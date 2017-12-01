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Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
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Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
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Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
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Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
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Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
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Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 19:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Думаю, победы уже рядом". Корешков рассказал, когда "Барыс" намерен выходить из спада

"Барыс" проиграл "Магнитке" в Астане и потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ.

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21 Комментарий
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"

Главный тренер "БарысаЕвгений Корешков прокомментировал поражение от магнитогорского "Металлурга", которое стало для столичной команды седьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

- Прежде всего, спасибо за такую поддержку нашим болельщикам, сегодня был практически аншлаг, пришли поддержать свою команду. Ребята вышли с огромным желанием победить. Показали хорошее движение, и по настрою претензий нет. Но основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре, мы пропускаем легкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня. В таких матчах нужно на пятаке играть более расторопнее. Могли сравнять в конце, пару моментов было, когда выходили "два в одного". Моменты, которые создаем, они даются нам тяжелее, чем голы в наши ворота, когда быстро пропускаем. Нужно, чтобы этот баланс перешел в забитые шайбы, а пропущенных стало меньше, - приводит слова Корешкова официальный сайт ХК "Барыс".

- Сейчас за семь поражений у команды девять заброшенных шайб, 32 пропущенных, что случилось? Команда разучилась забивать?

- Сезон невозможно пройти на одном уровне, иногда бывают спады. Сегодняшний матч показал, что мы забили одной из лучших команд КХЛ три шайбы, это хорошо. Пока не хватает завершения, если мы будем также играть, как сегодня на пятаке, то победа придет уже в следующей игре.

- В чем причина спада команды и как вы намерены выходить из него?

- Уже выходим, команда себя неплохо чувствует, по движению, по рисунку. Думаю, победы уже рядом, в ближайшие игры придут обязательно. Тем более следующая игра у нас с нашим основным конкурентом "Трактором". Еще раз разберем соперника, подготовимся и приложим все усилия, чтобы победить.

- Перемещение Даррена Дица в третью пару обороны, это последствия "-5" в матче с "Локомотивом"?

- Это нормальная практика менять игроков, на два-три матча убирать из одного сочетания, ничего страшного. Кстати, сегодня Даррен сыграл хорошо.

В свою очередь, исполняющий обязанности главного тренера "Металлурга" Виктор Козлов сказал следующее:

- Спасибо "Барысу" за хороший матч. Для нас был вновь хороший тест против серьезного соперника. Доволен, как ребята выполнили установку на игру, как оборонялись и помогли Василию Кошечкину выиграть эту игру. Были и ошибки, есть над чем работать, но все поправимо.

Напомним, что "Барыс", проиграв "Металлургу" со счетом 3:4, потерпел седьмое поражение подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Неудачная серия для столичной команды началась с поражения дома в серии буллитов от омского "Авангарда" со счетом 1:2. Затем "Барыс" уступил в гостях дважды новосибирской "Сибири" (0:4 и 4:6), казанскому "Ак Барсу" (0:2), питерскому СКА (1:9) и ярославскому "Локомотиву" (0:5).

  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 20:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Начинает лечить
Ответить 5
 
Kairat A. Сегодня 20:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3154
- Уже выходим, команда себя неплохо чувствует, по движению, по рисунку.... Вот эта да....Наверное второй период Евгений Вы проспали и не были на лавке!!! Или просто он издевается над нами!!! Два гола забитых в третьем периоде , это не осмысленные атаки, а просто минутная расслабленность соперника, после которой они грамотно засушили игру и даже обычного навала не получилось! Продолжайте и дальше вешать лапшу товарищ.... !!!
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Heatley Сегодня 20:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2062
Kairat A.,
Ответить 3
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 20:40
Статус: МСМК
Рейтинг: 733
Ложились!!! Раньше основным конкурентом были Ава, Ак Барс, а теперь оказывается прямой конкурент Трактор!!!! По-моему пора тебя самого в штрафной бокс отправить насовсем... Натаскал в команду всяких Райтов, Сауторнов, Аколзиных и т.п. Что делают Барысе Шалапов, Махлюков, СавченкоjQuery18104275149560674275_1512311548835?? Нет слов, все надежды остались после сегодняшнего матча....
Ответить 5
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 20:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 733
Извините, не "ложились", а "дожились". Хотя можно сказать, что легли спать и ещё не проснулись....
Ответить 4
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 20:40
Статус: МСМК
Рейтинг: 733
Ложились!!! Раньше основным конкурентом были Ава, Ак Барс, а теперь оказывается прямой конкурент Трактор!!!! По-моему пора тебя самого в штрафной бокс отправить насовсем... Натаскал в команду всяких Райтов, Сауторнов, Аколзиных и т.п. Что делают Барысе Шалапов, Махлюков, СавченкоjQuery18104275149560674275_1512311548835?? Нет слов, все надежды остались после сегодняшнего матча....
Ответить 5
 
