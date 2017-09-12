Лучшее звено КХЛ из "Барыса" разрывает в клочья любую оборону. Корешков - маг! - СМИ

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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Акжайык (мол) 4:0
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Барселона Ювентус 3:0
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Аталанта Эвертон 3:0
Вардар Зенит 0:5
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Югра Авангард 0:7
Ак Барс Спартак 3:4 ОТ
Амур ЦСКА 2:3 Б
Локомотив Металлург Мг 3:2 ОТ
Салават Юлаев Торпедо НН 2:1
Нефтехимик Спартак 2:1
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Айнитдинова Янчук 0:2
Айнитдинова, Капшай Сизикова, Страхова 2:1
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
Тобол (мол) Шахтер (мол) 15:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Ордабасы (мол) Астана (мол) 17:00
Актобе (мол) Кайрат М (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Арсенал Тл Динамо М 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Брайтон 01:00
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Эйбар Леганес 01:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Гамбург 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Заря Лг Эстерсунд 0:2
Герта Атлетик 0:0
Витесс Лацио 2:3
Црвена Звезда БАТЭ 1:1
Арсенал Кельн 3:1
Вардар Зенит 0:5
Реал Сосьедад Русенборг 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал ЦСКА 15:30
Барыс Сибирь 19:30
СКА Металлург Мг 22:30
Динамо М Лада 22:30
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Алтай-Торпедо Астана 18:30
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Иртыш (мол) Атырау (мол) 15:00
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Тараз (мол) Жетысу (мол) 16:00
Рузаевка СДЮШОР №7 16:00
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Окжетпес (мол) Актобе (мол)
Атырау (мол) Кайсар (мол)
Астана (мол) Иртыш (мол)
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Жетысу (мол) Рузаевка
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Акжайык (мол) Тобол (мол)
Кайрат М (мол) Алтай УК
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Эспаньол Сельта 01:00
Валенсия Малага 23:55
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Боруссия Д Кельн 22:00
Боруссия М Штутгарт 22:30
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Тобол Ордабасы 18:00
Тараз Кайрат 18:00
Атырау Актобе 18:30
Шахтер Окжетпес 18:00
Кайсар Астана 17:30
Кайрат Ордабасы
Акжайык Атырау
Актобе Тобол
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Махтаарал Кайрат А
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Шахтер-Булат Жетысу
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Динамо М Лада 22:30
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ХК Сочи Торпедо НН 20:00
Адмирал Витязь 13:00
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Торпедо УК Сокол 18:30
Торпедо УК Ермак 18:30
Сарыарка Сокол 19:00
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Иртыш Бейбарыс 19:00
Номад Бейбарыс
Алматы Алтай-Торпедо
Темиртау Иртыш
Номад Бейбарыс
Темиртау Иртыш
Алматы Алтай-Торпедо
Горняк Арлан
Горняк Арлан
Астана Бейбарыс
Номад Кулагер
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Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
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Групповая гонка. Общий зачет 16:35
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Кукушкин, Недовесов Гонсалес, Мольтени 14:00
Кукушкин Шварцман 14:00
Попко Пелья 16:00
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Лучшее звено КХЛ из "Барыса" разрывает в клочья любую оборону. Корешков - маг! - СМИ

Казахстанский клуб лидирует в Восточной конференции КХЛ.

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28 Комментариев
Фото с официального сайта КХЛ
Фото с официального сайта КХЛ
Известный российский журналист Павел Лысенков в колонке "Восточная магия Корешкова" для официального сайта КХЛ рассказал об успешном старте "Барыса" в новом сезоне. 

По мнению Лысенкова, залог лидерства в Восточной конференции - главный тренер Евгений Корешков и первое звено "Барыса". 

"Спустя три с лишним недели после начала чемпионата мы видим на первой строчке Восточной конференции команду из Астаны, - отмечает Лысенко. - "Барыс" - не просто лидер, но и обладатель ошеломительной пятерки Даллмэн - Диц, Фрэттин - Вей - Доус, лучше которой сейчас, пожалуй, нет в КХЛ.

Вы можете сказать навскидку, кого в истории КХЛ признавали лучшим тренером года? Повспоминайте, а ответ будет ниже. Так вот, в нынешнем сезоне реальный кандидат на это звание - Евгений Корешков. Дебютант, между прочим, на посту главного тренера.

