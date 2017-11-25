Не так много знаю о Райте, но в матчах против "Барыса" он, кажется, всегда забивал нам - Доус

Он объяснил, чем переход канадца поможет астанинскому клубу.
Сегодня 19:40
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Найджел Доус. Фото пресс-службы "Барыса"
Капитан "Барыса" Найджел Доус в интервью "Р-Спорту" высказался о гонке в списке лучших снайперов в КХЛ.
В 31 матче текущего сезона Доус отличился 29 раз. Он на пять шайб опережает нападающего СКА Илью Ковальчука, а идущий третьим форвард "Йокерита" Эли Толванен имеет в активе 17 голов.
"Для меня победа в гонке снайперов не так важна, она будет только экстра-бонусом к успешному сезону "Барыса". Хочется занять как можно более высокое место по итогам чемпионата, и нашей команде это по силам. Усилий одного звена будет недостаточно и важно, чтобы все четыре тройки нападения помогали делать результат", - сказал Доус.
Также Доус прокомментировал изменение в составе команды. Ранее "Барыс" пополнился канадским нападающим Джеймсом Райтом, а в "Адмирал" в качестве обмена ушел натурализованный форвард сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер.
"Я не так много знаю о Райте, но, кажется, когда мы играли против его команд, он всегда нам забивал. Это опытный нападающий, который может сыграть в центре, выйти в спецбригадах большинства и меньшинства. Он добавит опыта "Барысу", и надеюсь, что этот переход оправдает себя", - добавил Доус.
Отметим, что Райт за три сезона в КХЛ набрал пять очков (3+2) в шести играх против "Барыса". Причем в одной из матчей прошлого года канадец оформил дубль.
Сегодня, 27 ноября, "Барыс" в Санкт-Петербурге встретится со СКА, который потерпел всего три поражения за 35 игр. Матч начнется в 22:30 по астанинскому времени.
В 31 матче текущего сезона Доус отличился 29 раз. Он на пять шайб опережает нападающего СКА Илью Ковальчука, а идущий третьим форвард "Йокерита" Эли Толванен имеет в активе 17 голов.
"Для меня победа в гонке снайперов не так важна, она будет только экстра-бонусом к успешному сезону "Барыса". Хочется занять как можно более высокое место по итогам чемпионата, и нашей команде это по силам. Усилий одного звена будет недостаточно и важно, чтобы все четыре тройки нападения помогали делать результат", - сказал Доус.
Также Доус прокомментировал изменение в составе команды. Ранее "Барыс" пополнился канадским нападающим Джеймсом Райтом, а в "Адмирал" в качестве обмена ушел натурализованный форвард сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер.
"Я не так много знаю о Райте, но, кажется, когда мы играли против его команд, он всегда нам забивал. Это опытный нападающий, который может сыграть в центре, выйти в спецбригадах большинства и меньшинства. Он добавит опыта "Барысу", и надеюсь, что этот переход оправдает себя", - добавил Доус.
Отметим, что Райт за три сезона в КХЛ набрал пять очков (3+2) в шести играх против "Барыса". Причем в одной из матчей прошлого года канадец оформил дубль.
Сегодня, 27 ноября, "Барыс" в Санкт-Петербурге встретится со СКА, который потерпел всего три поражения за 35 игр. Матч начнется в 22:30 по астанинскому времени.