Где посмотреть матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Барселона"

В главном клубном турнире Европы пройдут первые игры 1/8 финала.
Сегодня 18:14
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Фото с сайта marca.com
Сегодня, в ночь с 14 на 15 февраля, начнется 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
В первый день состоятся два матча. В Париже ПСЖ примет "Барселону", а в Лиссабоне "Бенфика" встретится с дортмундской "Боруссией".
Матч ПСЖ - "Барселона" в прямом эфире покажет телеканал "ОН-ТВ". Начало - в 01:45 по времени Астаны.
Игра "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) не будет транслироваться на казахстанском телевидении.
Со списком всех пар 1/8 финала Лиги чемпионов и календарем матчей вы можете ознакомиться здесь.
В первый день состоятся два матча. В Париже ПСЖ примет "Барселону", а в Лиссабоне "Бенфика" встретится с дортмундской "Боруссией".
Матч ПСЖ - "Барселона" в прямом эфире покажет телеканал "ОН-ТВ". Начало - в 01:45 по времени Астаны.
Игра "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) не будет транслироваться на казахстанском телевидении.
Со списком всех пар 1/8 финала Лиги чемпионов и календарем матчей вы можете ознакомиться здесь.