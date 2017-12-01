"Думаю, победы уже рядом". Корешков рассказал, когда "Барыс" намерен выходить из спада

"Барыс" проиграл "Магнитке" в Астане и потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ.
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Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков прокомментировал поражение от магнитогорского "Металлурга", которое стало для столичной команды седьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
- Прежде всего, спасибо за такую поддержку нашим болельщикам, сегодня был практически аншлаг, пришли поддержать свою команду. Ребята вышли с огромным желанием победить. Показали хорошее движение, и по настрою претензий нет. Но основной нашей проблемой стало то, что при хорошей игре, мы пропускаем легкие и ненужные шайбы, а иногда быстрые, как сегодня. В таких матчах нужно на пятаке играть более расторопнее. Могли сравнять в конце, пару моментов было, когда выходили "два в одного". Моменты, которые создаем, они даются нам тяжелее, чем голы в наши ворота, когда быстро пропускаем. Нужно, чтобы этот баланс перешел в забитые шайбы, а пропущенных стало меньше, - приводит слова Корешкова официальный сайт ХК "Барыс".
- Сейчас за семь поражений у команды девять заброшенных шайб, 32 пропущенных, что случилось? Команда разучилась забивать?
- Сезон невозможно пройти на одном уровне, иногда бывают спады. Сегодняшний матч показал, что мы забили одной из лучших команд КХЛ три шайбы, это хорошо. Пока не хватает завершения, если мы будем также играть, как сегодня на пятаке, то победа придет уже в следующей игре.
- В чем причина спада команды и как вы намерены выходить из него?
- Уже выходим, команда себя неплохо чувствует, по движению, по рисунку. Думаю, победы уже рядом, в ближайшие игры придут обязательно. Тем более следующая игра у нас с нашим основным конкурентом "Трактором". Еще раз разберем соперника, подготовимся и приложим все усилия, чтобы победить.
- Перемещение Даррена Дица в третью пару обороны, это последствия "-5" в матче с "Локомотивом"?
- Это нормальная практика менять игроков, на два-три матча убирать из одного сочетания, ничего страшного. Кстати, сегодня Даррен сыграл хорошо.
В свою очередь, исполняющий обязанности главного тренера "Металлурга" Виктор Козлов сказал следующее:
- Спасибо "Барысу" за хороший матч. Для нас был вновь хороший тест против серьезного соперника. Доволен, как ребята выполнили установку на игру, как оборонялись и помогли Василию Кошечкину выиграть эту игру. Были и ошибки, есть над чем работать, но все поправимо.
Напомним, что "Барыс", проиграв "Металлургу" со счетом 3:4, потерпел седьмое поражение подряд в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Неудачная серия для столичной команды началась с поражения дома в серии буллитов от омского "Авангарда" со счетом 1:2. Затем "Барыс" уступил в гостях дважды новосибирской "Сибири" (0:4 и 4:6), казанскому "Ак Барсу" (0:2), питерскому СКА (1:9) и ярославскому "Локомотиву" (0:5).