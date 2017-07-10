"Астана" назвала стартовый состав на первый матч Лиги чемпионов со "Спартаком"

Игра начнется в 22:00.
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Фото пресс-службы "Астаны"
Латвийский "Спартак" и "Астана" назвали стартовые составы на первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет сегодня, 12 июля, в Юрмале, а в прямом эфире ее можно посмотреть здесь. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Астаны.
"Спартак": Евгений Неругал, Элвис Стуглис, Лука Шимунович, Ингус Шлампе, Сергей Пушняков, Эдгар Варданян, Артем Габелок, Евгений Казачок, Эдгарс Гаурачс (капитан), Евгений Козлов, Азиз Ибрагимов.
"Астана": Александр Мокин, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Игорь Шитов, Дмитрий Шомко (капитан), Иван Маевский, Серикжан Мужиков, Срджан Граховац, Ласло Кляйнхайслер, Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга.
Для "Астаны" эта Лига чемпионов станет третьей в истории: в сезоне-2015/16 столичный клуб дошел до группового раунда, а в следующем году остановился в третьем круге квалификации, после чего перешел в Лигу Европы, где также добрался до группы. Для "Спартака" же предстоящие игры против казахстанского клуба станут дебютом в турнире.
Ответный матч между "Астаной" и "Спартаком" пройдет 19 июля в столице Казахстана.
Игра пройдет сегодня, 12 июля, в Юрмале, а в прямом эфире ее можно посмотреть здесь. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Астаны.
"Спартак": Евгений Неругал, Элвис Стуглис, Лука Шимунович, Ингус Шлампе, Сергей Пушняков, Эдгар Варданян, Артем Габелок, Евгений Казачок, Эдгарс Гаурачс (капитан), Евгений Козлов, Азиз Ибрагимов.
"Астана": Александр Мокин, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Игорь Шитов, Дмитрий Шомко (капитан), Иван Маевский, Серикжан Мужиков, Срджан Граховац, Ласло Кляйнхайслер, Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга.
Для "Астаны" эта Лига чемпионов станет третьей в истории: в сезоне-2015/16 столичный клуб дошел до группового раунда, а в следующем году остановился в третьем круге квалификации, после чего перешел в Лигу Европы, где также добрался до группы. Для "Спартака" же предстоящие игры против казахстанского клуба станут дебютом в турнире.
Ответный матч между "Астаной" и "Спартаком" пройдет 19 июля в столице Казахстана.