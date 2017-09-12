Лучшее звено КХЛ из "Барыса" разрывает в клочья любую оборону. Корешков - маг! - СМИ

Казахстанский клуб лидирует в Восточной конференции КХЛ.
Вчера 17:30
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Фото с официального сайта КХЛ
Известный российский журналист Павел Лысенков в колонке "Восточная магия Корешкова" для официального сайта КХЛ рассказал об успешном старте "Барыса" в новом сезоне.
По мнению Лысенкова, залог лидерства в Восточной конференции - главный тренер Евгений Корешков и первое звено "Барыса".
"Спустя три с лишним недели после начала чемпионата мы видим на первой строчке Восточной конференции команду из Астаны, - отмечает Лысенко. - "Барыс" - не просто лидер, но и обладатель ошеломительной пятерки Даллмэн - Диц, Фрэттин - Вей - Доус, лучше которой сейчас, пожалуй, нет в КХЛ.
Вы можете сказать навскидку, кого в истории КХЛ признавали лучшим тренером года? Повспоминайте, а ответ будет ниже. Так вот, в нынешнем сезоне реальный кандидат на это звание - Евгений Корешков. Дебютант, между прочим, на посту главного тренера.
Лет 20 назад, когда многие уезжали в НХЛ, в нашем чемпионате зажигали Корешковы - Евгений и Александр. Считались они главными местными звездами, вроде как сейчас - Сергей Мозякин. Десять сезонов в "Магнитке", дважды самый ценный хоккеист России, лучший бомбардир и снайпер, обладатель золотых медалей. Евгений был великолепен на льду, а в России за сборную Казахстана с Корешковыми в составе болели как за родную.
Лет десять назад он начал работать тренером. Сначала был "Металлург"-2, рост до главного тренера и победа в чемпионате МХЛ со "Стальными Лисами". Потом - работа в молодежной сборной России. Переход в штаб взрослой "Магнитки".
Евгений Корешков оказался в "Барысе" в 2015 году и даже поработал месяц с приставкой "и.о." на должности главного тренера. Ну, вы помните, Андрей Назаров спешно сорвался в СКА, а Ерлан Сагымбаев справиться с командой не смог. "Барыс" ужасно выглядел в атаке, и от Корешкова ждали, что он развяжет команде руки.
Как выступил "Барыс" в тот период? Набрал 17 очков в 11 матчах: пять побед (одна по буллитам), шесть поражений (три в овертаймах). Неплохо для антикризисного менеджера. А потом из СКА вернулся Назаров, и Корешков снова отправился на должность помощника в штаб, при этом работая в сборной Казахстана.
Кто вытащил "Барыс" в лидеры КХЛ
Теперь у Евгения - новая попытка. Его дебют. В мае он стал полноценным главным тренером "Барыса". И столкнулся с тем, что в команде поменялась половина состава, а также развалилась ударная тройка, гордость страны. Натурализованный американец Брэндон Боченски решил завершить карьеру. Натурализованный канадец Дастин Бойд перешел в московское "Динамо". Остался только капитан Найджел Доус. И что прикажете делать Корешкову? Он заново начал собирать этот конструктор.
Второй сезон в клубе Хенрик Карлссон, которого взяли из "Йокерита". Он навел порядок на последнем рубеже. 24-летний защитник Даррен Диц возник в июле. Его откопали где-то в системе "Вашингтона", а за год до этого он болтался в системе "Монреаля". Никому не был нужен, статистика не впечатляла. Тогда же, в июле, подписали центрфорварда Линдена Вея. Тоже, в общем-то, неудачник по меркам НХЛ - оказался не при делах в "Калгари", его отправили в фарм-клуб. Там Вей и провел весь сезон.
Крайний форвард Мэтт Фрэттин - парень, которому не повезло дважды. Сначала он не пробился в НХЛ, проведя прошлый сезон в том же "Стоктоне", что и Вей (это не название универмага, а клуб АХЛ). Потом не подошел "Куньлуню" - приехал на медосмотр в Пекин, и канадца там отшили. Корешков взял его со словами: "Фрэттин - очень забивной игрок высокого класса. Он поможет "Барысу".
