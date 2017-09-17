Клуб КХЛ заявил о желании подписать Яромира Ягра

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Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Локомотив М Амкар 0:1
Зенит Уфа 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 1:0
Реал Сосьедад Реал М 1:3
Эспаньол Сельта 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Боруссия Д Кельн 5:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 2:1
Кайсар Астана 1:4
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 2:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 2:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Салават Юлаев Северсталь 0:2
Ак Барс Динамо Р 7:2
Амур Витязь 3:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 1:2
Номад Бейбарыс 4:0
Темиртау Иртыш 1:3
Алматы Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Нара Путинцева 2:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/4"
Султанов Мауленов 2:0
Ибрашева Баходырова 0:2
Юлдашева Куламбаева 0:2
Голопутова Айзатулина 1:2
Аяп Исмаилов 2:0
Детковская Меренкова 1:0 ТП
Черкасова Ким 0:2
Цивадзе, Цой Нарбеков, Жукаев 2:1
Бетов, Павлюченков Пак, Ташбулатов 2:0
Колиснык, Щерба Ломакин, Мауленов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 0:2
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Сельта 2:1
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Витязь 3:5
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 4:0
Темиртау Иртыш 1:3
Алматы Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 3:4
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 0:4
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Керн Бублик 1:2
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 0:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Ростов Локомотив М 19:30
Краснодар Зенит 22:00
Анжи Рубин 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Лестер Сити Ливерпуль 22:30
Брайтон Ньюкасл 21:00
Арсенал Вест Бромвич 01:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Леванте Реал Сосьедад 02:00
Атлетико М Севилья 17:00
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Реал Сосьедад Валенсия 00:45
Бетис Леванте 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Рома Удинезе 19:00
Ювентус Торино 00:45
Сампдория Милан 16:30
Интер Дженоа 19:00
Фиорентина Аталанта 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Гамбург Боруссия Д 00:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Боруссия Д Боруссия М 22:30
Ганновер 96 Кельн 19:30
Байер Гамбург 22:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Атырау 18:00
Кайрат Ордабасы 20:00
Актобе Тобол 20:00
Астана Тараз 15:00
Акжайык Шахтер
Окжетпес Атырау
Ордабасы Иртыш
Актобе Кайсар
Кайрат Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 15:00
Каспий Экибастуз 16:30
Махтаарал Кайрат А 17:00
Кыран Кызыл-Жар СК 17:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Пирин Верея 23:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Маккаби Х 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Трактор Нефтехимик 20:00
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Трактор Ак Барс 17:30
Барыс СКА 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Сарыарка Металлург Нк 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Арлан 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Арлан Номад
Астана Кулагер
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Алтай (мол) УК Белые Медведи (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят 16:00
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 14:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 15:00
Фиджи Казахстан 18:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Астана Сарейет Рамалла 12:30
Петрохим Моно Вампир 17:30
Моно Вампир Астана 14:45
Чокс-То-Гоу Петрохим 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
СК Индия Алматы 15:00
Иле Ларестан 17:00
Узбечка АГМК 19:00
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Головкин - Альварес II. На какой арене должен состояться реванш?

Клуб КХЛ заявил о желании подписать Яромира Ягра

Чех не может найти команду в НХЛ.

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1 Комментариев
Яромир Ягр. Фото с официального сайта НХЛ
Яромир Ягр. Фото с официального сайта НХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" проявляет интерес к чешскому нападающему Яромиру Ягру. Об этом сообщил гендиректора клуба Раиль Якупов

"Мы очень интересуемся Ягром", - цитирует Якупова официальный твиттер "Нефтехимика", который сейчас располагается на девятом месте в Восточной конференции КХЛ. 

Сейчас Ягр находится без контракта. Ранее сообщалось, что он вел переговоры с "Калгари". В прошлом сезоне НХЛ чех набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах за "Флориду". 


45-летний Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году. В НХЛ он играл за "Питтсбург", "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси" и "Флориду". В КХЛ Ягр играл за "Авангард", также в его карьере были клубы из Чехии, Италии и Германии. 

Ягр дважды выигрывал Кубок Стэнли и десять раз играл в Матчах звезд НХЛ. Вместе со сборной Чехии дважды побеждал на чемпионате мира со сборной Чехии и завоевал "золото" Олимпиады-1998. 

В регулярных чемпионатах НХЛ Ягр провел 1711 матч, в которых набрал 1914 очков (765+1149). В 208 матчах Кубка Стэнли в его активе 201 очко (78+123). 
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Руся Махамбетов Сегодня 21:55
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