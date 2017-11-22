Отбывший дисквалификацию за допинг Зарипов подписал контракт с "Ак Барсом" и может сыграть против "Барыса"

36-летний хоккеист продолжает карьеру в КХЛ.
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Отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира в составе сборной России, подписал контракт с "Ак Барсом", сообщается на сайте казанского клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19.
Напомним, Зарипов летом заключил двухлетний контракт с "Ак Барсом", но затем Международная федерация хоккея отстранила 36-летнего хоккеиста до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы.
После наложения дисквалификации контракт хоккеиста с клубом был расторгнут. Зарипов обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде, который в итоге сократил срок отстранения игрока до шести месяцев. Дисквалификация хоккеиста завершилась 23-го ноября.
Таким образом, Зарипов может сыграть против "Барыса", матч с которым "Ак Барс" проведет в Казани 25-го ноября.