А дальше была магия. Знаете, Вячеслав Быков на днях мне рассказывал в связи с юбилеем Кубка Канады-1987, как Виктор Тихонов создавал свои фирменные пятерки: "У него это постоянно сидело в голове. Тихонов брал пять форвардов и четырех защитников, крутил их, вертел, подставлял друг к другу, конструировал правильные сочетания, чтобы определить пятерых. При этом тогда в клубе был прекрасный скаут Борис Шагас, а ЦСКА в любой момент мог взять в состав почти любого игрока страны". Конечно, у Корешкова такой возможности сейчас нет. Но чудо-пятерку он создал.
И вот сейчас звено Даллмэн - Диц, Фрэттин - Вей - Доус разрывает в клочья оборону любого соперника. Вспомните, что это звено сделало с "Салаватом Юлаевым", например. В пятницу и воскресенье "Барыс" проведет два матча с "Сибирью" - и мне страшновато за "Сибирь".
Да, на старте сезона будет странно делать прогноз, что "Барыс" выйдет в финал Кубка Гагарина, где сразится со СКА или ЦСКА. К этой команде можно придраться. Есть ли там глубина состава? Кто может сыграть еще, кроме пятерки легионеров? Хватит ли опыта наставнику?
Но в моих глазах Корешков сделал серьезную заявку на титул лучшего тренера года. Потому что создал магию. Его пятерка - абсолютно лучшая в КХЛ прямо сейчас.
Сколько нужно очков "Барысу" для победы в "регулярке" КХЛ
Вы вспомнили ответ на вопрос в начале колонки? Зинэтула Билялетдинов (2009), Олег Знарок (2010, 2012, 2013, 2017), Милош Ржига (2011), Майк Кинэн (2014), Вячеслав Быков (2015), Дмитрий Квартальнов (2016). Евгений Корешков может продолжить этот ряд. А еще ему всего 47 лет!".
Отметим, что "Барыс" после восьми матчей с 19 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ, а капитан команды Доус с 16 баллами (12+4) идет на первом в списках лучших бомбардиров и снайперов лиги.
По мнению Лысенкова, залог лидерства в Восточной конференции - главный тренер Евгений Корешков и первое звено "Барыса".
"Спустя три с лишним недели после начала чемпионата мы видим на первой строчке Восточной конференции команду из Астаны, - отмечает Лысенко. - "Барыс" - не просто лидер, но и обладатель ошеломительной пятерки Даллмэн - Диц, Фрэттин - Вей - Доус, лучше которой сейчас, пожалуй, нет в КХЛ.
Вы можете сказать навскидку, кого в истории КХЛ признавали лучшим тренером года? Повспоминайте, а ответ будет ниже. Так вот, в нынешнем сезоне реальный кандидат на это звание - Евгений Корешков. Дебютант, между прочим, на посту главного тренера.
Лет 20 назад, когда многие уезжали в НХЛ, в нашем чемпионате зажигали Корешковы - Евгений и Александр. Считались они главными местными звездами, вроде как сейчас - Сергей Мозякин. Десять сезонов в "Магнитке", дважды самый ценный хоккеист России, лучший бомбардир и снайпер, обладатель золотых медалей. Евгений был великолепен на льду, а в России за сборную Казахстана с Корешковыми в составе болели как за родную.
Лет десять назад он начал работать тренером. Сначала был "Металлург"-2, рост до главного тренера и победа в чемпионате МХЛ со "Стальными Лисами". Потом - работа в молодежной сборной России. Переход в штаб взрослой "Магнитки".
Евгений Корешков оказался в "Барысе" в 2015 году и даже поработал месяц с приставкой "и.о." на должности главного тренера. Ну, вы помните, Андрей Назаров спешно сорвался в СКА, а Ерлан Сагымбаев справиться с командой не смог. "Барыс" ужасно выглядел в атаке, и от Корешкова ждали, что он развяжет команде руки.
