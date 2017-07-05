"Астана" победит, а для нас это будет хорошим опытом в Лиге чемпионов - тренер "Спартака"

Марек Зуб назвал казахстанский клуб фаворитом.

Главный тренер ФК "Спартак" (Юрмала) Марек Зуб прокомментировал предстоящую игру против "Астаны" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

- Что Вы ожидаете от предстоящего матча с "Астаной"?

- Это великий праздник для "Спартака". Команда впервые будет принимать участие в Лиге чемпионов. Понятно, что это будет для нас важным днем. Ожидаю интересной игры, чтобы мы смогли показать свой уровень на данный момент. В этот день мы можем сказать, что являемся сборной Латвии, потому что "Спартак" является командой, которая будет показывать лицо латвийского футбола. Каковы шансы обеих команд? Я считаю, что 50 на 50.

- Кого можете отметить из игроков "Астаны"? Против кого то будете персонально играть?

- "Астана" достаточно известная в Европе команда. Мы знаем некоторых футболистов. Например, Патрик Твумаси провел в Юрмале очень хорошее время. Ивана Маевского знаю со времен выступления в чемпионате Польши. Также "Астана" пополнилась футболистом национальной сборной Венгрии (Ласло Кляйнхайслер). В принципе мы ознакомились с соперником. Против кого-то персонально играть не будем. Будем стараться действовать как единая команда. У каждой команды есть свои плюсы и минусы.

- В трансферное окно все ли необходимые футболисты были приобретены? Есть ли потери по травмам в команде?

- Что касается травм, то с этим все в порядке. У нас появилось усиление в лице нового нападающего. Ибрагимов очень опытный футболист. Мы на него рассчитываем. Против «Астаны» состав будет немного измененным, нежели, как обычно мы играем в чемпионате Латвии.

- В вашей команде недавно выступал воспитанник казахстанского футбола Абылайхан Дуйсен. Какое впечатление он оставил?

- Ему чуть не хватило времени. Он приехал к нам в трудный для него период. В последнее время у него не было возможности постоянного выступления. Он помог нам в тренировочном процессе. Играл в кубковых матчах. С другой стороны, понимаю решение руководства "Астаны", которое решило отправить парня куда-нибудь за получением игровой практики. В целом, с Абылайханом было приятно поработать. Он многое рассказывал про Казахстан, про Астану. Это было интересно для меня, человека, который первый раз работал с казахстанским футболистом.

- Охарактеризуйте стиль "Астаны"..

- Очень трудный вопрос (смеется). Наверное, "Астана" играет в европейском стиле. Ваша страна находится на границе Европы и Азии. Последний год работы для меня пришелся в Китае. Учитывая, что в "Астане" работает тренерский штаб из Европы, а также оттуда постоянно приезжают футболисты, все-таки думаю, что ваша команда играет в европейском стиле. Если детально рассматривать, то наверное, не английский стиль, а более похож на немецкий. В "Астане" выступают футболисты, которые могут решить судьбу матча.

- Какие задачи стоят перед вашей командой в нынешнем сезоне?

- Наша главная цель - это защита титула в чемпионате Латвии. Насчет еврокубков - победить "Астану" (смеется).

- Среди европейских клубов "Астана" совершила самый резкий скачок с 427-й позиции в рейтинге УЕФА до 117. Вас это удивляет?

- Нет.

- Первая игра состоится в домашних стенах. Это хорошо или плохо?

- Это хорошо. Я не знаю, правда или нет, но президенты наших клубов еще на жеребьевке согласились обменяться домашними матчами. Если бы мне задали вопрос, где лучше провести первый матч, я бы ответил, что лучше провести дома. Наверное, руководство "Астаны" согласилось с нами, потому что у вас в городе проходят мероприятия и для вас первую игру лучше было провести на выезде. В принципе, все довольны.

- Матч против "Астаны" можно ли назвать одним из важнейших в вашей карьере?

- Все матчи по-своему важны. Соперник у нас самый интересный и является клубом высокого уровня. Для нас главная цель - это победа. Посмотрим, что будет. Хочу сказать, что "Астана" должна пройти "Спартак", а для нас это будет большим опытом.

Напомним, первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Астаной" и "Спартаком" пройдет в Юрмале 12-го июля. О том, где посмотреть эту встречу, можно прочитать здесь.