Лет 20 назад, когда многие уезжали в НХЛ, в нашем чемпионате зажигали Корешковы - Евгений и Александр. Считались они главными местными звездами, вроде как сейчас - Сергей Мозякин. Десять сезонов в "Магнитке", дважды самый ценный хоккеист России, лучший бомбардир и снайпер, обладатель золотых медалей. Евгений был великолепен на льду, а в России за сборную Казахстана с Корешковыми в составе болели как за родную.

Лет десять назад он начал работать тренером. Сначала был "Металлург"-2, рост до главного тренера и победа в чемпионате МХЛ со "Стальными Лисами". Потом - работа в молодежной сборной России. Переход в штаб взрослой "Магнитки".

Евгений Корешков оказался в "Барысе" в 2015 году и даже поработал месяц с приставкой "и.о." на должности главного тренера. Ну, вы помните, Андрей Назаров спешно сорвался в СКА, а Ерлан Сагымбаев справиться с командой не смог. "Барыс" ужасно выглядел в атаке, и от Корешкова ждали, что он развяжет команде руки.

Как выступил "Барыс" в тот период? Набрал 17 очков в 11 матчах: пять побед (одна по буллитам), шесть поражений (три в овертаймах). Неплохо для антикризисного менеджера. А потом из СКА вернулся Назаров, и Корешков снова отправился на должность помощника в штаб, при этом работая в сборной Казахстана.

Кто вытащил "Барыс" в лидеры КХЛ



Теперь у Евгения - новая попытка. Его дебют. В мае он стал полноценным главным тренером "Барыса". И столкнулся с тем, что в команде поменялась половина состава, а также развалилась ударная тройка, гордость страны. Натурализованный американец Брэндон Боченски решил завершить карьеру. Натурализованный канадец Дастин Бойд перешел в московское "Динамо". Остался только капитан Найджел Доус. И что прикажете делать Корешкову? Он заново начал собирать этот конструктор.

Второй сезон в клубе Хенрик Карлссон, которого взяли из "Йокерита". Он навел порядок на последнем рубеже. 24-летний защитник Даррен Диц возник в июле. Его откопали где-то в системе "Вашингтона", а за год до этого он болтался в системе "Монреаля". Никому не был нужен, статистика не впечатляла. Тогда же, в июле, подписали центрфорварда Линдена Вея. Тоже, в общем-то, неудачник по меркам НХЛ - оказался не при делах в "Калгари", его отправили в фарм-клуб. Там Вей и провел весь сезон.

Крайний форвард Мэтт Фрэттин - парень, которому не повезло дважды. Сначала он не пробился в НХЛ, проведя прошлый сезон в том же "Стоктоне", что и Вей (это не название универмага, а клуб АХЛ). Потом не подошел "Куньлуню" - приехал на медосмотр в Пекин, и канадца там отшили. Корешков взял его со словами: "Фрэттин - очень забивной игрок высокого класса. Он поможет "Барысу".



А дальше была магия. Знаете, Вячеслав Быков на днях мне рассказывал в связи с юбилеем Кубка Канады-1987, как Виктор Тихонов создавал свои фирменные пятерки: "У него это постоянно сидело в голове. Тихонов брал пять форвардов и четырех защитников, крутил их, вертел, подставлял друг к другу, конструировал правильные сочетания, чтобы определить пятерых. При этом тогда в клубе был прекрасный скаут Борис Шагас, а ЦСКА в любой момент мог взять в состав почти любого игрока страны". Конечно, у Корешкова такой возможности сейчас нет. Но чудо-пятерку он создал.

И вот сейчас звено Даллмэн - Диц, Фрэттин - Вей - Доус разрывает в клочья оборону любого соперника. Вспомните, что это звено сделало с "Салаватом Юлаевым", например. В пятницу и воскресенье "Барыс" проведет два матча с "Сибирью" - и мне страшновато за "Сибирь".

Да, на старте сезона будет странно делать прогноз, что "Барыс" выйдет в финал Кубка Гагарина, где сразится со СКА или ЦСКА. К этой команде можно придраться. Есть ли там глубина состава? Кто может сыграть еще, кроме пятерки легионеров? Хватит ли опыта наставнику?

Но в моих глазах Корешков сделал серьезную заявку на титул лучшего тренера года. Потому что создал магию. Его пятерка - абсолютно лучшая в КХЛ прямо сейчас.

Сколько нужно очков "Барысу" для победы в "регулярке" КХЛ

Вы вспомнили ответ на вопрос в начале колонки? Зинэтула Билялетдинов (2009), Олег Знарок (2010, 2012, 2013, 2017), Милош Ржига (2011), Майк Кинэн (2014), Вячеслав Быков (2015), Дмитрий Квартальнов (2016). Евгений Корешков может продолжить этот ряд. А еще ему всего 47 лет!". 

