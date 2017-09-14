Секундная нерасторопность привела к двум шайбам - Корешков о поражении "Барыса" от "Сибири"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
Адмирал ЦСКА 3:1
Барыс Сибирь 1:3
СКА Металлург Мг 4:3 ОТ
Динамо М Лада 3:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Темиртау 3:2
Номад Горняк 3:4 Б
Кулагер Алматы 3:0
Номад Горняк 3:2
Алтай-Торпедо Астана 5:3
Арлан Темиртау 3:2
Иртыш Бейбарыс 2:3 ОТ
Кулагер Алматы 1:0 Б
Алтай-Торпедо Астана 1:3
Иртыш Бейбарыс 1:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Сибирские Снайперы (мол) Снежные Барсы (мол) 2:3
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
Иртыш (мол) Атырау (мол) 2:0
Тобол (мол) Шахтер (мол) 2:0
Кайсар (мол) Окжетпес (мол) 3:0
Рузаевка СДЮШОР №7 1:1
Тараз (мол) Жетысу (мол) 1:1
Ордабасы (мол) Астана (мол) 2:1
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 1:1
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Шахтер Д Наполи 2:1
Фейеноорд Манчестер Сити 0:4
Тоттенхэм Боруссия Д 3:1
Реал М АПОЕЛ 3:0
Марибор Спартак М 1:1
Ливерпуль Севилья 2:2
РБ Лейпциг ФК Монако 1:1
Порту Бешикташ 1:3
Футбол. Лига Европы 2017/18
Вильярреал Астана 3:1
Фастав Злин Шериф 0:0
Копенгаген Локомотив М 0:0
Аустрия В Милан 1:5
Динамо К Скендербеу 3:1
Славия П Маккаби Т-А 1:0
Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
Арсенал Кельн 3:1
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Витесс Лацио 2:3
Герта Атлетик 0:0
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Тракай 5:1
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Этап 2. Svendborg - Odense (183.8 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Otterup - Вейле (183.6 km) 16:50
Индивидуальная гонка. Этап 4. Randers - Randers (17.8 km) 18:50
Теннис. Турнир серии ITF - "Батуми (Грузия) - 2017"
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
Айнитдинова, Капшай Бонавантюр, Кузьмова 0:1 ТП
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Бублик Болелли 2:1
Бублик Истомин 1:0 ТП
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Дияс Чжан 2:0
Путинцева Хань 1:0
Путинцева Дияс 1:2
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Кукушкин Пелья 3:1
Попко Шварцман 0:3
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 2:1
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Леганес 1:0
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 2:0
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 0:1
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тобол (мол)
Шахтер (мол) Тараз (мол)
Жетысу (мол) Рузаевка
СДЮШОР №7 Ордабасы (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Казахстан Уэльс 18:00
Англия Россия 23:55
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Краснодар 22:00
Тосно Спартак М 16:00
Локомотив М Амкар 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Кристал Пэлас Саутгемптон 17:30
Ливерпуль Бернли 20:00
Тоттенхэм Суонси Сити 22:30
Челси Арсенал 18:30
Манчестер Юнайтед Эвертон 21:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Барселона 20:15
Атлетико М Малага 00:45
Алавес Вильярреал 16:00
Жирона Севилья 20:15
Лас-Пальмас Атлетик 22:30
Реал Сосьедад Реал М 00:45
Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
Вильярреал Эспаньол 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Фиорентина Болонья 22:00
Рома Верона Хеллас 00:45
Сассуоло Ювентус 16:30
Дженоа Лацио 00:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Майнц 19:30
РБ Лейпциг Боруссия М 22:30
Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Акжайык 17:00
Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
Астана Тараз
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Динамо-Авто 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Шахтер-Булат 16:00
Кайрат А Кыран 16:00
Жетысу Каспий 16:30
Байконур Махтаарал 17:00
Махтаарал Кайрат А
Кыран Кызыл-Жар СК
Шахтер-Булат Жетысу
Каспий Экибастуз
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Динамо См 19:00
Машъял Бухоро 18:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Хайденхайм 17:30
Нюрнберг Бохум 00:30
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Тракай Судува 23:00
Стумбрас Судува 21:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Дунав 20:45
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Спарта П 22:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Н Маккаби Т-А 23:55
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Спартак 17:30
ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
Авангард Югра 17:00
Барыс Сибирь 17:00
Динамо М Автомобилист 20:00
Барыс Динамо Мн 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Сарыарка 17:00
Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Бейбарыс
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Алматы Иртыш
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
Темиртау Алтай-Торпедо
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Джамурадов
Даукенов Нурматов
Головкин Альварес 08:50
Балоев Каннингем
Харсан Дадли
Муздиман Макси
Футзал. Суперкубок Казахстана 2017/18
Аят Кайрат 18:00
Кайрат Аят
Футзал. Международные товарищеские матчи 2017/18
Азербайджан Казахстан
Велоспорт. Кольцо Пост Данмарк 2017
Групповая гонка. Общий зачет 16:35
Групповая гонка. Этап 5. Ebeltoft - Aarhus (198 km) 16:35
Велоспорт. Чемпионат мира 2017
Командная гонка. Финалы
Индивидуальная гонка. Финалы
Теннис. Кубок Дэвиса - 2017. Первая группа
Казахстан Аргентина 1:1
Недовесов, Хабибулин Гонсалес, Мольтени 0:1
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017
Макхэйл Дияс 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Стамбул (Турция) - 2017"
Берреттини Бублик 16:00
Теннис. Турнир WTA Токио (Япония) 2017/2
Ян Дияс 11:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Динамо Ас Астана 15:00
Астана ВМФ 16:20
Санкт-Петербург (мол) Астана 17:40
Баскетбол. 26-й Кубок Чемпионов Азии среди клубных мужских команд 2017
Сарейет Рамалла Моно Вампир 14:45
Астана Чокс-То-Гоу 19:45
Петрохим Астана 12:30
Чокс-То-Гоу Сарейет Рамалла 14:45
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Секундная нерасторопность привела к двум шайбам - Корешков о поражении "Барыса" от "Сибири"

По словам тренера, его команде в этот вечер не повезло.

