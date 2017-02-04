УЕФА представил мяч для плей-офф Лиги чемпионов и финала в Кардиффе

Дизайн мяча связан с национальной эмблемой Уэльса.
Сегодня 19:02
Фото с сайта УЕФА
Компания Adidas и УЕФА презентовали мяч, которым команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов и в финале турнира в Кардиффе.
Дизайн мяча связан с национальной эмблемой Уэльса - на нем расположен принт с изображением дракона.
Мяч будет использоваться на матчах плей-офф, начиная с 14 февраля, когда состоятся встречи "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) и "Пари Сен-Жермен" - "Барселона".
Финал Лиги чемпионов-2016/17 пройдет в субботу 3 июня на стадионе "Миллениум".
Фото с сайта УЕФА
Дизайн мяча связан с национальной эмблемой Уэльса - на нем расположен принт с изображением дракона.
Мяч будет использоваться на матчах плей-офф, начиная с 14 февраля, когда состоятся встречи "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) и "Пари Сен-Жермен" - "Барселона".
Финал Лиги чемпионов-2016/17 пройдет в субботу 3 июня на стадионе "Миллениум".
Фото с сайта УЕФА