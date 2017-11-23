Букмекеры назвали наиболее вероятный счет в матче "Ак Барс" - "Барыс"

Перед данной игрой казанский клуб удерживает лидерство в Восточной конференции.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 25 ноября, "Ак Барс" на своем льду примет "Барыс" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Букмекерская компания Tennisi.kz предпочтение в предстоящей встрече отдает казанским хоккеистам. При этом определила наиболее вероятные результаты. Так, коэффициент на ничью 2:2 равен 11.00, далее идет счет 3:1 с котировкой 13.00. На третьей строчке - ничьи 3:3, 1:1 и победа "Ак Барса" 2:1, 3:2 с коэффициентом 15.00.
Более подробно с линией на этот матч можно ознакомиться здесь.
Напомним, игра "Ак Барса" и "Барыса" пройдет 25 ноября в Казани. Начало - в 20:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Казанский клуб с 63 очками в активе лидирует в Восточной конференции, опережая идущих на четвертом месте астанчан на пять баллов.
Букмекерская компания Tennisi.kz предпочтение в предстоящей встрече отдает казанским хоккеистам. При этом определила наиболее вероятные результаты. Так, коэффициент на ничью 2:2 равен 11.00, далее идет счет 3:1 с котировкой 13.00. На третьей строчке - ничьи 3:3, 1:1 и победа "Ак Барса" 2:1, 3:2 с коэффициентом 15.00.
Более подробно с линией на этот матч можно ознакомиться здесь.
Напомним, игра "Ак Барса" и "Барыса" пройдет 25 ноября в Казани. Начало - в 20:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Казанский клуб с 63 очками в активе лидирует в Восточной конференции, опережая идущих на четвертом месте астанчан на пять баллов.