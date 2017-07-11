Усть-каменогорское "Торпедо" разгромило "Барыс" в Астане

Команды провели товарищеский матч. В составе победителей отличился Талгат Жайлауов.
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Астанинский "Барыс" потерпел разгромное поражение от усть-каменогорского "Торпедо", сообщают Vesti.kz.
Товарищеский матч команд прошел в столице в рамках предсезонных сборов. Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:2. В составе "Барыса" заброшенными шайбами отметились только Нурсултан Бельгибаев и Антон Сагадеев. В "Торпедо" же отличились Талгат Жайлауов, Роман Бердников, Владимир Коротков (дубль), Леонид Метальников и Максим Капитуров.
Интересно, что ворота "Барыса" в этом матче защищал Сергей Кудрявцев, а у "Торпедо" - Павел Полуэктов, клубы недавно провели обмен этими киперами.
Стоит отметить, что участие в этом матче не принимали легионеры "Барыса", а также основные игроки сборной Казахстана.