Хорошо, что судьи сработали на нас и не засчитали два гола "Барыса" в наши ворота - защитник СКА

Игрок сожалеет, что не получилось забросить десять шайб.
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Егор Рыков. Фотобанк КХЛ
Защитник питерского СКА Егор Рыков прокомментировал победу над астанинским "Барысом" со счетом 9:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает "Советский спорт".
- Егор, почему не десять голов?
- Не получилось (улыбается). Провели хорошую игру, реализовали свои моменты.
- Как провели пять дней перерыва? Пошли на пользу?
- Конечно, тем более у нас были долгие перелеты до этого. Восстановились, провели тренировки. Первые пять минут были тяжеловаты, но потом раскатались.
- Что скажете про такое большое количество видеопросмотров?
- Хорошо, что не засчитали два гола "Барыса", наш гол засчитали. На нас сработали. Ничего страшного, что долго ждали.
- Следующий матч против "Авангарда".
- Омская команда мастеровитая, хорошая. Будем готовиться.
В этой игре "Барысу" не засчитали два гола. В первом периоде арбитры после видеопросмотра на предмет положения вне игры отменили гол Линдена Вея, во втором периоде – заброшенную шайбу Джеймса Райта.
- Егор, почему не десять голов?
- Не получилось (улыбается). Провели хорошую игру, реализовали свои моменты.
- Как провели пять дней перерыва? Пошли на пользу?
- Конечно, тем более у нас были долгие перелеты до этого. Восстановились, провели тренировки. Первые пять минут были тяжеловаты, но потом раскатались.
- Что скажете про такое большое количество видеопросмотров?
- Хорошо, что не засчитали два гола "Барыса", наш гол засчитали. На нас сработали. Ничего страшного, что долго ждали.
- Следующий матч против "Авангарда".
- Омская команда мастеровитая, хорошая. Будем готовиться.
В этой игре "Барысу" не засчитали два гола. В первом периоде арбитры после видеопросмотра на предмет положения вне игры отменили гол Линдена Вея, во втором периоде – заброшенную шайбу Джеймса Райта.