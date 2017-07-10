Постсоветские разборки. Превью к матчу "Спартак" - "Астана"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 15:00
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 15:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
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Постсоветские разборки. Превью к матчу "Спартак" - "Астана"

Латвийский клуб в еврокубках выступает лишь с сезона-2015/16.

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Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"

В среду, 12 июля, "Астана" стартует в Лиге чемпионов. Соперником казахстанского чемпиона во втором квалификационном раунде будет "Спартак" из Юрмалы. Более подробно о предстоящем матче рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Латыши впервые примут участие в Лиге чемпионов, до этого они выступали в Лиге Европы. И свой еврокубковый путь начали только в сезоне-2015/16. В первом раунде прошли "Будучность" (Черногория). Дома сыграли вничью 0:0, а на выезде выиграли - 3:1 (данная победа остается для "Спартака" единственной в шести еврокубковых матчах). 

Во втором раунде "красно-белые" соперничали уже с "Воеводиной" и не смогли преодолеть сербский барьер по итогам двухраундового противостояния (1:1 дома, 0:3 в гостях).

В Лиге Европы-2016/17 латвийские футболисты на стадии первого отборочного этапа встречались с минским "Динамо" и проиграли белорусам в обоих матчах (0:2 дома, 1:2 в гостях). 



В 2016 году "Спартак" впервые выиграл чемпионат страны, благодаря чему получил право дебютировать в Лиге чемпионов сезона-2017/18.

Интересно, что клуб из Юрмалы всего на два года старше "Астаны". То есть был основан в 2007 году, тогда как казахстанская команда в 2009-м. Несмотря на это, астанчане имеют более убедительные достижения: трижды выиграли чемпионат страны, дважды выступали в групповой стадии еврокубков, в розыгрыше которых участвуют с сезона-2013/14. Если быть точнее, играли в основной сетке Лиги чемпионов-2015/16, а также в групповом турнире Лиги Европы-2016/17.

Словом, по опыту, бюджету и составу астанчане превосходят чемпиона Латвии, а потому фаворит матча очевиден, хотя ранее пути команд не пересекались. Правда, в составе "Спартака" есть несколько интересных легионеров. Это белорусы Дмитрий Платонов и Сергей Пушняков, хорваты Круно Иванчич и Лука Шимунович, россиянин Евгений Козлов, а также опытный нападающий из Узбекистана Азиз Ибрагимов.

В целом, "Астана" удачно играет против постсоветских клубов. В свое время были обыграны армянский "Пюник" (4:1, 2:0), литовский "Жальгирис" (0:0, 2:1) и белорусский БАТЭ (2:0, 2:2). При этом к предстоящему матчу в Юрмале команда Станимира Стойлова подходит с 5-матчевой победной серией. 



Кстати, "Спартак" возглавляет поляк Марек Зуб, который был назначен на должность главного тренера в феврале текущего года. До этого тренировал китайский клуб "Шеньян Урбан". Главные достижения в его тренерской карьере пришлись на работу с "Жальгирисом", вместе с которым дважды выигрывал чемпионат Литвы, три раза становился обладателем Кубка страны, а в 2014 году признавался лучшим тренером Литвы.

Игру обслужит ирландская бригада судей во главе с Нилом Дойлом. Этот рефери хорошо известен алматинским любителям футбола, так как обслуживал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы-2014/15 "Кукеси" - "Кайрат". Встреча в Албании завершилась вничью 0:0. Одно из трех предупреждений он вынес бывшему защитнику алматинского клуба Александру Кислицыну. По сумме двух игр в следующий круг прошли казахстанцы. Больше не обслуживал матчи с участием наших клубов или национальных сборных.

Напомним, что матч "Спартака" и "Астаны" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов пройдет 12 июля в Юрмале. Ответная игра состоятся 18-го числа в столице Казахстана.  

Фото с сайтов bkru.co (1), eurosport.onet.pl (2). 

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