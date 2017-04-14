Игроки "Баварии" ворвались в судейскую комнату после матча с "Реалом"

В прошедшей в Мадриде встрече победу праздновала испанская команда.
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Три футболиста мюнхенского футбольного клуба "Бавария" ворвались в судейскую комнату после поражения в 1/4 финала Лиги чемпионов от мадридского "Реала", сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на Sport.es.
Отмечается, что среди "нападавших" были Роберт Левандовски, Тьяго Алькантара и Артуро Видаль. Таким образом игроки хотели выразить свое недовольство относительно работы судейской бригады. Уточняется, что в дело пришлось вмешаться полиции, которая вывела их из комнаты.
Добавим, что Видаль был удален с поля на 84-й минуте матча. При этом "Бавария" указывает на то, что второй и третий голы "Реала" были забиты с оффсайда.
Напомним, что "Реал" в Мадриде обыграл "Баварию" в дополнительное время со счетом 4:2. По сумме двух матчей испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.