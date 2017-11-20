Выиграет ли "Сибирь" у "Барыса" в четвертый раз в сезоне, или когда "проснется" Найджел Доус?

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ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
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Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
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Челмет Сарыарка 1:4
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Алтай Есиль СК 3:0
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Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
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Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
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Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
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Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 1:2
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 18:30
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Йокерит Авангард 22:30
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Металлург Мг Торпедо НН 20:00
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Ак Барс Барыс 20:00
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ЦСКА Адмирал 20:00
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Челмет Торпедо УК 19:30
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Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
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Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
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Базель Манчестер Юнайтед 01:45
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Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
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Аят Шахтер
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Кайрат Актобе
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Выиграет ли "Сибирь" у "Барыса" в четвертый раз в сезоне, или когда "проснется" Найджел Доус?

Казахстанский клуб занимает четвертое место на "Востоке".

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10 Комментариев
Найджел Доус. Фото с сайта ХК "Барыс"
Найджел Доус. Фото с сайта ХК "Барыс"

Сегодня, 22 ноября, казахстанский клуб "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится с новосибирской "Сибирью". Подопечные Евгения Корешкова проиграли в двух предыдущих встречах Лиги и потеряли лидерство в Восточной конференции. О том, сможет ли отечественная команда прервать неудачную серию, - в материале корреспондента Vesti.kz.

Но начнем с потерь. В повторном матче с "Сибирью" столичный клуб не сможет рассчитывать на Мэттью Фрэттина: третьего бомбардира команды дисквалифицировали на два матча. Его отсутствие обязательно скажется на атакующем потенциале "Барыса". В сложной ситуации повести за собой команду должен капитан "Барыса" Найджел Доус, который в текущем чемпионате забил 28 голов и возглавляет снайперскую гонку. С другой стороны, лидер столичного клуба не забивает на протяжении четырех последних встреч (две из них "Барыс" проиграл). Сможет ли он снова заставить говорить о себе в ближайших играх? Давайте рассмотрим шансы команды на успех.

"Сибирь" - "Барыс"

Казахстанский клуб проиграл в Новосибирске пять игр подряд, где забил всего три гола. Шайбами отметились Найджел Доус, Брэндон Боченски и Дастин Бойд. Сибиряки забили в этих играх 22 гола. Не может "Барыс" справиться с соперником и в текущем сезоне, пропустив в трех встречах 11 шайб.

Изменилось мнение и букмекеров: если перед игрой в понедельник небольшое преимущество было на стороне команды Корешкова, то сейчас вперед вырвалась "Сибирь".

Итог: "Барыс" не сможет прерывать неудачную серию и снова уступит сопернику. "Сибирь" выиграла четыре из пяти последних домашних встреч. Вероятность успеха - 30 процентов.

"Ак Барс" - "Барыс"

Казанцы, как и игроки "Барыса", сейчас "в яме". В пяти играх ноября "Ак Барс" одержал только одну победу и набрал только четыре очка. Не так успешен лидер Восточной конференции и на своем льду - три последних матча казанцы проиграли, забив всего пять шайб.

"Барыс" в Казани не побеждал с 2014 года. С другой стороны, казахстанский клуб успешнее в атаке против "Ак Барса", чем против той же "Сибири". А если учесть, что "Барыс" забивает практически всем соперникам на выезде, кроме клуба из Новосибирска, по две шайбы и больше, можно предположить, что у казахстанцев есть шанс на успех.

Итог: "Барыс" может выиграть у текущего лидера Восточной конференции в их первой дуэли в текущем сезоне. Вероятность успеха - 55 процентов.

СКА - "Барыс"

Питерский клуб практически не теряет очки на своем льду, но есть и у него "слабость". Когда сильнейший клуб КХЛ добивается преимущества в счете, он начинает сбавлять обороты в атаке. Накануне этим едва не воспользовалась "Югра" из Ханты-Мансийска. Аутсайдер Восточной конференции со счета 1:4 сделал 3:4 и имел все шансы перевести борьбу в овертайм.