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9 Комментариев
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Наставники "Барыса" и "Сибири" на послематчевой пресс-конференции подвели итог очной встречи.
 
Главный тренер "Сибири" Павел Зубов: 
- Спасибо "Барысу" за игру, она держала в напряжении. Благодарны всем тренерским штабом нашим ребятам, которые выдержали, несмотря на все сложности. Как известно, у нас проблемы с составом: Санникова дисквалифицировали, Беляков травмирован. Пришлось опять перекраивать состав, спасибо еще раз ребятам: проявили героизм, ловили шайбы на себя, играли с большим хоккейным сердцем.

Конечно, когда играешь с лидером, пусть и на данный момент, проявляется характер. Такие победы дают толчок к становлению команды, каждого игрока в отдельности. Еще раз благодарю ребят за самоотверженность, - приводит слова специалиста официальный сайт ХК "Барыс".

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков:
- Действительно, очень классный боевой матч получился. Мы повели 1:0, а затем зевнули на пятаке две шайбы. Матч был равным, большинство разыгрывалось неплохо, маленько шайба не туда летела. Не как обычно. Сделаем выводы, подготовимся к следующему матчу.

Не хватило для победы того, что при 1:0 не смогли удержать это преимущество. Секундная нерасторопность привела к двум шайбам, на пятаке пропустили, прям из под носа, можно сказать. В таком напряженном матче мы не имеем права так пропускать, из-за этого и уступили. Играли ведь и бились до конца, моменты были. По самоотдаче ни к кому претензий нет.

В чемпионате все команды проигрывают, как в гостях, так и дома. Пять минут мы в меньшинстве вчетвером выстояли, играли-то хорошо. Это хоккей, это спорт, фарт был не нашей стороне. Коллектив сплоченный, все прекрасно понимают, что для нас каждый матч - сражение. Нет такого, что кто-то думает, что если мы идем на первом месте, то можно расслабиться. Мол, вот "Сибирь" приехала, идет на восьмом и сейчас мы ей…  Все вышли готовыми на 100 процентов.

Напомним, что "Барыс" в домашнем матче с "Сибирью" потерпел третье поражение в нынешнем сезоне КХЛ и откатился на третье место в Восточной конференции. Следующую игру астанчане проведут также с новосибирской командой на своем льду 17 сентября.  
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Кенжебай Сегодня 08:05
Статус: МСМК
Рейтинг: 953
Я ночью приехал с хоккея всё что видел это судьи виноваты в поражений Барыса, подкосили нашу игру вот и проиграли!
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Ерж Сегодня 08:49
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1692
Кенжебай , Это даже видно было с экранов!!!
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Шах Ермекулы Сегодня 09:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1589
Ответ не заставит себя долго ждать
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Динмухамед Сарсембаев Сегодня 09:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 532
Игра была равная, но Сибирь выдержала давление нашей команды и смогла реализовать свои возможности. От проигрыша не застрахована ни одна команда - это хоккей! Сказалась неделя без игровой практики, да и все вокруг оды пели Барысу. Да и Сибирь не слабая команда, она постепенно наигрывает свои пятерки и скоро заиграет в полную силу. А Барысу желаю удачи в регулярке и ПО!!! У нас все получится!!!
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Никита Журба Сегодня 12:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 908
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Марат Галиев Сегодня 12:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Перехвалили(, ну и судьи конечно в колхозной лиге будут помогать рф командам(, как так? клуб из qz в лидерах?! Давайте ка на своё место в 6-8(, и не рыпайтесь, тут нам свои посредственые клубы надо продвигать выше чтоб в регионах хоккей не умер(((!, ладно проиграли, проиграли-забыли, надо брать вторую игру чтоб сохранить лицо! Хотя надо было и первую брать , хоть и не смотрелись на все 100%, но точно смотрелись лучше Сибири и такие матчи надо выигрывать! Потому что ещё играть с грандами и там за потери очков не так обидно Пс:Комментатор кхл чуть не обосрался в прямом эфире от радости за Сибирь )
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prymypyl Сегодня 12:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1898
Не согласен всё таки маленькая а заноза сидела у каждого в подсознании.Когда забили то и вовсе расслабились иначе ничем не обьяснить ответную шайбу на чистом пятаке.Вторая там да ошибка но присутствовал рикошет.Другое дело отдых не пошел на пользу немного но расслабил.К концу матча физически подсели,Диц еле ноги двигал.
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prymypyl Сегодня 12:55
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1898
Кенжебай
У слабаков всегда судьи виноваты у Барыса были хорошие моменты.Была игра в большинстве,не забили,зевнули два момента на пятаке.И что судьи виноваты что сибирь забила,какой же ты нытик.Барыс команда и как ты ныть не будет а будет биться.Поражение даже на пользу а то дифирамбы смущают игроков.Хороший урок получили крепче будут.
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Даниял Смагулов Сегодня 14:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Дело не в судьях, у них вратарь хорош- Салак, вытащил матч. Не зря они по пропущенным на 2-м месте в конференции.
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