Отметим, что "Барыс" после восьми матчей с 19 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ, а капитан команды Доус с 16 баллами (12+4) идет на первом в списках лучших бомбардиров и снайперов лиги. 
  Комментариев: 28
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Комментарии

 
 
Мурат Смагулов Вчера 17:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 170
Домашние игры с командами Западной конференции "Динамо" московское, "Локо" и "СКА" покажут на что может замахнуться "Барыс", пока это все разговоры, сезон только начался сыграли всего ничего 8 игр. Пожелаем нашим парням удачи в домашней серии игр
Ответить 5
 
Ерж Вчера 17:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1688
Ну зачем перехваливать Барыс а? Сглазят на...ер.
Ответить 5
 
YERGALI KELSEITOV Вчера 17:48
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
тьфу тьфу тьфу
Ответить 6
 
Шах Ермекулы Вчера 17:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1556
Сибирь надо рвать
Ответить 1
 
Kairat A. Вчера 18:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2311
Ой, как мне все это не нравиться!!! Столько хвалебных слов, столько похвал, столько уже "оды" написано, а ведь "Барыс" сыграл всего восемь игр, соперники ведь не обращали новичков команды, ну пришли новые "леги" и делов-то, а теперь ведь после этих песен и легенд, они начнут искать противоядие, изучать противника, искать слабые места и т.д., будут откровенно провоцировать,и такие нехорошие "человеки" типа Панина, Артюхина & Co... будут откровенно бить, пытаться вывести из строя и ещё при таком судействе, как в "колхоз-лиге"!!! Никогда не забуду, как просто за уши вытащили "магнитов", когда они нам горели в "ПО" в серии 1-3, когда в седьмой игре с омском убивали Руденко, разбили лицо Литвиненко и тут же забили гол, а Оленин стоял в метре от этого и просто проглотил тогда свисток!!! А ведь наши парни читают прессу и в голове может возник, что они не победимы и тогда, команда может просто развалиться!!! Желаю команде не обращать на все это и поменьше читать всю эту лесть, а спокойно работать и грамотно делать свою работу и самое главное без травм и сохранить это настрой, удачу и силы до окончания сезона!!! Алга "Барыс"!!! Люблю ХОККЕЙ!!!
Ответить 5
 
Андрей Корб Вчера 18:29
Статус: Профи
Рейтинг: 438
Kairat A.,Да это всё делается специально.Для того чтобы дестабилизировать обстановку в Барысе. Вообще редакции Вести.кз надо прекращать печатать всякую чушь ,которую несут другие СМИ.
Ответить 7
 
Kairat A. Вчера 18:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2311
Андрей Корб!
Ответить 4
 
Heatley Вчера 20:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1668
Андрей Корб,
Ответить 3
 
Heatley Вчера 20:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1668
Kairat A.,Привет Кайрат !!! Ты прав !!! учитывая что по сути с грандами не играли !!! И эта вся болтовня по любым меркам против хоккейных не гласных законов и суеверий !!! Кто играл тот знает !!! Рос СМИ специально пишут так прям чересчур, чтобы сглазить и т д !!! Ведь игроки тоже эйфорию могут поймать и тоже читают прессу !!! Всего 8 матчей и уже такие похвалы !!! Вот сыграют хотя бы половину матчей и тогда надо делать выводы !!! Мне тоже это не нравится !!! И тревожно становится,особенно перед завтрашним матчем !!! У Барыса есть свойство расслабляться !!! А тут такие похвалы вплоть до финала КГ !!! Бред какой то господа рос сми !!! Еще играть и играть !!! Вперед Барыс !!!
Ответить 2
 
Kairat A. Вчера 20:54
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2311
Heatley! Привет Андрей! Вот завтра и послезавтра игры с упертыми сибиряками покажет смог-ли наш "Барыс" пройти медные трубы, огонь и воду!!! Если разнесут "Сибирь" в этих спарринг-матчах, тогда уже можно сказать наша команда на правильно и верном пути!!! Но почему-то очень уж тревожно за первую пятерку, т.к. они за эти дни дали столько "вью", про все на свете они отвечали, про сборную, про "ОИ" и т.д. и т.п., наверное за всю свою карьеру столько не дали и столько лести и бахвалы услышали, как-бы голова кругом не пошла!!!
Ответить 2
 
