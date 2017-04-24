KazSport покажет в прямом эфире полуфиналы Лиги чемпионов

Матчи пройдут 3 и 4 мая.
Вчера 22:20
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Фото с сайта football-forum.net
KazSport покажет в прямом эфире первые матчи полуфинальной серии Лиги чемпионов, сообщается на сайте телеканала.
Так, в ночь со 2 на 3 мая на "Сантьяго Бернабеу" состоится мадридское дерби - "Реал" примет "Атлетико". Встреча начнется в 00:45 по времени Астаны.
А в ночь с 3 на 4 мая, также в 00:45 по времени Астаны, в Монако одноименный клуб примет туринский "Ювентус".
Отметим, что трансляции матчей начнутся за 15 минут до стартового свистка. Ответные встречи команды проведут 10 и 11 мая.