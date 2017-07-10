Постсоветские разборки. Превью к матчу "Спартак" - "Астана"

Латвийский клуб в еврокубках выступает лишь с сезона-2015/16.

В среду, 12 июля, "Астана" стартует в Лиге чемпионов. Соперником казахстанского чемпиона во втором квалификационном раунде будет "Спартак" из Юрмалы. Более подробно о предстоящем матче рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Латыши впервые примут участие в Лиге чемпионов, до этого они выступали в Лиге Европы. И свой еврокубковый путь начали только в сезоне-2015/16. В первом раунде прошли "Будучность" (Черногория). Дома сыграли вничью 0:0, а на выезде выиграли - 3:1 (данная победа остается для "Спартака" единственной в шести еврокубковых матчах).



Во втором раунде "красно-белые" соперничали уже с "Воеводиной" и не смогли преодолеть сербский барьер по итогам двухраундового противостояния (1:1 дома, 0:3 в гостях).



В Лиге Европы-2016/17 латвийские футболисты на стадии первого отборочного этапа встречались с минским "Динамо" и проиграли белорусам в обоих матчах (0:2 дома, 1:2 в гостях).







В 2016 году "Спартак" впервые выиграл чемпионат страны, благодаря чему получил право дебютировать в Лиге чемпионов сезона-2017/18.



Интересно, что клуб из Юрмалы всего на два года старше "Астаны". То есть был основан в 2007 году, тогда как казахстанская команда в 2009-м. Несмотря на это, астанчане имеют более убедительные достижения: трижды выиграли чемпионат страны, дважды выступали в групповой стадии еврокубков, в розыгрыше которых участвуют с сезона-2013/14. Если быть точнее, играли в основной сетке Лиги чемпионов-2015/16, а также в групповом турнире Лиги Европы-2016/17.



Словом, по опыту, бюджету и составу астанчане превосходят чемпиона Латвии, а потому фаворит матча очевиден, хотя ранее пути команд не пересекались. Правда, в составе "Спартака" есть несколько интересных легионеров. Это белорусы Дмитрий Платонов и Сергей Пушняков, хорваты Круно Иванчич и Лука Шимунович, россиянин Евгений Козлов, а также опытный нападающий из Узбекистана Азиз Ибрагимов.



В целом, "Астана" удачно играет против постсоветских клубов. В свое время были обыграны армянский "Пюник" (4:1, 2:0), литовский "Жальгирис" (0:0, 2:1) и белорусский БАТЭ (2:0, 2:2). При этом к предстоящему матчу в Юрмале команда Станимира Стойлова подходит с 5-матчевой победной серией.







Кстати, "Спартак" возглавляет поляк Марек Зуб, который был назначен на должность главного тренера в феврале текущего года. До этого тренировал китайский клуб "Шеньян Урбан". Главные достижения в его тренерской карьере пришлись на работу с "Жальгирисом", вместе с которым дважды выигрывал чемпионат Литвы, три раза становился обладателем Кубка страны, а в 2014 году признавался лучшим тренером Литвы.



Игру обслужит ирландская бригада судей во главе с Нилом Дойлом. Этот рефери хорошо известен алматинским любителям футбола, так как обслуживал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы-2014/15 "Кукеси" - "Кайрат". Встреча в Албании завершилась вничью 0:0. Одно из трех предупреждений он вынес бывшему защитнику алматинского клуба Александру Кислицыну. По сумме двух игр в следующий круг прошли казахстанцы. Больше не обслуживал матчи с участием наших клубов или национальных сборных.



Напомним, что матч "Спартака" и "Астаны" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов пройдет 12 июля в Юрмале. Ответная игра состоятся 18-го числа в столице Казахстана.



Фото с сайтов bkru.co (1), eurosport.onet.pl (2).