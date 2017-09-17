Капитан "Барыса" Доус и защитник Даллмэн вошли в рейтинг самых стабильных и надежных игроков КХЛ

Оба хоккеиста также выступают за сборную Казахстана.
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Доус (слева) и Даллмэн. Фото с официального сайта КХЛ
Российское издание "Чемпионат" представил рейтинг 10 самых стабильных и надежных игроков КХЛ.
"Кажется, у них никогда не бывает спадов. Ни один тренер в КХЛ не откажется от любого игрока из этого списка", - говорится в аннотации материала.
В рейтинг вошли два игрока "Барыса" - это нападающий Найджел Доус, который в этом сезоне является капитаном команды, и защитник Кевин Даллмэн.
"Миниатюрный канадец появился в КХЛ в составе "Барыса" в 2011 году, и вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Доус со временем будет самым результативным легионером лиги, а Казахстан станет для Найджела настоящим вторым домом.
Доус сразу же проявил себя прирожденным снайпером и задрал планку личной результативности, которую не опускает до сих пор. Прошлый сезон стал для Найджела лучшим в КХЛ по всем показателям, ну а в нынешнем чемпионате он и вовсе набрал сумасшедший ход. 16 (12+4) очков в первых 10 играх сезона - блестящий показатель, и именно Доусу в первую очередь должен быть благодарен "Барыс" за недавнее промежуточное первое место на Востоке.
Если же говорить глобально, то без Доуса, а также его недавних партнеров по "Барысу" Брэндона Боченски и Дастина Бойда казахстанский клуб вряд ли бы смог в предыдущие шесть сезонов вообще бороться за плей-офф, а сборная Казахстана без помощи своих натурализованных хоккеистов ни за что бы не пробивалась в элитный дивизион. Оставшийся в Астане в одиночестве, Доус продолжает тащить свою команду, и трудно представить, что будет с "Барысом" после его ухода".
"Даллмэн - еще один хоккеист, которому "Барыс" и сборная Казахстана обязаны очень многим. Кевин появился в Астане еще раньше Доуса - Даллмэн был лучшим атакующим защитником первого чемпионата КХЛ. В "Барысе" Даллмэн сразу же получил капитанскую повязку и в полной мере оправдывал высокое доверие на протяжении четырёх сезонов.
Переход в СКА в 2012 году сам Даллмэн наверняка считает ошибочным - в Санкт-Петербурге Кевин уже не был предметом обожания публики, а его результативность пошла на спад. Впрочем, уже через два года Даллмэн вновь примерил игровой свитер "Барыса", где и выступает до сих пор. Защитник уже забрасывает не так много шайб, как в первых сезонах, сосредоточившись на голевых передачах, но всё равно набирает достаточно много очков для защитника.
Этот сезон хоккеист начал ударно, набрав в 10 матчах 11 (2+9) очков, и если так пойдет дальше, то Даллмэну под силу повторить свой лучший результат, который составляет 58 (28+30) результативных баллов в регулярном чемпионате".
В рейтинг также самых надежных и стабильных игроков также вошли: вратарь Василий Кошечкин ("Металлург"), защитники Богдан Киселевич (ЦСКА), Стаффан Кронвалль ("Локомотив") и Антон Белов (СКА), нападающие Сергей Мозякин ("Металлург"), Александр Свитов ("Ак Барс"), Денис Кокарев ("Салават Юлаев") и Владимир Галузин ("Торпедо").
Фото с официального сайта "Барыса"
"Кажется, у них никогда не бывает спадов. Ни один тренер в КХЛ не откажется от любого игрока из этого списка", - говорится в аннотации материала.
В рейтинг вошли два игрока "Барыса" - это нападающий Найджел Доус, который в этом сезоне является капитаном команды, и защитник Кевин Даллмэн.
"Миниатюрный канадец появился в КХЛ в составе "Барыса" в 2011 году, и вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Доус со временем будет самым результативным легионером лиги, а Казахстан станет для Найджела настоящим вторым домом.
Доус сразу же проявил себя прирожденным снайпером и задрал планку личной результативности, которую не опускает до сих пор. Прошлый сезон стал для Найджела лучшим в КХЛ по всем показателям, ну а в нынешнем чемпионате он и вовсе набрал сумасшедший ход. 16 (12+4) очков в первых 10 играх сезона - блестящий показатель, и именно Доусу в первую очередь должен быть благодарен "Барыс" за недавнее промежуточное первое место на Востоке.
Если же говорить глобально, то без Доуса, а также его недавних партнеров по "Барысу" Брэндона Боченски и Дастина Бойда казахстанский клуб вряд ли бы смог в предыдущие шесть сезонов вообще бороться за плей-офф, а сборная Казахстана без помощи своих натурализованных хоккеистов ни за что бы не пробивалась в элитный дивизион. Оставшийся в Астане в одиночестве, Доус продолжает тащить свою команду, и трудно представить, что будет с "Барысом" после его ухода".
"Даллмэн - еще один хоккеист, которому "Барыс" и сборная Казахстана обязаны очень многим. Кевин появился в Астане еще раньше Доуса - Даллмэн был лучшим атакующим защитником первого чемпионата КХЛ. В "Барысе" Даллмэн сразу же получил капитанскую повязку и в полной мере оправдывал высокое доверие на протяжении четырёх сезонов.
Переход в СКА в 2012 году сам Даллмэн наверняка считает ошибочным - в Санкт-Петербурге Кевин уже не был предметом обожания публики, а его результативность пошла на спад. Впрочем, уже через два года Даллмэн вновь примерил игровой свитер "Барыса", где и выступает до сих пор. Защитник уже забрасывает не так много шайб, как в первых сезонах, сосредоточившись на голевых передачах, но всё равно набирает достаточно много очков для защитника.
Этот сезон хоккеист начал ударно, набрав в 10 матчах 11 (2+9) очков, и если так пойдет дальше, то Даллмэну под силу повторить свой лучший результат, который составляет 58 (28+30) результативных баллов в регулярном чемпионате".
В рейтинг также самых надежных и стабильных игроков также вошли: вратарь Василий Кошечкин ("Металлург"), защитники Богдан Киселевич (ЦСКА), Стаффан Кронвалль ("Локомотив") и Антон Белов (СКА), нападающие Сергей Мозякин ("Металлург"), Александр Свитов ("Ак Барс"), Денис Кокарев ("Салават Юлаев") и Владимир Галузин ("Торпедо").
Фото с официального сайта "Барыса"