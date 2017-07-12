Опять "Селтик"? Стали известны все возможные соперники "Астаны" в третьем раунде квалификации ЛЧ

Астанчане уже встречались с шотландцами в прошлом сезоне.
Сегодня 15:06
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Фото Турара Казангапова©, Vesti.kz
Определились все возможные соперники столичной "Астаны" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщает KazFootball.kz.
Пара "Астана" (Казахстан) - "Спартак" (Латвия) попала в число "несеянных", и ее победитель может встретиться с сильнейшим из числа следующих соперников:
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Селтик" (Шотландия);
"Жилина" (Словакия) - "Копенгаген" (Дания);
БАТЭ (Беларусь) - "Алашкерт" (Армения);
"Мариехамн" (Финляндия) - "Легия" (Польша);
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Марибор" (Словения).
Жеребьевка данной стадии турнира пройдет сегодня, 14 июля, начало в 16:00 по времени Астаны.
Отметим, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Астана" встречалась в третьем квалификационном раунде с "Селтиком", и тогда дальше прошел шотландский клуб.
Что касается противостояния со "Спартаком", то в первой игре "Астана" победила на выезде со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 18 июля на "Астана Арене" в столице Казахстана.
Пара "Астана" (Казахстан) - "Спартак" (Латвия) попала в число "несеянных", и ее победитель может встретиться с сильнейшим из числа следующих соперников:
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Селтик" (Шотландия);
"Жилина" (Словакия) - "Копенгаген" (Дания);
БАТЭ (Беларусь) - "Алашкерт" (Армения);
"Мариехамн" (Финляндия) - "Легия" (Польша);
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Марибор" (Словения).
Жеребьевка данной стадии турнира пройдет сегодня, 14 июля, начало в 16:00 по времени Астаны.
Отметим, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов "Астана" встречалась в третьем квалификационном раунде с "Селтиком", и тогда дальше прошел шотландский клуб.
Что касается противостояния со "Спартаком", то в первой игре "Астана" победила на выезде со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 18 июля на "Астана Арене" в столице Казахстана.