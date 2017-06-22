Я не смотрел игру "Кайрата" в Лиге Европы. Мы стартуем в Лиге чемпионов, где нет слабых команд - игрок "Астаны"

Столичный клуб первый матч проведет 12 июля.
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Фото с сайта ФК "Астана"
Боснийский полузащитник "Астаны" Срджан Граховац в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мыслями о старте столичной команды в Лиге чемпионов.
- Матч в Латвии очень важен для нас. Мы начинаем борьбу в квалификации Лиги чемпионов и будем сконцентрированы. Мы будем готовы к этому поединку. Но есть еще один момент. До матча в Юрмале сыграем игру с "Кайсаром". Сейчас думаем об этом матче, потом уже все наши мысли будут о "Спартаке".
- Насколько важен будет матч с "Кайсаром", ведь поединок со "Спартаком" более рейтинговый? Может быть, не стоит выкладываться в этой игре на 100 процентов...
- Нет, это не так. Для меня важен каждый следующий матч. Сейчас это игра с "Кайсаром". А уже потом будем настраиваться на Лигу чемпионов.
- Срджан, в команду пришли еще два новичка. И оба - в среднюю линию. Не смущает ли такое количество конкурентов за место в составе?
- Конкуренция - это всегда хорошо. Это важно для команды. На поле будут выходить лучшие из лучших, что сделает команду только сильнее. Это нормальный процесс. Я готов к этому.
- Я думаю, Вы знаете, что "Кайрат" выиграл у "Атлантаса" со счетом 6:0. Скажется ли это на настрое на игру в Юрмале?
- Я не смотрел игру "Кайрата" в Лиге Европы. Я не обращаю на это внимание. Мы стартуем в таком европейском турнире, где не может быть слабых команд. Нет момента для расслабленности или других отвлекающих мыслей. Нужно быть сфокусированными на своей игре.
Напомним, трехкратный чемпион Казахстана столичный клуб "Астана" стартует в квалификации Лиги чемпионов 12 июля матчем со "Спартаком" в Юрмале. За несколько дней до этого, 6 июля, лидер текущего сезона КПЛ примет на своем поле "Кайсара" из Кызылорды. Накануне "Астана" представила двух новичков команды - венгра Ласло Кляйнхаслера и хорвата Марина Томасова.
- Матч в Латвии очень важен для нас. Мы начинаем борьбу в квалификации Лиги чемпионов и будем сконцентрированы. Мы будем готовы к этому поединку. Но есть еще один момент. До матча в Юрмале сыграем игру с "Кайсаром". Сейчас думаем об этом матче, потом уже все наши мысли будут о "Спартаке".
- Насколько важен будет матч с "Кайсаром", ведь поединок со "Спартаком" более рейтинговый? Может быть, не стоит выкладываться в этой игре на 100 процентов...
- Нет, это не так. Для меня важен каждый следующий матч. Сейчас это игра с "Кайсаром". А уже потом будем настраиваться на Лигу чемпионов.
- Срджан, в команду пришли еще два новичка. И оба - в среднюю линию. Не смущает ли такое количество конкурентов за место в составе?
- Конкуренция - это всегда хорошо. Это важно для команды. На поле будут выходить лучшие из лучших, что сделает команду только сильнее. Это нормальный процесс. Я готов к этому.
- Я думаю, Вы знаете, что "Кайрат" выиграл у "Атлантаса" со счетом 6:0. Скажется ли это на настрое на игру в Юрмале?
- Я не смотрел игру "Кайрата" в Лиге Европы. Я не обращаю на это внимание. Мы стартуем в таком европейском турнире, где не может быть слабых команд. Нет момента для расслабленности или других отвлекающих мыслей. Нужно быть сфокусированными на своей игре.
Напомним, трехкратный чемпион Казахстана столичный клуб "Астана" стартует в квалификации Лиги чемпионов 12 июля матчем со "Спартаком" в Юрмале. За несколько дней до этого, 6 июля, лидер текущего сезона КПЛ примет на своем поле "Кайсара" из Кызылорды. Накануне "Астана" представила двух новичков команды - венгра Ласло Кляйнхаслера и хорвата Марина Томасова.