андрей никифоров Сегодня 20:42
Статус: Профи
Рейтинг: 353
И толко один корешков спокоен как удав,весь интернет кипит возмущением от игры и нелепых проигрышей,а корешков прогнозирует сроки выхода команды из ямы,молодец!у меня слов нет.
Ответить 5
 
Бекжан Бителеуов Сегодня 20:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Корешкова в отставку.
Ответить 4
 
Lapochka Lapulya Сегодня 20:50
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 593
Бекжан Бителеуов, для начала старшего брата с Шопобаевым бы в отставку. А там и младший надолго не задержится
Ответить 5
 
Heatley Сегодня 20:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2062
Ничего нового я не услышал) Все одно и тоже каждую пресс конфу одно и тоже -а уже семь поражений,ну раз все все понимают .то почему не принимают никаких мер !!! Где руководство,где президент клуба,я его вообще не разу не видел ни интервью ничего,я не уверен бывает он на матчах или нет !!! Сказка про белого бычка,одно и тоже и в играх и на конференции ,а где же решения ,меры и так далее !!! Сколько нужно проиграть ,чтобы что то сдвинулось с места !!!
Ответить 5
 
Олег Ким Сегодня 20:52
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Чо за истерика! Это же не плей-офф. Истинные болельщики всегда с командой и в радости и в горе. Ну проиграли 7 матч, ну и ладно, теперь думаем о следующем сопернике. Все получится! Главное попасть в плей-офф, а там пройти как можно дальше.
Ответить -6
 
Lapochka Lapulya Сегодня 21:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 593
Олег Ким, а если проиграют Трактору? Потом и в Челябе, потом на пути ЦСКА, Динамо М... Что потом скажешь? До конца года легких матчей ожидается... Будем молча дальше наблюдать за падением Барыса?
Ответить 2
 
Lapochka Lapulya Сегодня 21:05
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 593
Lapochka Lapulya , НЕ ожидается
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 20:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Старыгина в Барыс или канадца!
Ответить 3
 
Marat* Сегодня 20:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Поверим на слова, всё будет хорошо, спад закончится, ещё вернём себе лидирующее место в конференции, 7 проигрышей, возможно у Трактора хоть одно очко возьмём, а потом будет удачный выезд, Трактор, ЦСКА, Слован, Динамо М. Выйдем из ямы, и всё будет зае...сь, сказал бы Петросян, и было смешно.
Ответить 4
 
Kairat A. Сегодня 20:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3154
Marat*!
Ответить 2
 
тигр котовский Сегодня 21:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
По-моему корешкову нужно поменяться местами со старыгиным
Ответить 2
 
N J Сегодня 21:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
Следующая игра очень важная, если проиграем, 100% вылет из восьмерки, а вернуться в зону ПО будет сложно. Грустно и обидно.
Ответить 3
 
Prudente Сегодня 21:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
О, что то новенькое! Победы уже рядом"- хорошо сказал. А где рядом?-он не может нащупать, да и на вряд ли нащупает. Уже семь игр идет вслепую, на авось. Авось первое звено, заиграет и забьет. Правда не смешно уже. Уважаемый, а где у вас находится оборона и вообще. есть ли она у вас? Почему не работаем. Я понимаю.что вы супер пупер, нападающий , бывший правда, но не забывайте про оборону. Слушайте, вам уже наверное все об этом пишут, все кому не лень. Ну займитесьэтой проблемой как нибудь на досуге. Ну невозможно смотреть на это безобразие.
Ответить 2
 
Бек.Qz Сегодня 21:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 507
Корешков разочаровал, честно говоря не вижу смысла держать его на посту ГТ, дальше будет хуже, команда в кризисе и он эту проблему не в состоянии решить, сегодня кроме наших пацанов никто не бился, леги окончательно припухли, команда летит со счётом 1-4 и он не делает никаких перестановок, оч жаль до последнего надеялся на него но увы... дальше команде необходимо выигрывать, трактористы которые уже сравнялись по очкам, спуску не дадут, короче тушите свет ежели след.игру не возьмут...
Ответить 3
 
Самархан Абдикулов Сегодня 21:11
Статус: Дублёр
Рейтинг: 194
Нет ни какого спада Барыс всегда был был аутсайдером, и с чего вы взяли что он всех подряд должен обыгрывать. Есть команды уровня Барыса вот их надо обыгрывать и все. Из своей зоны не может выходить, не говоря уже заход в чужую зону. Через защитников не играют, напы сами по себе, защи сами по себе. Далмэн вообще перестал бегать за шайбой. Голы Лихотникова и Талгы чисто случайные, вот они и надеяться на такие голы.
Ответить 2
 