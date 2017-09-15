Защитник "Барыса" рассказал о причинах поражений "Сибири" с общим счетом 1:7

21 сентября "Барыс" примет на своем льду минское "Динамо".
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Защитник "Барыса" Максим Семенов после второго домашнего поражения от новосибирской "Сибири" рассказал корреспонденту Vesti.kz о причинах неудачной игры столичного клуба.
- Мы играли неплохо, но соперник играл чуточку лучше. В каких-то моментах оказался более терпеливым, чем мы. Вследствие этого они и побеждали. Что в первом матче, что сегодня.
- "Сибирь" в обоих матчах предложила жесткий хоккей. И показалось, что "Барыс" оказался к этому не готов.
- На самом деле, мы знали, как играет "Сибирь", и старались не уступить в борьбе. Может быть, со стороны действительно виднее.
- Было достаточно эпизодов, которые я потасовками назвать не могу... Силового воздействия.
- Это часть игры, скажем так. Столкновения. Да. Толкотня перед воротами - часть игры.
- В первом матче отлично сыграл Салак. Казалось бы, с дублером его будет проще, но он отстоял "на ноль". Не пошла игра у Кудрявцева.
- Я бы не сказал, что у Кудрявцева игра не пошла. Первый гол забили с рикошета. Игрок соперников подставил шайбу. Третий гол забили с "пятака". Защитники должны были сыграть расторопнее. К Сергею лично у меня как у игрока претензий нет.
- Наверное, после восьми матчей, где было шесть побед, нужен был обязательный "холодный душ".
- Вы правы. Не только в хоккее, но и в жизни, нужно искать позитивные моменты. Как бы игра не складывалась, как бы жизнь не складывалась. Понятно, что неприятно было проигрывать. Тем более, "Сибирь" наш прямой конкурент за зону плей-офф. Это все прекрасно понимали. Но, тем не менее, сегодня "Сибирь" оказалась, может быть, не сильнее, а терпеливее нас.
Напомним, казахстанский клуб "Барыс" второй раз подряд уступил новосибирской "Сибири" и потерпел четвертое поражение в розыгрыше КХЛ в десятом сезоне. В следующем матче подопечные Евгения Корешкова сыграют с минским "Динамо". Игра пройдет 21 сентября.