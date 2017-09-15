Защитник "Барыса" рассказал о причинах поражений "Сибири" с общим счетом 1:7

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Результаты
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Анжи Краснодар 1:5
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 0:1
Ливерпуль Бернли 1:1
Тоттенхэм Суонси Сити 0:0
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 1:2
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 2:1
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 4:0
РБ Лейпциг Боруссия М 2:2
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 2:3
Судува Кауно Жальгирис 21:00
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 0:1
Тобол Ордабасы 0:0
Тараз Кайрат 1:5
Атырау Актобе 2:2
Шахтер Окжетпес 2:1
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 2:0
Кайрат А Кыран 3:1
Жетысу Каспий 1:0
Байконур Махтаарал 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 0:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Салават Юлаев Спартак 5:4
ХК Сочи Торпедо НН 1:0
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 1:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 3:1
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Истомин 1:0 ТП
Берреттини Бублик 2:0
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Путинцева Дияс 1:2
Макхэйл Дияс 1:2
Като Дияс 0:2
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Алырзаев 3:0
Головкин Альварес 1:1
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 1:7
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 0:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Тосно Спартак М 2:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Арсенал 0:0
Манчестер Юнайтед Эвертон 4:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Малага 1:0
Алавес Вильярреал 0:3
Жирона Севилья 0:1
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Верона Хеллас 3:0
Сассуоло Ювентус 1:3
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 2:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 1:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 0:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Витязь 3:4 ОТ
Авангард Югра 3:2 ОТ
Барыс Сибирь 0:4
Динамо М Автомобилист 0:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Головкин Альварес 1:1
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы 20:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 3:2
Кукушкин Шварцман 3:0
Попко Пелья 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 08:30
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Като Дияс 0:2
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Локомотив М Амкар 22:30
Зенит Уфа 23:00
Динамо М ЦСКА М 19:30
Спартак М Анжи 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Тоттенхэм 17:30
Саутгемптон Манчестер Юнайтед 20:00
Брайтон Ньюкасл 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Барселона Эйбар 02:00
Атлетик Атлетико М 23:55
Реал М Бетис 02:00
Вильярреал Эспаньол 23:55
Алавес Реал М 20:15
Жирона Барселона 00:45
Хетафе Вильярреал 20:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Дженоа Лацио 00:45
Болонья Интер 00:45
Беневенто Рома 22:30
Ювентус Фиорентина 00:45
Лацио Наполи 00:45
Ювентус Торино 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Кельн 2:0
Боруссия М Штутгарт 22:30
Шальке-04 Бавария 00:30
Кельн Айнтрахт Фр 22:30
Бавария Вольфсбург 00:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Кайсар Астана 17:30
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Кайрат Ордабасы 20:00
Астана Тараз 15:00
Окжетпес Атырау
Кайрат Тобол
Акжайык Шахтер
Актобе Кайсар
Ордабасы Иртыш
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кыран
Кызыл-Жар СК Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Нюрнберг Бохум 00:30
Бохум Ингольштадт 04 17:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Сфынтул Георге Зимбру 19:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 0:0
Фастав Злин Славия П 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Северсталь 20:00
Ак Барс Динамо Р 22:30
Амур Витязь 15:30
Торпедо НН Куньлунь Ред Стар 22:00
Трактор ХК Сочи 20:00
Слован Ак Барс 23:00
Авангард СКА 19:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Йокерит ЦСКА 21:30
Металлург Мг Салават Юлаев 20:00
Трактор Нефтехимик 20:00
Авангард Локомотив 17:00
Барыс Динамо М 17:00
Спартак Куньлунь Ред Стар 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Торпедо УК Металлург Нк 17:00
Сарыарка Ермак 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Горняк Арлан 19:00
Темиртау Иртыш 19:00
Алматы Алтай-Торпедо 19:00
Горняк Арлан 19:00
Номад Кулагер
Астана Бейбарыс
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Алматы Иртыш
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Сибирские Снайперы (мол) Кузнецкие Медведи (мол) 17:30
Снежные Барсы (мол) Омские Ястребы (мол) 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Нара Путинцева 09:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Измир (Турция) - 2017"
Недовесов Башич 14:00
Стаховский Попко 14:00
Керн Бублик 14:00
Недовесов, Попко Маргароли, Миедлер 14:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Индивидуальная гонка. Финалы 17:05
Групповая гонка. Финалы 15:05
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Синтез-Академия (фарм) Астана 16:20
Динамо ЦСП Крылатское (фарм) Астана 15:40
Волейбол. Чемпионат мира по волейболу 2016/18. Женщины
Китай Фиджи 15:00
Австралия Китайский Тайбей 18:00
Фиджи Австралия 15:00
Казахстан Китай 18:00
Китайский Тайбей Фиджи 15:00
Австралия Казахстан 18:00
Китай Австралия 15:00
Казахстан Китайский Тайбей 18:00
Китайский Тайбей Китай 16:00
Фиджи Казахстан 19:00
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
Моно Вампир Чокс-То-Гоу 12:30
Сарейет Рамалла Петрохим 19:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Гандбол. Женская Лига Чемпионов Азии 2017
Иле АГМК 15:00
Алматы Ларестан 17:00
Узбечка СК Индия 20:00
Алматы Иле 15:00
Ларестан Узбечка 17:00
АГМК СК Индия 19:00
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Защитник "Барыса" рассказал о причинах поражений "Сибири" с общим счетом 1:7

21 сентября "Барыс" примет на своем льду минское "Динамо".

