Arlan Beybarys 13 сентября 10:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
А также , не судите строго Астану.Да,еще и хваленый Карабах разгромлен 0:6. И знаменитый Андерлехт разгромлен 0:3.Вот это его величество Футбол! Непредсказуем.
Ответить 1
 
Каппас Жакупов 13 сентября 11:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Arlan Beybarys,согласен. Очень много плохих слов и оскорблении писали и пишут болельщики Кайрата. Да, Астана проиграла первую игру, но какой матч выдали дома. Вы уж разберитесь в своей кухне, а Астану не стоит трогать, ведь только они представляют наш Казахстан!
Ответить 3
 
Prudente 13 сентября 11:51
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Каппас Жакупов,
Ответить 0
 
Arlan Beybarys 13 сентября 15:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
Каппас Жакупов,Согласен полностью!
Ответить 0
 
Курмет Картбаев 13 сентября 12:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
псж оз стадионында жургенсиякты селтик фуууууу
Ответить 1
 
БОЛАТБЕК ТОКУШЕВ 13 сентября 15:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 115
Ха ха ха накидали юбочникам по самые
Ответить 0
 
Марат Токтаев 13 сентября 20:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Подождем до завтра, а там видно будет - футбол непредсказуем -либо пан, либо пропал.
Ответить 0
 
Balg 13 сентября 20:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Хахаха...тысячу раз ха!Скотяра Браун! Ну и что получилось?Селтик только дома герой,потопив общими махинациями единственного конкурента Рейнджерс!Что получилось? Уровень стал намного ниже! ПСЖ это другой уровень! Наш чемпионат похоже превращается в нечто подобное,в белорусский чемп например,тепличный,БАТЭ чемпион
Ответить 0
 
Balg 13 сентября 20:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
И даже их одаренный защитник Тирни непомог,а говорили что они гранды!
Ответить 0
 