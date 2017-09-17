Клуб КХЛ заявил о желании подписать Яромира Ягра

Чех не может найти команду в НХЛ.
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Яромир Ягр. Фото с официального сайта НХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" проявляет интерес к чешскому нападающему Яромиру Ягру. Об этом сообщил гендиректора клуба Раиль Якупов.
"Мы очень интересуемся Ягром", - цитирует Якупова официальный твиттер "Нефтехимика", который сейчас располагается на девятом месте в Восточной конференции КХЛ.
Сейчас Ягр находится без контракта. Ранее сообщалось, что он вел переговоры с "Калгари". В прошлом сезоне НХЛ чех набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах за "Флориду".
45-летний Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году. В НХЛ он играл за "Питтсбург", "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси" и "Флориду". В КХЛ Ягр играл за "Авангард", также в его карьере были клубы из Чехии, Италии и Германии.
Ягр дважды выигрывал Кубок Стэнли и десять раз играл в Матчах звезд НХЛ. Вместе со сборной Чехии дважды побеждал на чемпионате мира со сборной Чехии и завоевал "золото" Олимпиады-1998.
В регулярных чемпионатах НХЛ Ягр провел 1711 матч, в которых набрал 1914 очков (765+1149). В 208 матчах Кубка Стэнли в его активе 201 очко (78+123).
"Мы очень интересуемся Ягром", - цитирует Якупова официальный твиттер "Нефтехимика", который сейчас располагается на девятом месте в Восточной конференции КХЛ.
Сейчас Ягр находится без контракта. Ранее сообщалось, что он вел переговоры с "Калгари". В прошлом сезоне НХЛ чех набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах за "Флориду".
"Мы очень интересуемся @68Jagr " - Раил Якупов— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 19 сентября 2017 г.
45-летний Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году. В НХЛ он играл за "Питтсбург", "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси" и "Флориду". В КХЛ Ягр играл за "Авангард", также в его карьере были клубы из Чехии, Италии и Германии.
Ягр дважды выигрывал Кубок Стэнли и десять раз играл в Матчах звезд НХЛ. Вместе со сборной Чехии дважды побеждал на чемпионате мира со сборной Чехии и завоевал "золото" Олимпиады-1998.
В регулярных чемпионатах НХЛ Ягр провел 1711 матч, в которых набрал 1914 очков (765+1149). В 208 матчах Кубка Стэнли в его активе 201 очко (78+123).