"Барыс" и усть-каменогорское "Торпедо" продлили сотрудничество

Астанинский клуб сможет отправлять своих игроков в команду ВХЛ для получения необходимой игровой практики.
Сегодня 13:50
Фото с сайта ХК "Барыс"
Клуб Высшей хоккейной лиги "Торпедо" и клуб Континентальной хоккейной лиги "Барыс" подписали договор о спортивном сотрудничестве. Об этом информирует официальный сайт команды из Усть-Каменогорска.
Согласно данному договору астанинский "Барыс" сможет отправлять своих хоккеистов в усть-каменогорское "Торпедо" для получения необходимой игровой практики.
В прошлом сезоне "Торпедо" и "Барыс" сотрудничали по аналогичному договору. Таким образом клубы продлили сотрудничество.
Согласно данному договору астанинский "Барыс" сможет отправлять своих хоккеистов в усть-каменогорское "Торпедо" для получения необходимой игровой практики.
В прошлом сезоне "Торпедо" и "Барыс" сотрудничали по аналогичному договору. Таким образом клубы продлили сотрудничество.