Heatley Вчера 20:58
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1668
Kairat A.,Вот и я про тоже говорю !!! Посмотрим на домашние матчи с Сибирью они нормально начали несмотря на уход Скабелки !!!
Ответить 1
 
Rassul Talapov Вчера 18:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 947
Kairat A., еще слили видео в ютюб, как гт магнитки ругал и давал установки судьям, и в конце нехотя судьи пожали его руку! Колхозная Лига одним словом
Ответить 5
 
Kairat A. Вчера 18:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2311
Rassul Talapov! Это наверное про это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=wk6XzFVeMe0&ab_channel=vmetallurgeru
Ответить 2
 
Heatley Вчера 20:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1668
Rassul Talapov ,
Ответить 2
 
Жомарт Габдуллин Вчера 18:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 790
Конечно, такие статьи типа " всех разрывают", просто неуместны. Зачем этот балаган, не пойму. Смех да и только. Команда молодая, особо неокрепшая, с новым главным тренером, с обновленным штабом и такая охинея в прессе. Глупость какая-то. Ну да ладно, пусть это все будет на совести тех, кто раздувает обыденные, простые вещи. Успешно начатый сезон, ничего не значит. Еще все впереди.
Ответить 2
 
Абдрахман Тогызбаев Вчера 18:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Удачи
Ответить 1
 
Абдрахман Тогызбаев Вчера 18:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Удачи
Ответить 0
 
atygay caraul Вчера 18:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
До перерыва главное не потерять желание играть, потом не расхоложиться. В большом турне очки не распускать и исподволь к плову докатиться. А вот там вспомнить все и развернуться на всю ширь. Чемпионство в регулярке - лишняя трата времени.
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Бек.Qz Вчера 19:56
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 209
Жо.....шники... кипятком ссат в СМИ, как ж так...возвысили до небес) прально делает Корешков не обращаяя внимания на подобные статьи некоторых... главное предельно сконцентрироваться на предстоящих матчах и делать последовательно шаг за шагом свою работу, а мы болелы поддержим его и пожелаем ему и его команде удачи и побед!!!
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Fankz Вчера 20:15
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5954
Так откровенно льстить Корешкову - какая цель?
Да, старт хороший, все же помним как тяжело ранее вкатывался в сезон. Так что, Евгений Геннадьевич, "Fais ce que dois, advienne, que pourra. Делай, что должно, и будь, что будет"
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Heatley Вчера 20:41
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1668
Эти хвалебные статьи СМИ уже надоели ) Весь сезон впереди еще !!! Играют парни и пусть играют , прошло только 8 матчей и уже считают !!! По любым хоккейным негласным законам и суевериям нельзя так загадывать,кто играл тот знает !!! Рос сми захвалили Барыс -это приятно конечно -но это влияет на игроков и т д-идет давление !!! Надо играть и все а потом уже итоги подводить !!! Так можно сглазить и все !!! Удачи нашим парням ,будет нелегко .все будут настраиваться сейчас по другому на нас !!! Вперед Барыс !!!
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KAIRAT Вчера 21:00
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6638
тукириндер кызганшак немелер
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Каппас Жакупов Вчера 22:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1628
Конечно, приятно читать хвалебные слова в адрес нашей команды. Но...Во первых хочу сплюнуть. Есть молодые ребята ещё неокрепшие характером, надо быть осторожней, чтобы они не поймали "звездочку".8 игр ни о чём не говорит, конечно мы горды, что идём в лидерах, но это только начало сезона. "Киты"ещё не проснулись, в течении следующего месяца уже можно будет что-то говорить об успехах команды. Типун на язык журналюгам! Вперёд, только победы любимая команда!!!
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Davor Shuker Вчера 22:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 250
Это все делается что бы сбить настрой команды, парням нужно холодной головой продолжать работать дальше, удачи нашим хоккеистам
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Arlan Beybarys Вчера 22:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1684
Что бы не говорили, нашим канадцам все по барабану, рос сми не могут вскружить голову, они не пацаны типа дартаньяна )))))
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Тимур Адильханов Сегодня 00:12
Статус: Профи
Рейтинг: 308
Никого не слушать.Играть в свою игру и всё.А скептиков и завистников хватает.
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Галина Кудабаева Сегодня 00:17
Статус: Профи
Рейтинг: 359
как бы не сглазили , сезон только начался.
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Никита Журба Сегодня 07:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 904
Сибирь не подарок!
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