"Барыс" подписал защитника из московского "Динамо" и обладателя Кубка Братины

Ранее "Барыс" объявил об уходе Бойда и продлил контракт с Сен-Пьером.
Ссылки по теме:
- "Барыс" объявил об уходе Дастина Бойда и продлил контракт с Мартеном Сен-Пьером
- "Барыс" и усть-каменогорское "Торпедо" продлили сотрудничество
Столичный "Барыс" подписал контракты с защитником из московского "Динамо" Алексеем Маклюковым и обладателем Кубка Братины нападающим балашихинского "Динамо" Дмитрием Шевченко, сообщает "Шайба.kz".
Маклюков подписал двустороннее соглашение с "Барсом", рассчитанное на два года. В прошлом сезоне 23-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 30 матчей и набрал два (0+2) очка. Также он выступал за балашихинское "Динамо", в 19 играх в ВХЛ набрал четыре (2+2) очка.
Шевченко, выступавший в балашихинском "Динамо", также подписал двустороннее соглашение с "Барысом", рассчитанное на два года. В прошлом сезоне 21-летний российский хоккеист сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 24 матча и набрал пять (3+2) очков, в 15 играх плей-офф забросил пять шайб.
Напомним, ранее сообщалось, что "Барыс" объявил об уходе Дастина Бойда и продлил контракт с Мартеном Сен-Пьером.