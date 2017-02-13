Тренер "Барселоны" назвал виновника разгромного поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов

Каталонский клуб проиграл в Париже со счетом 0:4.
Сегодня 13:00
Ссылки по теме:
- Ни одна команда в истории еврокубков не выходила в следующий раунд после поражения 0:4 в первом матче
- ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике. Фото ©EPA
Главный тренер каталонской "Барселоны" Луис Энрике назвал причины крупного поражения команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен", сообщает Marca.
"ПСЖ был лучше во всех компонентах, как с мячом, так и без него. Итоговый результат полностью отражает то, что происходило на поле. Ответственность за результат лежит на мне. Если вы хотите указать пальцем на одного виновника поражения, то это я, а не игроки. Ведь эти же футболисты в другие дни побеждают", - заявил специалист.
Встреча состоялась в ночь на среду, 15 февраля, в Париже и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Анхель ди Мария. По голу на свой счет записали Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.
Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.
Отметим, никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая со счетом 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.
Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в четыре и более мячей в первом матче.
"ПСЖ был лучше во всех компонентах, как с мячом, так и без него. Итоговый результат полностью отражает то, что происходило на поле. Ответственность за результат лежит на мне. Если вы хотите указать пальцем на одного виновника поражения, то это я, а не игроки. Ведь эти же футболисты в другие дни побеждают", - заявил специалист.
Встреча состоялась в ночь на среду, 15 февраля, в Париже и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Анхель ди Мария. По голу на свой счет записали Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.
Ответный матч пройдет 8 марта в Барселоне.
Отметим, никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая со счетом 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.
Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в четыре и более мячей в первом матче.