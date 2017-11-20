Выиграет ли "Сибирь" у "Барыса" в четвертый раз в сезоне, или когда "проснется" Найджел Доус?

Казахстанский клуб занимает четвертое место на "Востоке".

Сегодня, 22 ноября, казахстанский клуб "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится с новосибирской "Сибирью". Подопечные Евгения Корешкова проиграли в двух предыдущих встречах Лиги и потеряли лидерство в Восточной конференции. О том, сможет ли отечественная команда прервать неудачную серию, - в материале корреспондента Vesti.kz.



Но начнем с потерь. В повторном матче с "Сибирью" столичный клуб не сможет рассчитывать на Мэттью Фрэттина: третьего бомбардира команды дисквалифицировали на два матча. Его отсутствие обязательно скажется на атакующем потенциале "Барыса". В сложной ситуации повести за собой команду должен капитан "Барыса" Найджел Доус, который в текущем чемпионате забил 28 голов и возглавляет снайперскую гонку. С другой стороны, лидер столичного клуба не забивает на протяжении четырех последних встреч (две из них "Барыс" проиграл). Сможет ли он снова заставить говорить о себе в ближайших играх? Давайте рассмотрим шансы команды на успех.



"Сибирь" - "Барыс"



Казахстанский клуб проиграл в Новосибирске пять игр подряд, где забил всего три гола. Шайбами отметились Найджел Доус, Брэндон Боченски и Дастин Бойд. Сибиряки забили в этих играх 22 гола. Не может "Барыс" справиться с соперником и в текущем сезоне, пропустив в трех встречах 11 шайб.



Изменилось мнение и букмекеров: если перед игрой в понедельник небольшое преимущество было на стороне команды Корешкова, то сейчас вперед вырвалась "Сибирь".



Итог: "Барыс" не сможет прерывать неудачную серию и снова уступит сопернику. "Сибирь" выиграла четыре из пяти последних домашних встреч. Вероятность успеха - 30 процентов.



"Ак Барс" - "Барыс"



Казанцы, как и игроки "Барыса", сейчас "в яме". В пяти играх ноября "Ак Барс" одержал только одну победу и набрал только четыре очка. Не так успешен лидер Восточной конференции и на своем льду - три последних матча казанцы проиграли, забив всего пять шайб.



"Барыс" в Казани не побеждал с 2014 года. С другой стороны, казахстанский клуб успешнее в атаке против "Ак Барса", чем против той же "Сибири". А если учесть, что "Барыс" забивает практически всем соперникам на выезде, кроме клуба из Новосибирска, по две шайбы и больше, можно предположить, что у казахстанцев есть шанс на успех.



Итог: "Барыс" может выиграть у текущего лидера Восточной конференции в их первой дуэли в текущем сезоне. Вероятность успеха - 55 процентов.



СКА - "Барыс"



Питерский клуб практически не теряет очки на своем льду, но есть и у него "слабость". Когда сильнейший клуб КХЛ добивается преимущества в счете, он начинает сбавлять обороты в атаке. Накануне этим едва не воспользовалась "Югра" из Ханты-Мансийска. Аутсайдер Восточной конференции со счета 1:4 сделал 3:4 и имел все шансы перевести борьбу в овертайм.



Хватит ли "Барысу" свежести? Может и не хватить. После трех игр подряд с переездами. К тому же, если раньше "Барыс" играл неудачно только с "Ак Барсом", но потом изменил ситуацию, то сейчас у него новый супербарьер. Текущему "Барысу" не просто сложно переиграть СКА на выезде, но даже забить - проблема.



Итог: "Барыс" проиграл в Санкт-Петербурге пять последних игр с общим счетом 6:22. Вероятность успеха - 20 процентов.



"Локомотив" - "Барыс"



Если бы не СКА, то именно клуб из Ярославля был бы самым неудобным для команды из Астаны. Во встрече "середняков" конференций фаворитом можно назвать российский клуб. Правда, и "Локомотив" в этом сезоне не играет без провалов. В начале ноября приезжали в Ярославль "динамовцы" из Риги, идущие на последнем месте на "Западе", и вырвали победу со счетом 0:4.



"Барыс" на своем льду в текущем чемпионате обыгрывал ярославцев с разницей в пять шайб - 6:1. Поэтому настрой у "Локомотива" на матч будет очень хороший. Выйдут на лед они 29 ноября отдохнувшими: после выезда к "Амуру" и "Куньлуню" ярославцев ждет перерыв в пять дней, а "Барыс" в это время встретится с "Ак Барсом" и СКА.



Итог: результативная победа в одну из сторон в основное время. Вероятность успеха - 35 процентов.



Напомним, следующий матч выездной серии "Барыс" проведет в Новосибирске с "Сибирью" сегодня, 22 ноября. На текущий момент казахстанский клуб с 58 очками идет на четвертом месте с Восточной конференции, а "Сибирь" занимает девятое место с 47 баллами.