Мануэль Нойер сломал ногу во время четвертьфинала Лиги чемпионов с "Реалом"

"Бавария" уступила мадридцам по сумме двух матчей 3:6.
Ссылки по теме:
- Рамос рекомендовал Пике пересмотреть игру с ПСЖ после реакции на судейство в матче "Реал" - "Бавария"
- "Реал" первым в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов в седьмой раз подряд
- Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Баварией" и выход в полуфинал Лиги чемпионов
Голкипер сборной Германии по футболу и "Баварии" Мануэль Нойер получил перелом стопы во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на официальный сайт мюнхенского клуба.
"Согласно результатам первого обследования после матча, у Нойера перелом левой стопы. Более тщательное обследование будет проведено после возвращения клуба в Мюнхен. После этого будет разработана стратегия лечения", - говорится в сообщении "Баварии".
Стоит отметить, что инцидент, в котором Нойер получил повреждение, не уточняется. Голкипер провел на поле весь матч. Напомним, что "Реал" в Мадриде обыграл "Баварию" в дополнительное время со счетом 4:2. По сумме двух матчей испанский клуб вышел в полуфинал турнира.