Доус слишком дорого обойдется - главный тренер московского "Динамо"

Владимир Воробьев прокомментировал приход Бойда.
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Главный тренер московского ХК "Динамо" Владимир Воробьев, ранее входивший в тренерский штаб "Барыса", прокомментировал переход в свою команду из казахстанского клуба Дастина Бойда, сообщает "Советский Спорт".
- На мой взгляд, самая проблемная позиция сейчас в "Динамо" - центрфорварды.
- Пожалуй. Но на днях к нам подъедет Бойд. Так что решаем эту проблему. Я знаком с Дастином еще по "Барысу", где работал вместе с Андреем Назаровым. Хороший нападающий, который реально поможет нашей команде.
- Может, он и Доуса с собой прихватит?
- Это нам слишком дорого обойдется.
Напомним, 30-летний Бойд выступал за "Барыс" с 2011 года. Всего в КХЛ он провел 332 матча и набрал в них 237 (111+126) очков. Его многолетний партнер по первому звену Брэндон Боченски этим летом завершил карьеру, а второй напарник Найджел Доус останется в астанинском клубе, так как его контракт рассчитан до апреля 2018 года.