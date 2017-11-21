Матч между "Сибирью" и "Барысом" с десятью шайбами назвали триллером

По ходу игры астанинский клуб сумел отыграться с 0:2 и даже повести в счете.
Сегодня 07:58
Ссылки по теме:
- "Барыс" бессилен перед "Сибирью". В плей-офф им лучше не встречаться - СМИ
- "Барыс" пропустил шесть шайб и проиграл четвертый матч подряд "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ
- Главный тренер "Барыса" назвал причины четвертого подряд поражения от "Сибири"
Фото с сайта ХК "Сибирь"
Российский спортивный сайт "Чемпионат" назвал "триллером по-сибирски" матч регулярного чемпионата КХЛ между "Сибирью" и "Барысом", в котором команды на двоих забросили десять шайб.
Встреча команд прошла 22 ноября в Новосибирске и завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяева. При этом гости по ходу игры сумели отыграться с 0:2 и даже повели в счете, но не удержали добытое преимущество. В итоге, "Барыс" в четвертый раз за сезон проиграл "Сибири". Также матч запомнился дракой хоккеистов.
"За что мы любим хорошие фильмы? За то, что, зацепив наше внимание в самом начале, они не отпускают его вплоть до конца. Вот таким же получился матч между "Сибирью" и "Барысом". Мало кто предполагал, что к третьей минуте первого периода хозяева будут вести в счете 2:0. Но это случилось. Степан Санников уже на 43-й секунде вывел сибиряков вперед, а спустя полторы минуты его успех повторил Сигарев. Но "Барыс" не был бы собой, если бы сдался. Естественно, команда Евгения Корешкова ни в коем случае не собиралась этого делать, и к концовке периода усилиями Жайлаоува и Сагадеева выровняла положение. Но на перерыв в лидерах ушла все-таки "Сибирь". Гол на счету Андрея Ермакова.
А вот во втором периоде "Сибирь" подвели удаления. Два раза подопечные Павла Зубова нарушили правила – и дважды же пропустили. Причём, оба гола пришли от тройки Доуса. Сначала отличился сам Найджел, а затем он помог это сделать Линдену Вею. Но хозяева не сломались, самое интересное осталось на третий период.
В заключительной двадцатиминутке "Сибирь" вернула своё. Главным героем стал Максим Игнатович. Защитник оформил дубль, забросив обе шайбы при розыгрыше лишнего. Окончательный же счет установил Патрик Закриссон. Таким образом, "Сибирь" выиграла и вошла в кубковую зону. А "Барыс" потерпел уже четвертое поражение в этом сезоне от сибиряков", - говорится в заметке.
А вот "Советский спорт" констатировал, что "Барыс" бессилен перед "Сибирью", отметив, что казахстанскому клубу лучше не встречаться с этой командой в плей-офф.
Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против местного "Ак Барса".
Встреча команд прошла 22 ноября в Новосибирске и завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяева. При этом гости по ходу игры сумели отыграться с 0:2 и даже повели в счете, но не удержали добытое преимущество. В итоге, "Барыс" в четвертый раз за сезон проиграл "Сибири". Также матч запомнился дракой хоккеистов.
"За что мы любим хорошие фильмы? За то, что, зацепив наше внимание в самом начале, они не отпускают его вплоть до конца. Вот таким же получился матч между "Сибирью" и "Барысом". Мало кто предполагал, что к третьей минуте первого периода хозяева будут вести в счете 2:0. Но это случилось. Степан Санников уже на 43-й секунде вывел сибиряков вперед, а спустя полторы минуты его успех повторил Сигарев. Но "Барыс" не был бы собой, если бы сдался. Естественно, команда Евгения Корешкова ни в коем случае не собиралась этого делать, и к концовке периода усилиями Жайлаоува и Сагадеева выровняла положение. Но на перерыв в лидерах ушла все-таки "Сибирь". Гол на счету Андрея Ермакова.
А вот во втором периоде "Сибирь" подвели удаления. Два раза подопечные Павла Зубова нарушили правила – и дважды же пропустили. Причём, оба гола пришли от тройки Доуса. Сначала отличился сам Найджел, а затем он помог это сделать Линдену Вею. Но хозяева не сломались, самое интересное осталось на третий период.
В заключительной двадцатиминутке "Сибирь" вернула своё. Главным героем стал Максим Игнатович. Защитник оформил дубль, забросив обе шайбы при розыгрыше лишнего. Окончательный же счет установил Патрик Закриссон. Таким образом, "Сибирь" выиграла и вошла в кубковую зону. А "Барыс" потерпел уже четвертое поражение в этом сезоне от сибиряков", - говорится в заметке.
А вот "Советский спорт" констатировал, что "Барыс" бессилен перед "Сибирью", отметив, что казахстанскому клубу лучше не встречаться с этой командой в плей-офф.
Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против местного "Ак Барса".