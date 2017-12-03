Хоккеисты "Барыса" проиграли в голосовании журналистов на выбор участников Матча звезд КХЛ в Астане

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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 0:3
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Салават Юлаев Динамо М 3:2 ОТ
Ак Барс Динамо Мн 3:1
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 3:5
Астана Иртыш 1:8
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 84:24
Синегорье Иртыш 57:64
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
Азербайджан Россия 3:4
Иран Казахстан 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
СКА-Свердловск Акжайык 7:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Солапур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Хабибулина Палха, Ву 2:0
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Бенфика Базель 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Сибирь Металлург Мг 1:1
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 1:6
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 84:24
Синегорье Иртыш 57:64
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 7:3
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Металлург Мг 1:1
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
ЦСКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
СКА-Нева Сарыарка 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 0:5
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Алтай-Торпедо Иртыш
Алтай-Торпедо Иртыш
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Казахстан (U-20) Латвия (U-20) 18:00
Франция (U-20) Венгрия (U-20) 23:55
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Истанбул ББ Брага 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Жетысу Шахтер
Кайрат Окжетпес
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Самсун Джаник Астана Тайгерс 14:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Капшагай Кп Каспий 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Сваев Эргашев
Калицкий Алырзаев
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Айша-Биби Диана 21:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Павлодар Буревестник
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Атырау Мангыстау
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Хоккеисты "Барыса" проиграли в голосовании журналистов на выбор участников Матча звезд КХЛ в Астане

Пока астанинский клуб представлен двумя игроками.

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12 Комментариев
Официальный логотип Матча звезд КХЛ
Официальный логотип Матча звезд КХЛ

По итогам голосования журналистов определились еще 12 участников Матча звезд КХЛ в Астане, сообщает официальный сайт лиги. 

Представителям СМИ нужно было выбрать по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов. Победители голосования сыграют в Матче звезд.

Дивизион Боброва: вратарь Райан Запольски ("Йокерит"), защитник Патрик Херсли (СКА), нападающий Никита Гусев (СКА).

Дивизион Тарасова: вратарь Юлиус Гудачек ("Северсталь"), защитник Войтех Мозик ("Витязь"), нападающий Павел Падакин (ХК "Сочи").

Дивизион Харламова: вратарь Эмиль Гарипов ("Ак Барс"), защитник Никита Трямкин ("Автомобилист"), нападающий Дэн Секстон ("Нефтехимик").

Дивизион Чернышева: вратарь Алексей Красиков ("Сибирь"), защитник Евгений Медведев ("Авангард"), нападающий Алексей Бывальцев ("Амур").

Отметим, что два игрока "Барыса" заняли вторые места и не смогли попасть в число участников Матча звезд. Защитник Даррен Диц, набравший 11 очков, уступил восемь баллов Евгению Медведеву из "Авангарда", а нападающий Линден Вей с 13 голосами всего на одно очко проиграл Алексею Бывальцеву из "Амура". 

Первых 16 участников Матча звезд выбрали болельщики голосованием на официальном сайте лиги. По его итогам в команду попали два игрока "Барыса" - защитник Кевин Даллмэн и нападающий Найджел Доус. Оставшихся 12 участников выберет Департамент проведения соревнований КХЛ.

Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на "Барыс-Арене", которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и мастер-шоу от игроков КХЛ.

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Fater Сегодня 18:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1361
Журнаш...ки выбрали своих...а как было в Уфе и других городах где было много своих...
Ответить 3
 
Prudente Сегодня 18:26
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 604
Даже нет настроения идти на этот "матч звезд.". Наши организаторы....и всего 2наших игрока участвуют на этом празднике. Невесело.(
Ответить 2
 
Marat* Сегодня 18:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1943
выбрали тех кто реально заслужил. Диц не заслужил, да и Даллмэн каким боком там оказался. Голосовали по привычке? Вея могут ещё выбрать. Хотя от слова Звезда, ему вообще наверно башню снесёт, и вообще перестанет играть, через годик, через два пожалуйста. А вот Доус должен и обязан быть там, и в числе лидеров, и капитаном Востока. А болельщикам нашим, можно было и нужно не за Кешу голосовать а за Жайлауова. Хоть он и не звезда, но в последних играх, доказывает обратное. Да и свой, как не крути. пусть бы побегал, порезвился)
Ответить 0
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 18:44
Статус: Профи
Рейтинг: 427
Да кудаж нашему Вейжану, хрен собачий они выберут его, а он один из лидеров среди бомбардиров, как всегда из своих клубов понабрали,ну кто они после этого?
Ответить 0
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 18:46
Статус: Профи
Рейтинг: 427
Кто знает наш состав на сегодня а?
Ответить 0
 
Kairat A. Сегодня 19:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3270
Канлы 72 Байтерек!
http://hcbarys.kz/news/item/sostav-hk-barys-na-match-s-hk-traktor/
Ответить 0
 
Kairat A. Сегодня 19:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3270
Канлы 72 Байтерек,В 19.30 по времени Астаны начнется матч между командами "Барыс" Астана и "Трактор" Челябинск.
Представляем вашему вниманию состав нашего клуба на этот матч:
Карлссон (Кудрявцев)
Даллмэн - Диц, Доус - Вей - Фрэттин;
Савченко - Маклюков, Жайлауов - Райт - Старченко;
Семёнов - Сауторн, Никулин - Шевченко - Пушкарёв;
Липин, Акользин - Сагадеев - Лихотников, Михайлис.
Ответить 0
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 19:07
Статус: Профи
Рейтинг: 427
Kairat A., рахмет Кайреке, мое мнение, нужно по больше дать игрового времени 2 и 4 звену,как вы думаете?
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 19:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3270
Канлы 72 Байтерек! Согласен и солидарен!!!
Ответить 0
 
Marat* Сегодня 18:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1943
А на матч звёзд, если будет возможность сходите. Всё таки не не каждый год такой цирк приезжает. На людей посмотрите, себя покажите, покажите наше гостеприимство. Такие, какие мы есть на самом деле. Что мы в отличии от некоторых, ещё остались настоящими людьми. Всё таки, как бы там не было, что бы там не было, Казахстан всегда славился своим гостеприимством.
Ответить 2
 
Ерик Усенов Сегодня 18:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 158
бывальцев кто такои по сравнении с линденом веи один из лучших бомбардиров лиги а сколько забил бывальцев
Ответить 1
 
Marat* Сегодня 18:53
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1943
Ерик Усенов,, Бывальцев меньше забил, но со своим звеном и Метсолой, могут вытащить Амур в плей офф. И они реально заслуживают, в отличии от некоторых. Смотрят же не только на личную статистику.
Ответить 2
 