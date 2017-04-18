Суарес и Кьеллини обменялись футболками после матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус"

На ЧМ-2014 между игроками возник конфликт, когда уругваец укусил итальянца.
Сегодня 08:07
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Фото: Getty Images
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес и защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини обменялись футболками после ответного матча между командами в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.
Между футболистами возник конфликт на чемпионате мира-2014. Суарес за укус Кьеллини в матче группового этапа и был дисквалифицирован на девять матчей за уругвайскую сборную, отстранен от любой футбольной деятельности на четыре месяца и оштрафован на 82 тысячи евро. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание футболиста, постановив, что он может принять участие в товарищеских играх за национальную команду.
В ответном матче, прошедшем в ночь с 19 на 20 апреля на стадионе "Камп Ноу", "Барселона" сыграла вничью с "Ювентусом" со счетом 0:0 и по сумме двух встреч вылетела из турнира. В первой игре туринский клуб победил каталонцев со счетом 3:0, а Кьеллини забил один из мячей.
Между футболистами возник конфликт на чемпионате мира-2014. Суарес за укус Кьеллини в матче группового этапа и был дисквалифицирован на девять матчей за уругвайскую сборную, отстранен от любой футбольной деятельности на четыре месяца и оштрафован на 82 тысячи евро. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание футболиста, постановив, что он может принять участие в товарищеских играх за национальную команду.
В ответном матче, прошедшем в ночь с 19 на 20 апреля на стадионе "Камп Ноу", "Барселона" сыграла вничью с "Ювентусом" со счетом 0:0 и по сумме двух встреч вылетела из турнира. В первой игре туринский клуб победил каталонцев со счетом 3:0, а Кьеллини забил один из мячей.