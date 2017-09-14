Секундная нерасторопность привела к двум шайбам - Корешков о поражении "Барыса" от "Сибири"

По словам тренера, его команде в этот вечер не повезло.
Сегодня 07:40
Ссылки по теме:
- "Барыс" упустил победу над "Сибирью" и потерпел третье поражение в КХЛ
- Нападающий "Барыса" Пушкарев прокомментировал свою драку, травму судьи и поражение от "Сибири"
- Судье разбили нос в потасовке хоккеистов "Барыса" и "Сибири"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Наставники "Барыса" и "Сибири" на послематчевой пресс-конференции подвели итог очной встречи.
Главный тренер "Сибири" Павел Зубов:
- Спасибо "Барысу" за игру, она держала в напряжении. Благодарны всем тренерским штабом нашим ребятам, которые выдержали, несмотря на все сложности. Как известно, у нас проблемы с составом: Санникова дисквалифицировали, Беляков травмирован. Пришлось опять перекраивать состав, спасибо еще раз ребятам: проявили героизм, ловили шайбы на себя, играли с большим хоккейным сердцем.
Конечно, когда играешь с лидером, пусть и на данный момент, проявляется характер. Такие победы дают толчок к становлению команды, каждого игрока в отдельности. Еще раз благодарю ребят за самоотверженность, - приводит слова специалиста официальный сайт ХК "Барыс".
Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков:
- Действительно, очень классный боевой матч получился. Мы повели 1:0, а затем зевнули на пятаке две шайбы. Матч был равным, большинство разыгрывалось неплохо, маленько шайба не туда летела. Не как обычно. Сделаем выводы, подготовимся к следующему матчу.
Не хватило для победы того, что при 1:0 не смогли удержать это преимущество. Секундная нерасторопность привела к двум шайбам, на пятаке пропустили, прям из под носа, можно сказать. В таком напряженном матче мы не имеем права так пропускать, из-за этого и уступили. Играли ведь и бились до конца, моменты были. По самоотдаче ни к кому претензий нет.
В чемпионате все команды проигрывают, как в гостях, так и дома. Пять минут мы в меньшинстве вчетвером выстояли, играли-то хорошо. Это хоккей, это спорт, фарт был не нашей стороне. Коллектив сплоченный, все прекрасно понимают, что для нас каждый матч - сражение. Нет такого, что кто-то думает, что если мы идем на первом месте, то можно расслабиться. Мол, вот "Сибирь" приехала, идет на восьмом и сейчас мы ей… Все вышли готовыми на 100 процентов.
Напомним, что "Барыс" в домашнем матче с "Сибирью" потерпел третье поражение в нынешнем сезоне КХЛ и откатился на третье место в Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут также с новосибирской командой на своем льду 17 сентября.
Главный тренер "Сибири" Павел Зубов:
- Спасибо "Барысу" за игру, она держала в напряжении. Благодарны всем тренерским штабом нашим ребятам, которые выдержали, несмотря на все сложности. Как известно, у нас проблемы с составом: Санникова дисквалифицировали, Беляков травмирован. Пришлось опять перекраивать состав, спасибо еще раз ребятам: проявили героизм, ловили шайбы на себя, играли с большим хоккейным сердцем.
Конечно, когда играешь с лидером, пусть и на данный момент, проявляется характер. Такие победы дают толчок к становлению команды, каждого игрока в отдельности. Еще раз благодарю ребят за самоотверженность, - приводит слова специалиста официальный сайт ХК "Барыс".
Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков:
- Действительно, очень классный боевой матч получился. Мы повели 1:0, а затем зевнули на пятаке две шайбы. Матч был равным, большинство разыгрывалось неплохо, маленько шайба не туда летела. Не как обычно. Сделаем выводы, подготовимся к следующему матчу.
Не хватило для победы того, что при 1:0 не смогли удержать это преимущество. Секундная нерасторопность привела к двум шайбам, на пятаке пропустили, прям из под носа, можно сказать. В таком напряженном матче мы не имеем права так пропускать, из-за этого и уступили. Играли ведь и бились до конца, моменты были. По самоотдаче ни к кому претензий нет.
В чемпионате все команды проигрывают, как в гостях, так и дома. Пять минут мы в меньшинстве вчетвером выстояли, играли-то хорошо. Это хоккей, это спорт, фарт был не нашей стороне. Коллектив сплоченный, все прекрасно понимают, что для нас каждый матч - сражение. Нет такого, что кто-то думает, что если мы идем на первом месте, то можно расслабиться. Мол, вот "Сибирь" приехала, идет на восьмом и сейчас мы ей… Все вышли готовыми на 100 процентов.
Напомним, что "Барыс" в домашнем матче с "Сибирью" потерпел третье поражение в нынешнем сезоне КХЛ и откатился на третье место в Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут также с новосибирской командой на своем льду 17 сентября.