Хватит ли "Барысу" свежести? Может и не хватить. После трех игр подряд с переездами. К тому же, если раньше "Барыс" играл неудачно только с "Ак Барсом", но потом изменил ситуацию, то сейчас у него новый супербарьер. Текущему "Барысу" не просто сложно переиграть СКА на выезде, но даже забить - проблема.

Итог: "Барыс" проиграл в Санкт-Петербурге пять последних игр с общим счетом 6:22. Вероятность успеха - 20 процентов.

"Локомотив" - "Барыс"

Если бы не СКА, то именно клуб из Ярославля был бы самым неудобным для команды из Астаны. Во встрече "середняков" конференций фаворитом можно назвать российский клуб. Правда, и "Локомотив" в этом сезоне не играет без провалов. В начале ноября приезжали в Ярославль "динамовцы" из Риги, идущие на последнем месте на "Западе", и вырвали победу со счетом 0:4.

"Барыс" на своем льду в текущем чемпионате обыгрывал ярославцев с разницей в пять шайб - 6:1. Поэтому настрой у "Локомотива" на матч будет очень хороший. Выйдут на лед они 29 ноября отдохнувшими: после выезда к "Амуру" и "Куньлуню" ярославцев ждет перерыв в пять дней, а "Барыс" в это время встретится с "Ак Барсом" и СКА.

Итог: результативная победа в одну из сторон в основное время. Вероятность успеха - 35 процентов.

Напомним, следующий матч выездной серии "Барыс" проведет в Новосибирске с "Сибирью" сегодня, 22 ноября. На текущий момент казахстанский клуб с 58 очками идет на четвертом месте с Восточной конференции, а "Сибирь" занимает девятое место с 47 баллами.

  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Шалкарбай Кушкинбаев Сегодня 16:13
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Барыс женыс күтеміз
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Арлан Галенулы Сегодня 16:19
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Вот это соперники впереди
Ответить 0
 
Арлан Галенулы Сегодня 16:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Пора просыпаться парням
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Кайсар Сегодня 16:41
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 646
колхозники специально таких соперников в середину чемпионата поставили, если барыс будет в норм-остановят, если был бы в яме, то до конца добили бы, с таким умыслом.
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OMANSIO Сегодня 17:29
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
Кайсар,
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Дмитрий Воронцов Сегодня 17:32
Статус: Дублёр
Рейтинг: 112
Кайсар,Что заранее белый флаг поднимаешь?
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OMANSIO Сегодня 17:32
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
Кайсар,Ты доросли до уровня колхозников ,потом такие выражения кидай...лига хорошая..даёт развития казахстанскому хоккею....позволяет наигрывать пятерки сборной. ....ты уж если критикует предлагай лучший вариант... А там размахивать ветром мы все умельцы на диване...покорректнее в высказываниях надо быть.
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Нурлан Габдулин Сегодня 18:35
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
OMANSIO,уважаемый мы все понимаем позитивные моменты игры нашей команды в колхозной лиге. Но вместе с тем, есть целый комплекс негатива который с лихвой перекрывает все эти плюсы. Во первых уровень судейства в колхозке послужила одной из причин, что сборная России обе ОИ прошедших с момента открытия лиги провалила (привыкают к своебразию трактовки правил, а столкнувшись с адекватным судейством начинают плыть и вопить о всеобщем заговоре). Во вторых стоит учитывать что ХК Барыс не просто клуб, а один из элементов пропаганды патриотизма (что стоит гимн перед каждой игрой) и любой его успех или проигрыш воспринимается массами болельщиков соответственно, также очень обостренно вопринимается и сразу переводятся в политическую плоскость любые несправедливые и необоснованные решения в отношений клуба в общем и к его игрокам в частности (примеров очень много). Поэтому необходимо не дифирамбы петь про колхозку (пока она этого названия заслуживает), а высказывать продуктивную критику, возможно порой и слишком эмоциональную. Это игра для нас-для болельщиков и мы будем о не судить.
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ARYSTAN Сегодня 17:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2574
Давай Барыс собери волю в кулак и дай этим кулаком по здоровий Сибири
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Жумабай Санкубаев Сегодня 17:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2041
Доуз и его пятёрка в норме,нам надо сперва победить судей а затем команды,неужели КХЛ не видит какой беспредел судьи устраивают ?!
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