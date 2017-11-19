Вратари "Сибири" почему-то особенно удачно играют с "Барысом". Перерыв не пошел нам на пользу - Линден Вей

Форвард считает, что его команда слишком слабо сыграла в обороне.
Вчера 23:11
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Фото с сайта ХК "Сибирь"
Нападающий астанинского "Барыса" Линден Вей поделился мыслями после поражения от новосибирской "Сибири" (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
"Матч получился неплохим, но "Барыс" сыграл слишком слабо в обороне. Мы проиграли много единоборств, хотя боролись, старались играть максимально жестко.
По идее соперник должен был быть менее свежим, но вышло так, что перерыв не пошел нам на пользу.
Про ситуацию с вратарями "Сибири" мы не задумывались. У новосибирцев здорово играют оба голкипера, и почему-то им особенно удаются матчи против нас. И Красиков, и Салак хорошо делают свою работу.
Игра за сборную Канады на Кубке "Карьялы" была хорошим опытом, я получил много положительных эмоций, но сейчас фокусируюсь исключительно на клубных делах.
Как я отнесусь к ситуации, если КХЛ объявит бойкот и не отпустит игроков на Олимпиаду? Я не думаю об этом. Мое дело - играть в хоккей, а подобные решения от меня не зависят", - сказал Вей, слова которого приводит "Чемпионат".
Ранее итоги встречи подвел наставник "Барыса" Евгений Корешков.
22 ноября "Барыс" и "Сибирь" снова сыграют друг с другом в Новосибирске. Начало матча в 18:30 по времени Астаны.
"Матч получился неплохим, но "Барыс" сыграл слишком слабо в обороне. Мы проиграли много единоборств, хотя боролись, старались играть максимально жестко.
По идее соперник должен был быть менее свежим, но вышло так, что перерыв не пошел нам на пользу.
Про ситуацию с вратарями "Сибири" мы не задумывались. У новосибирцев здорово играют оба голкипера, и почему-то им особенно удаются матчи против нас. И Красиков, и Салак хорошо делают свою работу.
Игра за сборную Канады на Кубке "Карьялы" была хорошим опытом, я получил много положительных эмоций, но сейчас фокусируюсь исключительно на клубных делах.
Как я отнесусь к ситуации, если КХЛ объявит бойкот и не отпустит игроков на Олимпиаду? Я не думаю об этом. Мое дело - играть в хоккей, а подобные решения от меня не зависят", - сказал Вей, слова которого приводит "Чемпионат".
Ранее итоги встречи подвел наставник "Барыса" Евгений Корешков.
22 ноября "Барыс" и "Сибирь" снова сыграют друг с другом в Новосибирске. Начало матча в 18:30 по времени Астаны.