Илья Ковальчук назвал хорошей традицией крупно обыгрывать "Барыс"

Форвард СКА признался, что перерывах они смотрели футбольный матч.
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Илья Ковальчук. Фото с сайта ХК СКА
Нападающий питерского СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над астанинским "Барысом" со счетом 9:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
"Хорошая традиция - с таким крупным счетом обыгрывать "Барыс" дома. У них хорошая команда, просто у соперника тяжелый выезд, а мы отдыхали. Наша задача была - выйти и сразу доставить им неудобства в их зоне плюс бросать побольше, тем более они второго вратаря поставили. С задачей справились, забили четыре гола в первом периоде. Олег Валерьевич брал два раза челленджа, у него меткий глаз. Один из самых долгих матчей, если не брать плей-офф с овертаймами. В конце, когда счет был крупный, хотелось, чтобы побыстрее судьи разобрались и завершить матч. Но судьи - тоже люди, они должны были разобраться. Счет матча "Спартак" - "Зенит" знаю, смотрели в перерывах.
Обязательно посвящаю эту победу матерям, вчера был праздник. Мама - наше все. Вчера они купались в цветах и поздравлениях. Сегодня моя мама была на игре, думаю, ей понравилось.
Сегодня в шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры, поэтому не особо удалось выспаться. Решение по Олимпиаде от нас не зависит, наше дело - готовиться и надеяться, что здравый смысл восторжествует и все поедут на Олимпийские игры", - передает слова Ковальчука "Чемпионат".
Для "Барыса" поражение от СКА стало вторым самым крупным в КХЛ. Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА.
"Хорошая традиция - с таким крупным счетом обыгрывать "Барыс" дома. У них хорошая команда, просто у соперника тяжелый выезд, а мы отдыхали. Наша задача была - выйти и сразу доставить им неудобства в их зоне плюс бросать побольше, тем более они второго вратаря поставили. С задачей справились, забили четыре гола в первом периоде. Олег Валерьевич брал два раза челленджа, у него меткий глаз. Один из самых долгих матчей, если не брать плей-офф с овертаймами. В конце, когда счет был крупный, хотелось, чтобы побыстрее судьи разобрались и завершить матч. Но судьи - тоже люди, они должны были разобраться. Счет матча "Спартак" - "Зенит" знаю, смотрели в перерывах.
Обязательно посвящаю эту победу матерям, вчера был праздник. Мама - наше все. Вчера они купались в цветах и поздравлениях. Сегодня моя мама была на игре, думаю, ей понравилось.
Сегодня в шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры, поэтому не особо удалось выспаться. Решение по Олимпиаде от нас не зависит, наше дело - готовиться и надеяться, что здравый смысл восторжествует и все поедут на Олимпийские игры", - передает слова Ковальчука "Чемпионат".
Для "Барыса" поражение от СКА стало вторым самым крупным в КХЛ. Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА.