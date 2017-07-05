"Астана" победит, а для нас это будет хорошим опытом в Лиге чемпионов - тренер "Спартака"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 0:1
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Конта Халеп 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 15:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
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"Астана" победит, а для нас это будет хорошим опытом в Лиге чемпионов - тренер "Спартака"

Марек Зуб назвал казахстанский клуб фаворитом.

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1 Комментариев
Фото пресс-службы ФК "Астана"
Фото пресс-службы ФК "Астана"

Главный тренер ФК "Спартак" (Юрмала) Марек Зуб прокомментировал предстоящую игру против "Астаны" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

- Что Вы ожидаете от предстоящего матча с "Астаной"?
- Это великий праздник для "Спартака". Команда впервые будет принимать участие в Лиге чемпионов. Понятно, что это будет для нас важным днем. Ожидаю интересной игры, чтобы мы смогли показать свой уровень на данный момент. В этот день мы можем сказать, что являемся сборной Латвии, потому что "Спартак" является командой, которая будет показывать лицо латвийского футбола. Каковы шансы обеих команд? Я считаю, что 50 на 50.

- Кого можете отметить из игроков "Астаны"? Против кого то будете персонально играть?
- "Астана" достаточно известная в Европе команда. Мы знаем некоторых футболистов. Например, Патрик Твумаси провел в Юрмале очень хорошее время. Ивана Маевского знаю со времен выступления в чемпионате Польши. Также "Астана" пополнилась футболистом национальной сборной Венгрии (Ласло Кляйнхайслер). В принципе мы ознакомились с соперником. Против кого-то персонально играть не будем. Будем стараться действовать как единая команда. У каждой команды есть свои плюсы и минусы.

- В трансферное окно все ли необходимые футболисты были приобретены? Есть ли потери по травмам в команде?
- Что касается травм, то с этим все в порядке. У нас появилось усиление в лице нового нападающего. Ибрагимов очень опытный футболист. Мы на него рассчитываем. Против «Астаны» состав будет немного измененным, нежели, как обычно мы играем в чемпионате Латвии.

- В вашей команде недавно выступал воспитанник казахстанского футбола Абылайхан Дуйсен. Какое впечатление он оставил?
- Ему чуть не хватило времени. Он приехал к нам в трудный для него период. В последнее время у него не было возможности постоянного выступления. Он помог нам в тренировочном процессе. Играл в кубковых матчах. С другой стороны, понимаю решение руководства "Астаны", которое решило отправить парня куда-нибудь за получением игровой практики. В целом, с Абылайханом было приятно поработать. Он многое рассказывал про Казахстан, про Астану. Это было интересно для меня, человека, который первый раз работал с казахстанским футболистом.

- Охарактеризуйте стиль "Астаны"..
- Очень трудный вопрос (смеется). Наверное, "Астана" играет в европейском стиле. Ваша страна находится на границе Европы и Азии. Последний год работы для меня пришелся в Китае. Учитывая, что в "Астане" работает тренерский штаб из Европы, а также оттуда постоянно приезжают футболисты, все-таки думаю, что ваша команда играет в европейском стиле. Если детально рассматривать, то наверное, не английский стиль, а более похож на немецкий. В "Астане" выступают футболисты, которые могут решить судьбу матча.

- Какие задачи стоят перед вашей командой в нынешнем сезоне?
- Наша главная цель - это защита титула в чемпионате Латвии. Насчет еврокубков - победить "Астану" (смеется).

- Среди европейских клубов "Астана" совершила самый резкий скачок с 427-й позиции в рейтинге УЕФА до 117. Вас это удивляет?
- Нет.

- Первая игра состоится в домашних стенах. Это хорошо или плохо?
- Это хорошо. Я не знаю, правда или нет, но президенты наших клубов еще на жеребьевке согласились обменяться домашними матчами. Если бы мне задали вопрос, где лучше провести первый матч, я бы ответил, что лучше провести дома. Наверное, руководство "Астаны" согласилось с нами, потому что у вас в городе проходят мероприятия и для вас первую игру лучше было провести на выезде. В принципе, все довольны.

- Матч против "Астаны" можно ли назвать одним из важнейших в вашей карьере?
- Все матчи по-своему важны. Соперник у нас самый интересный и является клубом высокого уровня. Для нас главная цель - это победа. Посмотрим, что будет. Хочу сказать, что "Астана" должна пройти "Спартак", а для нас это будет большим опытом.

Напомним, первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Астаной" и "Спартаком" пройдет в Юрмале 12-го июля. О том, где посмотреть эту встречу, можно прочитать здесь.

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Blackwolf ! Сегодня 22:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 980
...журналюга , прям за жабры берет своими вопросами !
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