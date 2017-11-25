Экс-форвард двух клубов НХЛ дебютирует за "Барыс" в матче со СКА

В основе выйдет Кудрявцев, а после дисквалификации вернулись Фрэттин и Пушкарев.
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Джеймс Райт. Фото с сайта primamedia.ru
Тренерский штаб "Барыса" определился с составом на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:30 по астанинскому времени, а посмотреть ее можно здесь.
На предстоящий матч заявлено 22 хоккеиста "Барыса". Основным вратарем будет молодой казахстанец Сергей Кудрявцев. Во втором звене начнет игру канадский новичок Джеймс Райт, который перешел из "Адмирала", а ранее играл в "Медвешчаке" и в НХЛ за "Тампу" и "Виннипег".
Отбыли дисквалификации и вернулись в состав нападающие Мэтт Фрэттин и Константин Пушкарев, которые займут места в первом и третьем звеньях соответственно.
Полностью состав "Барыса" выглядит следующим образом:
Вратарь: Кудрявцев (Карлссон)
Первое звено: Даллмэн - Диц, Доус - Вей - Фрэттин;
Второе: Семенов - Сауторн, Жайлауов - Райт - Старченко;
Третье: Савченко - Полохов, Маркелов - Шевченко - Пушкарев;
Четвертое: Маклюков - Орехов, Акользин - Сагадеев - Лихотников.
Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:30 по астанинскому времени, а посмотреть ее можно здесь.
На предстоящий матч заявлено 22 хоккеиста "Барыса". Основным вратарем будет молодой казахстанец Сергей Кудрявцев. Во втором звене начнет игру канадский новичок Джеймс Райт, который перешел из "Адмирала", а ранее играл в "Медвешчаке" и в НХЛ за "Тампу" и "Виннипег".
Отбыли дисквалификации и вернулись в состав нападающие Мэтт Фрэттин и Константин Пушкарев, которые займут места в первом и третьем звеньях соответственно.
Полностью состав "Барыса" выглядит следующим образом:
Вратарь: Кудрявцев (Карлссон)
Первое звено: Даллмэн - Диц, Доус - Вей - Фрэттин;
Второе: Семенов - Сауторн, Жайлауов - Райт - Старченко;
Третье: Савченко - Полохов, Маркелов - Шевченко - Пушкарев;
Четвертое: Маклюков - Орехов, Акользин - Сагадеев - Лихотников.