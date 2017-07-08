СКА подписал однолетний контракт c Ильей Ковальчуком

В начале мая сообщалось, что клуб НХЛ "Нью-Джерси Девилз" провел переговоры о возвращении форварда.
Сегодня 10:08
Фото: sportbox.ru/ © Елена Разина
Хоккейный клуб СКА подписал однолетний контракт с форвардом Ильей Ковальчуком, сообщается на официальном сайте команды из Санкт-Петербурга.
В конце апреля истек срок действия контракта Ковальчука со СКА. В начале мая сообщалось, что клуб НХЛ "Нью-Джерси Девилз" провел переговоры о возвращении форварда в Северную Америку. 2 июня член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что Ковальчук "твердо намерен сыграть на Олимпиаде, и играть на ней он будет в качестве игрока СКА".
Ковальчук по своей воле завершил карьеру в НХЛ 11 июля 2013 года. На тот момент у него оставалось 12 лет и 77 миллионов долларов от 15-летнего контракта на общую сумму 100 миллионов долларов, который он подписал с "Девилз" 3 сентября 2010 года. Форвард 15 июля 2013 года подписал четырехлетний контракт со СКА. В составе СКА 34-летний нападающий дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017). За петербургский клуб Ковальчук в общей сложности набрал 297 (124+173) очков в 299 играх.
В составе сборной России Ковальчук дважды становился чемпионом мира (2008, 2009) и по два раза выигрывал серебро (2010, 2015) и бронзу мирового первенства (2005, 2007).
В конце апреля истек срок действия контракта Ковальчука со СКА. В начале мая сообщалось, что клуб НХЛ "Нью-Джерси Девилз" провел переговоры о возвращении форварда в Северную Америку. 2 июня член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что Ковальчук "твердо намерен сыграть на Олимпиаде, и играть на ней он будет в качестве игрока СКА".
Ковальчук по своей воле завершил карьеру в НХЛ 11 июля 2013 года. На тот момент у него оставалось 12 лет и 77 миллионов долларов от 15-летнего контракта на общую сумму 100 миллионов долларов, который он подписал с "Девилз" 3 сентября 2010 года. Форвард 15 июля 2013 года подписал четырехлетний контракт со СКА. В составе СКА 34-летний нападающий дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017). За петербургский клуб Ковальчук в общей сложности набрал 297 (124+173) очков в 299 играх.
В составе сборной России Ковальчук дважды становился чемпионом мира (2008, 2009) и по два раза выигрывал серебро (2010, 2015) и бронзу мирового первенства (2005, 2007).