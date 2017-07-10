КХЛ назвала самой неожиданной просьбу "Барыса" о переносе игры из-за матча Надаль - Джокович

Астанинский клуб очень удивил руководство Лиги.
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Фото с сайта espn.co.uk
Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский заявил, что его очень удивил астанинский "Барыс", сообщает "Спорт-Экспресс".
Казахстанский клуб попросил перенести свой сентябрьский матч, назвав весьма "вескую" причину.
"Самый неожиданный перенос попросил "Барыс" 28-29 сентября. Из-за матча Надаль - Джокович", - сказал Кобылянский.
Отметим, что сезон КХЛ 2017/2018 "Барыс" откроет 24 августа домашним матчем с московским "Спартаком". Сейчас клуб проводит первые сборы в Астане под руководством нового тренера Евгения Корешкова, а в конце недели отправится на УТС в Алматы.
Выставочный матч между теннисистами Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем пройдет в Астане в конце сентября.