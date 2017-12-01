Букмекеры сделали прогноз на домашний матч "Барыса" с "Металлургом"

В турнирной таблице команды разделяет одно очко.
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Фото с официального сайта "Металлурга"
Сегодня, 3 декабря, хоккеисты "Барыса" в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся с магнитогорским "Металлургом", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а в прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
Букмекерская компания Tennisi.kz на основное время предстоящего матча предлагает следующие коэффициенты: победа "Барыса" - 2.41, ничья - 4.30, а победа "Металлурга" - 2.43. При этом коэффициент на выигрыш любой из команд с учетом овертайма или серии булиттов одинаковый и составляет 1.90.
К сегодняшней игре "Барыс" подходит с серии из шести поражений подряд - астанинский клуб ни разу не побеждал после перерыва в КХЛ. Лучше ситуация у "Металлурга", который в последних шести играх одержал две победы и прервал серию из трех проигрышей кряду.
После 38 матчей "Металлург" с 59 очками идет пятым в Восточной конференции и опережает на один балл "Барыс", который сыграл 37 встреч. В этом сезоне соперники уже встречались один раз, и победу по буллитам 3 сентября на своем льду одержал магнитогорский клуб - 3:2.
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Игра пройдет в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а в прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
Букмекерская компания Tennisi.kz на основное время предстоящего матча предлагает следующие коэффициенты: победа "Барыса" - 2.41, ничья - 4.30, а победа "Металлурга" - 2.43. При этом коэффициент на выигрыш любой из команд с учетом овертайма или серии булиттов одинаковый и составляет 1.90.
К сегодняшней игре "Барыс" подходит с серии из шести поражений подряд - астанинский клуб ни разу не побеждал после перерыва в КХЛ. Лучше ситуация у "Металлурга", который в последних шести играх одержал две победы и прервал серию из трех проигрышей кряду.
После 38 матчей "Металлург" с 59 очками идет пятым в Восточной конференции и опережает на один балл "Барыс", который сыграл 37 встреч. В этом сезоне соперники уже встречались один раз, и победу по буллитам 3 сентября на своем льду одержал магнитогорский клуб - 3:2.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.