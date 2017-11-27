Шайба в ворота "Барыса" признана лучшей за неделю в КХЛ

Ее автором стал форвард "Сибири" Йонас Энлунд.
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Фото с сайта ХК "Сибирь"
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала на своем официальном сайте ТОП-10 лучших голов 14-й игровой недели.
Первое место заняла шайба нападающего новосибирской "Сибир" Йонаса Энлунда. Он отличился в домашнем матче с астанинским "Барысом" (4:0, 20 ноября). Во время сольного прохода Энлунд обыграл сразу несколько соперников и забросил четвертую шайбу в ворота астанчан.
Этот матч был первым из двух встреч команд в Новосибирске. Вторая игра состоялась 22 ноября и получилась более напряженной, порадовав болельщиков десятью заброшенными шайбами (6:4 в пользу "Сибири"). Также этот матч запомнился дракой хоккеистов.
Первое место заняла шайба нападающего новосибирской "Сибир" Йонаса Энлунда. Он отличился в домашнем матче с астанинским "Барысом" (4:0, 20 ноября). Во время сольного прохода Энлунд обыграл сразу несколько соперников и забросил четвертую шайбу в ворота астанчан.
Этот матч был первым из двух встреч команд в Новосибирске. Вторая игра состоялась 22 ноября и получилась более напряженной, порадовав болельщиков десятью заброшенными шайбами (6:4 в пользу "Сибири"). Также этот матч запомнился дракой хоккеистов.