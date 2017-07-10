Нас многие считают фаворитами, но это нужно доказать на поле - Стойлов о матче ЛЧ против "Спартака"

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Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 15:00
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 15:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
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Нас многие считают фаворитами, но это нужно доказать на поле - Стойлов о матче ЛЧ против "Спартака"

Тренер "Астаны" отметил, что возникла проблема с заявкой новичка.

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1 Комментариев
Фото пресс-службы ФК "Астана"
Фото пресс-службы ФК "Астана"

Главный тренер ФК "Астана" Станимир Стойлов на предматчевой пресс-конференции в Юрмале поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного "Спартака", сообщает KazFootball.kz.

- Подготовка идет нормальным ходом. Все игроки здоровы. Начинается новая кампания в Лиге чемпионов и мы собираемся достойно представить Казахстан на этом турнире. За прошлые сезоны мы смогли значительно поднять свой уровень, добраться до группового раунда еврокубков. Это большое достижение для нас, и нам нужно дальше развивать этот успех. Мы хорошо изучили соперника, в которой выступают хорошие футболисты. "Спартак" играет в комбинационный футбол, а также умеет грамотно обороняться. Думаю, завтра будет интересная игра. Ожидаю, что наша команда выступит на максимальном уровне. Мы понимаем, что нас многие считают фаворитами, но это нужно доказать на поле. До игры все равны.

- Всех ли новичков успели заявить на Лигу чемпионов?

- Сейчас у нас проблема с Томасовым. Будем ждать до последнего момента, чтобы его заявить. У него огромный опыт выступления в еврокубках, мы специально его брали в качестве усиления. Через игры ему надо набирать форму.

- "Астана" и "Спартак" обменялись домашними матчами. Вам на руку, что "Астана" первый матч будет играть на выезде?

- Мне без разницы, где начинать. Важно как сыграть и показать себя. В еврокубках все матчи проходят по-другому.

- В какой футбол играет "Спартак"?

- Соперник очень организованный. Играет в комбинационный, атакующий футбол. Они являются лидерами в своего чемпионата, поэтому захотят показать весь свой атакующий потенциал.

- Можно сказать, что завтра вы будете играть в атакующий футбол?

- Повторюсь, что фаворит является фаворитом только на бумаге. Мы будем играть в такой футбол, который требуется в еврокубках. Важно сыграть организованно и дисциплинированно. Мои футболисты должны показать свои лучшие качества.

- Что можете сказать о качестве газона?

- Я думаю, что все нормально. Неплохое поле, но и не самое лучшее.

- Юрмала является курортным городом, это не расслабляет футболистов вашей команды?

- Если расслабляться только потому, что Юрмала курортное место, то можем вообще не выступать в Европе. Футболистам надо думать не об отдыхе, а о завтрашнем матче. Не каждый клуб из Казахстана играет в групповых стадиях еврокубков. Наши достижения являются рекордом для клуба и страны, и это накладывает ответственность за дальнейшие результаты.

- В прошлом году в матче против прибалтийской команды "Жальгирис" "Астана" столкнулась с проблемой. Сейчас Вы предупреждаете своих футболистов о том, как тяжело пришлось в тот раз?

- Я всегда повторяю, что в еврокубках нет легких игр. Нет таких команд, которых можно просто легко пройти. В Лиге чемпионов любой клуб, с которым мы сталкиваемся, является чемпионом своей страны. В прошлогоднем матче против "Жальгириса" нам чуть повезло, признаюсь, что игра была тяжелой. Надеюсь, что сейчас покажем хороший футбол, и дальше пройдет та команда, которая больше заслуживает этого.

Напомним, первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Астаной" и "Спартаком" пройдет в Юрмале 12-го июля. О том, где посмотреть эту встречу, можно прочитать здесь.

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Alexis Sanchez Сегодня 00:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 47
Удачи нашему сильнейшему клубу Казахстана
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