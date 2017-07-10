Букмекеры назвали наиболее вероятный счет на матч Лиги чемпионов "Спартак" - "Астана"

Первая игра команд пройдет 12 июля в Юрмале.
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Фото пресс-службы ФК "Астана"
Сегодня, 12 июля, состоится первый матч между "Астаной" и "Спартаком" из Юрмалы в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Юрмале и начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал "Хабар".
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, наиболее вероятным счетом в этой игре является победа "Астаны" со счетом 1:0. Коэффициент на это событие равен 5.60. На втором месте в этом списке победа астанча со счетом 2:0 с коэффициентом 6.30 и нулевая ничья - 7.80.
На победу "Астаны" со счетом 2:1 коэффициент составляет 9.20, 3:0 - 10.50, 3:1 - 14.50, 4:0 - 20.00, 4:1 - 27.00. На победу "Спартака" со счетом 1:0 - 15.00, 2:0 - 34.00, 3:2 - 49.00, 3:1 - 50.00.
Ответная встреча состоится 18 июля в Астане и начнется в 20:00 по местному времени.
Встреча команд пройдет в Юрмале и начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал "Хабар".
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, наиболее вероятным счетом в этой игре является победа "Астаны" со счетом 1:0. Коэффициент на это событие равен 5.60. На втором месте в этом списке победа астанча со счетом 2:0 с коэффициентом 6.30 и нулевая ничья - 7.80.
На победу "Астаны" со счетом 2:1 коэффициент составляет 9.20, 3:0 - 10.50, 3:1 - 14.50, 4:0 - 20.00, 4:1 - 27.00. На победу "Спартака" со счетом 1:0 - 15.00, 2:0 - 34.00, 3:2 - 49.00, 3:1 - 50.00.
Ответная встреча состоится 18 июля в Астане и начнется в 20:00 по местному времени.