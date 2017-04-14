Мануэль Нойер сломал ногу во время четвертьфинала Лиги чемпионов с "Реалом"

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Результаты
Сегодня
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Казыгурт Капшагай 53:78
Тобол Алматинский Легион 97:98
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Лисова Зюппер 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Габуева Гринчишина 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Попко Фомин 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
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Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 14:00
Махтаарал Окжетпес 15:00
Кызыл-Жар СК Ордабасы 16:00
Жетысу Астана 16:00
Тобол Шахтер 17:30
Акжайык Актобе 18:00
Иртыш Кайсар 19:00
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 1:0
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Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 14:00
Махтаарал Окжетпес 15:00
Кызыл-Жар СК Ордабасы 16:00
Жетысу Астана 16:00
Тобол Шахтер 17:30
Акжайык Актобе 18:00
Иртыш Кайсар 19:00
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 1:0
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 08:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Мануэль Нойер сломал ногу во время четвертьфинала Лиги чемпионов с "Реалом"

"Бавария" уступила мадридцам по сумме двух матчей 3:6.

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1 Комментариев
Фото Reuters©
Фото Reuters©

Голкипер сборной Германии по футболу и "Баварии" Мануэль Нойер получил перелом стопы во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на официальный сайт мюнхенского клуба.

"Согласно результатам первого обследования после матча, у Нойера перелом левой стопы. Более тщательное обследование будет проведено после возвращения клуба в Мюнхен. После этого будет разработана стратегия лечения", - говорится в сообщении "Баварии".

Стоит отметить, что инцидент, в котором Нойер получил повреждение, не уточняется. Голкипер провел на поле весь матч. Напомним, что "Реал" в Мадриде обыграл "Баварию" в дополнительное время со счетом 4:2. По сумме двух матчей испанский клуб вышел в полуфинал турнира.

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