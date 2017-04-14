Отыграться с 0:3 против "Ювентуса" будет сложно, но мы верим, что сможем все перевернуть - Иньеста

На предыдущей стадии "Барселона" сделала камбэк с 0:4.
Вчера 23:05
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Андреас Иньеста. Фото с официального сайта УЕФА
Полузащитник "Барселоны" Андреас Иньеста в интервью официальному сайту УЕФА поделился ожиданиями от второй игры четвертьфинала с "Ювентусом".
Этот матч пройдет в ночь с 18 на 19 апреля на "Камп Ноу" и начнется в 00:45 по времени Астаны. В первой игре "Ювентус" на своем поле разгромил "Барселону" - 3:0.
"Счет очень плохой для нас, - признает Иньеста. - В Турине мы все сделали не лучшим образом, точнее сказать, плохо. Отыграться с такого счета будет очень сложной задачей, особенно в Лиге чемпионов. Но у нас есть аргументы в нашу пользу, и мы думаем, что сможем все перевернуть. Такова наша задача.
Мы должны взять ход матча под контроль и создать такие моменты, которые будут опасны для "Ювентуса". Это логика нашей игры. Нам нужна совершенная во всех смыслах этого слова игра - тактически, психологически и физически".
Отметим, что "Барселона" в 1/8 финала в первом матче с ПСЖ проиграла со счетом 0:4, но дома выиграла (6:1) и прошла в следующий раунд.
Этот матч пройдет в ночь с 18 на 19 апреля на "Камп Ноу" и начнется в 00:45 по времени Астаны. В первой игре "Ювентус" на своем поле разгромил "Барселону" - 3:0.
"Счет очень плохой для нас, - признает Иньеста. - В Турине мы все сделали не лучшим образом, точнее сказать, плохо. Отыграться с такого счета будет очень сложной задачей, особенно в Лиге чемпионов. Но у нас есть аргументы в нашу пользу, и мы думаем, что сможем все перевернуть. Такова наша задача.
Мы должны взять ход матча под контроль и создать такие моменты, которые будут опасны для "Ювентуса". Это логика нашей игры. Нам нужна совершенная во всех смыслах этого слова игра - тактически, психологически и физически".
Отметим, что "Барселона" в 1/8 финала в первом матче с ПСЖ проиграла со счетом 0:4, но дома выиграла (6:1) и прошла в следующий раунд.