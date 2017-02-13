Где посмотреть матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Арсенал"

Встреча начнется в 01:45 по времени Астаны.
Сегодня 18:00
Ссылки по теме:
- Ни одна команда в истории еврокубков не выходила в следующий раунд после поражения 0:4 в первом матче
- ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Фото с сайта soccer-bet.ru
В ночь с 15 на 16 февраля пройдут еще два матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Мюнхене "Бавария" примет лондонский "Арсенал", а в Мадриде "Реал" встретится с итальянским "Наполи". Матч "Бавария" - "Арсенал" в прямом эфире покажет телеканал "ОН-ТВ". Начало - в 01:45 по времени Астаны.
Игра "Реал" - "Наполи" не будет транслироваться на казахстанском телевидении. Со списком всех пар 1/8 финала Лиги чемпионов и календарем матчей вы можете ознакомиться здесь.
Напомним, что в первый день французский ПСЖ разгромил испанскую "Барселону" со счетом 4:0, а португальская "Бенфика" обыграла немецкую "Боруссию" из Дортмунда - 1:0.