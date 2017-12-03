Хоккеисты "Барыса" проиграли в голосовании журналистов на выбор участников Матча звезд КХЛ в Астане

Пока астанинский клуб представлен двумя игроками.
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По итогам голосования журналистов определились еще 12 участников Матча звезд КХЛ в Астане, сообщает официальный сайт лиги.
Представителям СМИ нужно было выбрать по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов. Победители голосования сыграют в Матче звезд.
Дивизион Боброва: вратарь Райан Запольски ("Йокерит"), защитник Патрик Херсли (СКА), нападающий Никита Гусев (СКА).
Дивизион Тарасова: вратарь Юлиус Гудачек ("Северсталь"), защитник Войтех Мозик ("Витязь"), нападающий Павел Падакин (ХК "Сочи").
Дивизион Харламова: вратарь Эмиль Гарипов ("Ак Барс"), защитник Никита Трямкин ("Автомобилист"), нападающий Дэн Секстон ("Нефтехимик").
Дивизион Чернышева: вратарь Алексей Красиков ("Сибирь"), защитник Евгений Медведев ("Авангард"), нападающий Алексей Бывальцев ("Амур").
Отметим, что два игрока "Барыса" заняли вторые места и не смогли попасть в число участников Матча звезд. Защитник Даррен Диц, набравший 11 очков, уступил восемь баллов Евгению Медведеву из "Авангарда", а нападающий Линден Вей с 13 голосами всего на одно очко проиграл Алексею Бывальцеву из "Амура".
Первых 16 участников Матча звезд выбрали болельщики голосованием на официальном сайте лиги. По его итогам в команду попали два игрока "Барыса" - защитник Кевин Даллмэн и нападающий Найджел Доус. Оставшихся 12 участников выберет Департамент проведения соревнований КХЛ.
Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на "Барыс-Арене", которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и мастер-шоу от игроков КХЛ.