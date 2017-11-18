"Авангард" сместил "Барыс" со второго места в таблице Восточной конференции КХЛ

В следующей игре омичи встретятся с лидирующим "Ак Барсом".
17 ноября 23:02
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фото с официального сайта "Барыса"
Омский "Авангард" после победы над "Барысом" обыграл "Сибирь" в домашнем матче КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 1:0, а победную шайбу на 44-й минуте забросил защитник Виталий Меньшиков.
После 32 туров в активе "Авангарда" 58 очков, как и у "Барыса", но омский клуб идет на втором месте в Восточной конференции из-за лучших дополнительных показателей. В очном же матче победу также одержали омичи, которые выиграли в серии буллитов - 2:1. Лидирует на "Востоке" казанский "Ак Барс", который в 31 игре набрал 59 очков.
Следующие матчи лидирующая тройка "Востока" проведет 20 ноября: "Ак Барс" дома примет "Авангард", а "Барыс" в гостях встретится с "Сибирью".
Игра завершилась со счетом 1:0, а победную шайбу на 44-й минуте забросил защитник Виталий Меньшиков.
После 32 туров в активе "Авангарда" 58 очков, как и у "Барыса", но омский клуб идет на втором месте в Восточной конференции из-за лучших дополнительных показателей. В очном же матче победу также одержали омичи, которые выиграли в серии буллитов - 2:1. Лидирует на "Востоке" казанский "Ак Барс", который в 31 игре набрал 59 очков.
Следующие матчи лидирующая тройка "Востока" проведет 20 ноября: "Ак Барс" дома примет "Авангард", а "Барыс" в гостях встретится с "Сибирью".