Судьи могли ошибиться в эпизоде с незасчитанной шайбой "Барыса" - вратарь "Ак Барса"

Он провел пятый "сухой" матч в сезоне.
Сегодня 16:14
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Эмиль Гарипов. Фото с официального сайта "Ак Барса"
Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов в интервью Kazved.ru прокомментировал победу над "Барысом".
Игра в Казани завершилась со счетом 2:0. На 39-й минуте отличился Роб Клинкхаммер, а на 57-й - Антон Глинкин. При этом в середине второго периода арбитры после видеопросмотра не засчитали шайбу нападающего "Барыса" Линдена Вея, который является лучшим бомбардиром КХЛ.
- Насколько тяжело было играть против лучшего бомбардира чемпионата?
- Не знаю, обычная игра. Мы на все игры готовимся одинаково. Ребята помогли мне в обороне, поэтому такой результат, - сказал Гарипов.
- Где было играть тяжелее - в Уфе или против "Барыса"?
- Каждая игра тяжелая, в том числе и психологически. На каждую игру надо готовиться. "Барыс" - один из лидеров, так что было тяжело в обоих матчах.
- В моменте с незасчитанным голом, кажется, было очевидно, что имела место быть атака на вратаря.
- Да, но всякое бывает. Есть человеческий фактор, и судьи могли ошибиться. Изначально они, по-моему, шайбу засчитали. Взяли просмотр и гол отменили.
- Пятый матч в сезоне "на ноль". Обращаете внимание на статистику?
- Это приятно. Выполняю свою работу как могу, а результат за Всевышним. Все так, как он желает.
Ранее эпизод с незасчитанной шайбой прокомментировали сам Линден Вей и главный тренер "Барыса" Евгений Корешков. Также впечатлениями от игры с "Ак Барсом" поделились капитан Найджел Доус и защитник Даррен Диц.
Игра в Казани завершилась со счетом 2:0. На 39-й минуте отличился Роб Клинкхаммер, а на 57-й - Антон Глинкин. При этом в середине второго периода арбитры после видеопросмотра не засчитали шайбу нападающего "Барыса" Линдена Вея, который является лучшим бомбардиром КХЛ.
- Насколько тяжело было играть против лучшего бомбардира чемпионата?
- Не знаю, обычная игра. Мы на все игры готовимся одинаково. Ребята помогли мне в обороне, поэтому такой результат, - сказал Гарипов.
- Где было играть тяжелее - в Уфе или против "Барыса"?
- Каждая игра тяжелая, в том числе и психологически. На каждую игру надо готовиться. "Барыс" - один из лидеров, так что было тяжело в обоих матчах.
- В моменте с незасчитанным голом, кажется, было очевидно, что имела место быть атака на вратаря.
- Да, но всякое бывает. Есть человеческий фактор, и судьи могли ошибиться. Изначально они, по-моему, шайбу засчитали. Взяли просмотр и гол отменили.
- Пятый матч в сезоне "на ноль". Обращаете внимание на статистику?
- Это приятно. Выполняю свою работу как могу, а результат за Всевышним. Все так, как он желает.
Ранее эпизод с незасчитанной шайбой прокомментировали сам Линден Вей и главный тренер "Барыса" Евгений Корешков. Также впечатлениями от игры с "Ак Барсом" поделились капитан Найджел Доус и защитник Даррен Диц.