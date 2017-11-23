Будет "верховой" матч. "Ак Барс" победит "Барыс" - эксперт

Игра в Казани начнется в 20:00 по времени Астаны.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса", комментатор "Матч ТВ" и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Ак Барс" - "Барыс" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
"Команды еще не играли друг с другом в этом сезоне. А в прошлом казанцы одержали две победы. Если брать нынешнее состояние команд, то, думаю, три поражения "Барыса" о многом говорят. Они уступили "Авангарду" и дважды "Сибири". В некой яме находится команда, в том числе и психологической. "Сибирь" в последнем матче просто перебегала и перемолола "Барыс", очень интересная игра получилась, сибиряки победили 6:4.
"Ак Барс" сейчас далеко не подарок. Это мы видели в матче с "Салаватом Юлаевым", в котором казанцы победили 5:0. После такого, наверное, "Ак Барс" должен был жениться на "Салавате". Но там у Уфы свои проблемы.
Ландер вернулся в состав "Ак Барс". Да, он был не слишком заметен, но стал связующим звеном. Ткачев с Косовым здорово вместе сыграли. Ткачев долго не набирал очков, а тут сразу и голы, и передача.
Думаю, что "Барысу" будет тяжело, попасть под такой "Ак Барс" - это не самое большое удовольствие. Пару туров назад эта встреча была бы за первое место на Востоке, но и сейчас этот матч привлекает внимание. Но "Барыс" сбавил обороты, а вот "Ак Барс" лидер, добавляет.
Можно уверенно ставить на хозяев. Не знаю, сможет ли выйти Зарипов, но это сейчас лишние разговоры. И так все неплохо идет у казанцев. Будет "верховой" матч, и Казань одержит победу", - приводит слова Бадюкова "Рейтинг Букмекеров".
Напомним, данная игра пройдет 25 ноября в Казани на "Татнефть-Арене". Начало - в 20:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
"Команды еще не играли друг с другом в этом сезоне. А в прошлом казанцы одержали две победы. Если брать нынешнее состояние команд, то, думаю, три поражения "Барыса" о многом говорят. Они уступили "Авангарду" и дважды "Сибири". В некой яме находится команда, в том числе и психологической. "Сибирь" в последнем матче просто перебегала и перемолола "Барыс", очень интересная игра получилась, сибиряки победили 6:4.
"Ак Барс" сейчас далеко не подарок. Это мы видели в матче с "Салаватом Юлаевым", в котором казанцы победили 5:0. После такого, наверное, "Ак Барс" должен был жениться на "Салавате". Но там у Уфы свои проблемы.
Ландер вернулся в состав "Ак Барс". Да, он был не слишком заметен, но стал связующим звеном. Ткачев с Косовым здорово вместе сыграли. Ткачев долго не набирал очков, а тут сразу и голы, и передача.
Думаю, что "Барысу" будет тяжело, попасть под такой "Ак Барс" - это не самое большое удовольствие. Пару туров назад эта встреча была бы за первое место на Востоке, но и сейчас этот матч привлекает внимание. Но "Барыс" сбавил обороты, а вот "Ак Барс" лидер, добавляет.
Можно уверенно ставить на хозяев. Не знаю, сможет ли выйти Зарипов, но это сейчас лишние разговоры. И так все неплохо идет у казанцев. Будет "верховой" матч, и Казань одержит победу", - приводит слова Бадюкова "Рейтинг Букмекеров".
Напомним, данная игра пройдет 25 ноября в Казани на "Татнефть-Арене". Начало - в 20:00 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.