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5 Комментариев
Фото с сайта hcbarys.kz
Фото с сайта hcbarys.kz

Защитник "Барыса" Максим Семенов после второго домашнего поражения от новосибирской "Сибири" рассказал корреспонденту Vesti.kz о причинах неудачной игры столичного клуба.

- Мы играли неплохо, но соперник играл чуточку лучше. В каких-то моментах оказался более терпеливым, чем мы. Вследствие этого они и побеждали. Что в первом матче, что сегодня.

- "Сибирь" в обоих матчах предложила жесткий хоккей. И показалось, что "Барыс" оказался к этому не готов.

- На самом деле, мы знали, как играет "Сибирь", и старались не уступить в борьбе. Может быть, со стороны действительно виднее.

- Было достаточно эпизодов, которые я потасовками назвать не могу... Силового воздействия.

- Это часть игры, скажем так. Столкновения. Да. Толкотня перед воротами - часть игры.

- В первом матче отлично сыграл Салак. Казалось бы, с дублером его будет проще, но он отстоял "на ноль". Не пошла игра у Кудрявцева.

- Я бы не сказал, что у Кудрявцева игра не пошла. Первый гол забили с рикошета. Игрок соперников подставил шайбу. Третий гол забили с "пятака". Защитники должны были сыграть расторопнее. К Сергею лично у меня как у игрока претензий нет.

- Наверное, после восьми матчей, где было шесть побед, нужен был обязательный "холодный душ".

- Вы правы. Не только в хоккее, но и в жизни, нужно искать позитивные моменты. Как бы игра не складывалась, как бы жизнь не складывалась. Понятно, что неприятно было проигрывать. Тем более, "Сибирь" наш прямой конкурент за зону плей-офф. Это все прекрасно понимали. Но, тем не менее, сегодня "Сибирь" оказалась, может быть, не сильнее, а терпеливее нас.

Напомним, казахстанский клуб "Барыс" второй раз подряд уступил новосибирской "Сибири" и потерпел четвертое поражение в розыгрыше КХЛ в десятом сезоне. В следующем матче подопечные Евгения Корешкова сыграют с минским "Динамо". Игра пройдет 21 сентября.

  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Heatley Сегодня 21:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1714
Все по делу ) Это называется спад после феерии и короны на голове !!! До этого и особо не было сильных команд и на кураже первого пятака выдали такую классную серию !!! Сибирь поставила на место !!! Может и хорошо, что это все в начале сезона и ее можно делать выводы,что то предпринимать !!! А это только Сибирь,будут и по сильнее команды -посмотрев эти игры еще присутствует НЕ ФАРТ как говорят хоккеисты,в победной серии и было много фарта у наших,чего не было в этих играх !!! А так Барыс опять команда одной пятерки, не играет первый пятак и игра не идет !!! Тренерскому штабу надо делать выводы срочно и искать сочетания во втором и третьем звене ,иначе толку мало будет !!! Надеюсь что два поражения послужат нам уроком и наши парни заиграют !!! Вперед Барыс !!!
Ответить 3
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 22:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 532
Heatley, все верно сказано! Надеюсь, что Барыс принял свой "холодный душ" и заиграет в свой хоккей. К примеру, сегодня Динамо Мн играло с магниткой и победило со счетом 5:3,хотя уступали по ходу встречи металлургам 0:3. Вот это ХАРАКТЕР!!! Вот об это действительно достойно уважения!!! А Барысу желаю удачи, ВЕРЮ в них, несмотря ни на что!!!
Ответить 0
 
Бегалы Шахабаев Сегодня 21:19
Статус: Профи
Рейтинг: 388
Ответте мне на вопрос? Чем вы хуже Куньлуньцев а? Играют как голодные, проигрывают без шансов вроде и в концовке сравнивают. Вроде играете давно в колхозном лиге. ...... но хотя у китайцев бабла не меренно и покупают кого хотят
Ответить -1
 
Heatley Сегодня 21:37
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1714
Бегалы Шахабаев ,Просто тренер у них канадец с опытом работы в КХЛ и у него развязаны руки ,он подбирал игроков какие ему нужны,опять же финансовое положение это позволяет !!! Не удивлюсь ближе к плей офф они еще усилятся !!! У нас к сожалению такой возможности нет,поэтому играем теми кто есть и я рад что есть характер у нас -но увы не всегда его проявляют !!! Вперед Барыс !!!
Ответить 1
 
Aslan Сегодня 22:36
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
У нас в команде четыре любителя удаляться - Липин, Савченко, Пушкарев и Семенов, ну и плюс судьи, вот основные причины поражений. По крайней мере в сегодняшней игре. Не пропусти наши в начале игры и забрось свои шайбы, игра могла повернуться в другую сторону. Правильное мнение - что надо поменять возрастных защитников на молодежь, все равно с этими проигрываем, а так молодежь хоть бегать страться будет да и наиграем их к ЧМ.
Ответить 0
 