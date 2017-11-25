"Дацюк на подходе". Тренер СКА обрисовал ситуацию с составом перед игрой с "Барысом"

Встреча команд пройдет сегодня, 27 ноября.
Сегодня 15:48
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Тренер питерского СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от предстоящего матча с астанинским "Барысом" в рамках регулярного чемпионате КХЛ, а также прокомментировал состояние травмированных игроков "армейцев", сообщает "Чемпионат".
"У нас два дня было выходных, ребята отдохнули, восстановились. "Барыс" — очень хорошая команда. Не зря Вей, Найджел Доус - лидеры бомбардирской гонки. Команда забивающая, просто, видимо, период трудностей.
Белов катается, вчера сделали последний укол, реабилитация прошла нормально. Он уже в основной группе. Выбыли Роман Рукавишников и Андрей Зубарев. Надолго, видимо. А Дацюк подходит уже.
В воротах сегодня сыграет Коскинен, Шестеркин останется в запасе", - сказал Федосов.
Матч СКА - "Барыс" состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало в 22:30 по времени Астаны. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.
"У нас два дня было выходных, ребята отдохнули, восстановились. "Барыс" — очень хорошая команда. Не зря Вей, Найджел Доус - лидеры бомбардирской гонки. Команда забивающая, просто, видимо, период трудностей.
Белов катается, вчера сделали последний укол, реабилитация прошла нормально. Он уже в основной группе. Выбыли Роман Рукавишников и Андрей Зубарев. Надолго, видимо. А Дацюк подходит уже.
В воротах сегодня сыграет Коскинен, Шестеркин останется в запасе", - сказал Федосов.
Матч СКА - "Барыс" состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало в 22:30 по времени Астаны. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.