"Барыс" и "Магнитку" заподозрили в игре в поддавки

В том матче астанинский клуб едва не совершил камбэк со счета 1:4.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
"Советский спорт" в обзоре очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге обратил внимание на события в матче между астанинским "Барысом" и магнитогорским "Металлургом" (3:4).
"Удивительно нелогичный матч произошел в Астане, где "Барыс" потерпел уже седьмое поражение кряду. Не сказать, что "Магнитка" была сильнее. Хозяева открыли счет уже на первой минуте поединка, благодаря самой результативной связке КХЛ в лицах Найджела Доуса и Линдена Вея. Однако гости не только быстро отыгрались, но и вышли вперед к концу первого периода.
А теперь внимание!
31-я минута матча. За 38 секунд шайба дважды побывала в воротах казахстанцев из-за ошибок сперва голкипера, а затем обороны "Барыса".
51-я минута. И снова выстрел дуплетом. Только теперь уже два гола забиты в ворота "Магнитки" за 32 секунды.
Прямо какие-то хоккейные поддавки или обмен нокаутами. В итоге победа все-таки досталась уральцам - 4:3, которые по-прежнему сражаются без своего лидера Сергея Мозякина", - говорится в заметке.
"Удивительно нелогичный матч произошел в Астане, где "Барыс" потерпел уже седьмое поражение кряду. Не сказать, что "Магнитка" была сильнее. Хозяева открыли счет уже на первой минуте поединка, благодаря самой результативной связке КХЛ в лицах Найджела Доуса и Линдена Вея. Однако гости не только быстро отыгрались, но и вышли вперед к концу первого периода.
А теперь внимание!
31-я минута матча. За 38 секунд шайба дважды побывала в воротах казахстанцев из-за ошибок сперва голкипера, а затем обороны "Барыса".
51-я минута. И снова выстрел дуплетом. Только теперь уже два гола забиты в ворота "Магнитки" за 32 секунды.
Прямо какие-то хоккейные поддавки или обмен нокаутами. В итоге победа все-таки досталась уральцам - 4:3, которые по-прежнему сражаются без своего лидера Сергея Мозякина", - говорится в заметке.