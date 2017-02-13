Диего Марадона приехал в Мадрид поддержать "Наполи" в матче с "Реалом" в Лиге чемпионов

Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории итальянского клуба.
Вчера 20:00
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Диего Марадона. Фото с сайта as.com
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона поддержит итальянский "Наполи" в первом матче Лиги чемпионов против испанского "Реала", сообщает AS.
Накануне Марадона прибыл в Мадрид. Он остановился в том же отеле, что и делегация "Наполи". Кроме того, аргентинец приглашен на традиционный ужин для руководителей клубов накануне игры.
"Если бы я умел предсказывать будущее, я бы не был футболистом", - заявил Марадона на просьбу дать прогноз на предстоящий матч.
Матч "Реал" - "Наполи" состоится в ночь с 15 на 16 февраля и начнется в 01:45 по астанинскому времени.
56-летний Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат Италии, а также побеждал в Кубке страны и Кубке УЕФА. Cо 115 голами Марадона является лучшим бомбардиром в истории "Наполи".
Накануне Марадона прибыл в Мадрид. Он остановился в том же отеле, что и делегация "Наполи". Кроме того, аргентинец приглашен на традиционный ужин для руководителей клубов накануне игры.
"Если бы я умел предсказывать будущее, я бы не был футболистом", - заявил Марадона на просьбу дать прогноз на предстоящий матч.
Матч "Реал" - "Наполи" состоится в ночь с 15 на 16 февраля и начнется в 01:45 по астанинскому времени.
56-летний Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. В составе команды он дважды выигрывал чемпионат Италии, а также побеждал в Кубке страны и Кубке УЕФА. Cо 115 голами Марадона является лучшим бомбардиром в истории "Наполи".