Как выступил "Барыс" в тот период? Набрал 17 очков в 11 матчах: пять побед (одна по буллитам), шесть поражений (три в овертаймах). Неплохо для антикризисного менеджера. А потом из СКА вернулся Назаров, и Корешков снова отправился на должность помощника в штаб, при этом работая в сборной Казахстана.
Кто вытащил "Барыс" в лидеры КХЛ
Теперь у Евгения - новая попытка. Его дебют. В мае он стал полноценным главным тренером "Барыса". И столкнулся с тем, что в команде поменялась половина состава, а также развалилась ударная тройка, гордость страны. Натурализованный американец Брэндон Боченски решил завершить карьеру. Натурализованный канадец Дастин Бойд перешел в московское "Динамо". Остался только капитан Найджел Доус. И что прикажете делать Корешкову? Он заново начал собирать этот конструктор.
Второй сезон в клубе Хенрик Карлссон, которого взяли из "Йокерита". Он навел порядок на последнем рубеже. 24-летний защитник Даррен Диц возник в июле. Его откопали где-то в системе "Вашингтона", а за год до этого он болтался в системе "Монреаля". Никому не был нужен, статистика не впечатляла. Тогда же, в июле, подписали центрфорварда Линдена Вея. Тоже, в общем-то, неудачник по меркам НХЛ - оказался не при делах в "Калгари", его отправили в фарм-клуб. Там Вей и провел весь сезон.
Крайний форвард Мэтт Фрэттин - парень, которому не повезло дважды. Сначала он не пробился в НХЛ, проведя прошлый сезон в том же "Стоктоне", что и Вей (это не название универмага, а клуб АХЛ). Потом не подошел "Куньлуню" - приехал на медосмотр в Пекин, и канадца там отшили. Корешков взял его со словами: "Фрэттин - очень забивной игрок высокого класса. Он поможет "Барысу".
А дальше была магия. Знаете, Вячеслав Быков на днях мне рассказывал в связи с юбилеем Кубка Канады-1987, как Виктор Тихонов создавал свои фирменные пятерки: "У него это постоянно сидело в голове. Тихонов брал пять форвардов и четырех защитников, крутил их, вертел, подставлял друг к другу, конструировал правильные сочетания, чтобы определить пятерых. При этом тогда в клубе был прекрасный скаут Борис Шагас, а ЦСКА в любой момент мог взять в состав почти любого игрока страны". Конечно, у Корешкова такой возможности сейчас нет. Но чудо-пятерку он создал.
И вот сейчас звено Даллмэн - Диц, Фрэттин - Вей - Доус разрывает в клочья оборону любого соперника. Вспомните, что это звено сделало с "Салаватом Юлаевым", например. В пятницу и воскресенье "Барыс" проведет два матча с "Сибирью" - и мне страшновато за "Сибирь".
Да, на старте сезона будет странно делать прогноз, что "Барыс" выйдет в финал Кубка Гагарина, где сразится со СКА или ЦСКА. К этой команде можно придраться. Есть ли там глубина состава? Кто может сыграть еще, кроме пятерки легионеров? Хватит ли опыта наставнику?
Но в моих глазах Корешков сделал серьезную заявку на титул лучшего тренера года. Потому что создал магию. Его пятерка - абсолютно лучшая в КХЛ прямо сейчас.
Сколько нужно очков "Барысу" для победы в "регулярке" КХЛ
Вы вспомнили ответ на вопрос в начале колонки? Зинэтула Билялетдинов (2009), Олег Знарок (2010, 2012, 2013, 2017), Милош Ржига (2011), Майк Кинэн (2014), Вячеслав Быков (2015), Дмитрий Квартальнов (2016). Евгений Корешков может продолжить этот ряд. А еще ему всего 47 лет!".
Отметим, что "Барыс" после восьми матчей с 19 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ, а капитан команды Доус с 16 баллами (12+4) идет на первом в списках лучших бомбардиров и снайперов лиги.