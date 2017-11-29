Вице-президент "Барыса" объяснил, чем вызвана низкая цена билетов на Матч звезд КХЛ-2018 в Астане

Данное шоу пройдет в январе 2018 года.
Сегодня 14:26
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 1 декабря, на "Барыс Арене" началась продажа билетов на Матч звезд КХЛ-2018, который пройдет 14 января 2018 года в столице Казахстана. Хотя ранее была доступна система онлайн-покупки билетов. О подготовке и ценовой политике на данное мероприятие корреспонденту Vesti.kz рассказал вице-президент "Барыса" Арнур Альшеров.
- В данный момент совместно с акиматом города Астаны идет активная фаза подготовки к Матчу звезд КХЛ. По городу можно увидеть много билбордов, приуроченных к этому событию. Также многие СМИ анонсируют об этом матче. Организационные моменты развернуты по всем направлениям. На следующей неделе запланировано оформление нашей арены, - рассказал Альшеров.
- Правда, что все дорогие билеты распроданы?
- Да. Если в Уфе самый дорогой билет на Матч звезд стоил в районе 25 тысяч тенге, то у нас он равен десяти тысячам тенге. Все топовые места выкуплены, продано порядка шести тысяч билетов.
- Почему такая низкая цена?
- Это политика клуба. Мы хотели, чтобы данное мероприятие было доступным для наших болельщиков. Поэтому изменили ценовую политику в сторону понижения.
Отметим, что десятый Матч звезд КХЛ состоится 14 января 2018 года на "Барыс-Арене" вместимостью 11 626 человек. Он по традиции будет включать в себя мастер-шоу и матч, в котором сыграют самые яркие хоккеисты Евразии под руководством лучших тренеров лиги.
- В данный момент совместно с акиматом города Астаны идет активная фаза подготовки к Матчу звезд КХЛ. По городу можно увидеть много билбордов, приуроченных к этому событию. Также многие СМИ анонсируют об этом матче. Организационные моменты развернуты по всем направлениям. На следующей неделе запланировано оформление нашей арены, - рассказал Альшеров.
- Правда, что все дорогие билеты распроданы?
- Да. Если в Уфе самый дорогой билет на Матч звезд стоил в районе 25 тысяч тенге, то у нас он равен десяти тысячам тенге. Все топовые места выкуплены, продано порядка шести тысяч билетов.
- Почему такая низкая цена?
- Это политика клуба. Мы хотели, чтобы данное мероприятие было доступным для наших болельщиков. Поэтому изменили ценовую политику в сторону понижения.
Отметим, что десятый Матч звезд КХЛ состоится 14 января 2018 года на "Барыс-Арене" вместимостью 11 626 человек. Он по традиции будет включать в себя мастер-шоу и матч, в котором сыграют самые яркие хоккеисты Евразии под руководством лучших тренеров лиги.