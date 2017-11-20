"Порадовали болельщиков, чуть-чуть сбросили пыл". Защитник "Сибири" прокомментировал драку с Пушкаревым

Хоккеисты скинули перчатки в матче в Новосибирске.
Ссылки по теме:
- Главный тренер "Барыса" назвал причины четвертого подряд поражения от "Сибири"
- "Барыс" пропустил шесть шайб и проиграл четвертый матч подряд "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ
- Хоккеисты "Барыса" и "Сибири" подрались во время матча КХЛ
Защитник новосибирской "Сибири" Максим Игнатович прокомментировал домашнюю победу над "Барысом" и драку с форвардом казахстанской команды Константином Пушкаревым.
"Получилась хорошая боевая игра. Ожидали, что "Барыс" будет действовать на грани фола, и эти ожидания оправдались. Мы упустили преимущество в две шайбы, но моментов было много. Каждую минуту случались какие-то стычки, силовые приемы, накал был отличный.
Когда последний раз делал дубль? Года два назад, был домашний матч с "Амуром", а в этом сезоне никак забить не получалось. Спасибо партнерам, что помогли убрать этот "ноль" в графе заброшенных шайб. Голы помогут и мне чувствовать себя уверенней, и команде. Драка на последних минутах - результат эмоций. Столкнулись с Пушкаревым, скинули перчатки, это нормально. Порадовали болельщиков, чуть-чуть сбросили пыл.
Тарасенко сегодня тоже сделал дубль и подрался? Можно сказать, что беру пример с него. Надо брать и оттуда какие-то моменты. Когда соперник играет грубо, нужно вступаться за одноклубников", - цитирует Игнатовича "Шайба.kz".
Напомним, "Барыс" проиграл "Сибири" в Новосибирске со счетом 4:6. Это был второй матч команд подряд. 20 ноября они так же встречались в Новосибирске, тогда хозяева выиграли со счетом 4:0. Таким образом, "Барыс" проиграл этому клубу все четыре встречи в сезоне.
Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против "Ак Барса".